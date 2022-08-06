Додано: Нед 09 жов, 2022 13:33

Andrey2512 написав: А как насчёт Болгарии, Румынии?) Есть ли интерес в покупке там недвиги для себя? А как насчёт Болгарии, Румынии?) Есть ли интерес в покупке там недвиги для себя?

Але Болгарія в ЄС - і валюта невідомо звідки стабільна.

За моїм досвідом найчастіше про Болгарію та Румунію пишуть ті, хто там ніколи не був, або був в Болгарії за путівкою та бачив вітрину в "Золотих пісках".Мої "5 копійок":1. В нас зовсім мало знають Румунію. Хибна думка, що там живуть цигани. І більше нікого.Я був в Румунії останній раз 1-3 вересня, і це не перший візит в 2022 році, то я вам кажу, що яку країну я люблю, то Румунію.Про всяк випадок: зараз в Анталії цілий місяць на лікуванні себе та дочки приятель - він зараз мешкає в Румунії як біженець (але на обстеження та лікуватися приїхав в Туреччину). Так сказав, що просто чудова програма прийому біженців з України: ВСЕ БЕЗКОШТОВНО.Там діє - як він сказав - програма "50/20" - це означає що румун, який забезпечить житлом українця, отримує в день від держави 50 лей за людину (для порвіняння: я бронював готель в Румуніі в вересні за 100 лей) плюс 20 лей на харчування в день для людини (для порівняння: з 12-00 до 15-00 в ресторанах Румунії обід 15-20 лей). Сказав, що румуни дуже задоволені такими умовами. Особливо коли попереду зима і мають гроші за вільне житло.Але я цінами на житло не інтересувався. Ціна пального дуже висока: здається 1,77€ за літр.Але на Румунію я би око поклав.До речі, мало хто знає, що засновник Королівства Румунія придумав назву від латинського Rome - столиці Західної Римської імперії. Столиця Східної Римської імперії була в Константинополі (зараз Стамбул).2. Болгарію завжди проїжджаю транзитом - 325 км - напрочуд бідна безлюдна країна з жахливими вузькими дорогами та обмеженнями швидкості руху. А в Румунії я на авто "йшов" вночі зі швидкістью стабільно 100 км/год під час нічної зливи. І це - не по "автобану", як в Італії, або в Туреччині (дозволена швидкість на деяких трасах в Туреччині до 150 км/год).Болгарію - ті нещасні 325 км - поки проїдеш, так виснажишся. Ліоруч та праворуч хати з проваленими дахами з черепиці.Мої приятелі не так давно приїхали в Анталію на авто то сказали, що були вражені бідністю та майже повною розрухою.Болгарія, до речі, чинить опір деякій допомозі для України.Ще про Болгарію: на цьому форумі в 2018-2019 роках писав один легінь цікаві речі - гадаю, найцікавішоє є те, що Болгарія приймає на ВНП наших українців-пенсіонерів. Для переселення треба оформити спеціальну візу в Посольстві Болгарії в Україні. Тоді їхати.