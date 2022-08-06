|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 жов, 2022 10:48
akurt на рахунок перегрітості Туреччини - в фейсбуку і інстаграмі - кожна друга реклама - інвестиції в Турецьку нерухомість по грошами 150-200 куе. Я звичайно радий, що мене так оцінюють, але дуже схожа ситуація на КРЖН довоєнних часів, коли кожний мийщик сапог хотів вкластися.
Додано: Нед 09 жов, 2022 11:14
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
А как насчёт Болгарии, Румынии?) Есть ли интерес в покупке там недвиги для себя?
Додано: Нед 09 жов, 2022 12:06
Додано: Нед 09 жов, 2022 13:15
Менше читайте Фейсбук та Інстаграм.
Там понаписують.
Наприклад, сьогодні консультував одного легіня по ВНП і сказав, щоб той дуже ретельно ставився до Договору оренди і попередив, щоби не зв"язувався з рієлторами казахами, узбеками та киргизами.
Що ви думаєте: він передзвонив через 10 хвилин і дуже схвильовано сказав, що зустрівся за порадою з Фейсбука саме з киргизом (!!!), той посадвив його в авто і відразу прямо в авто почав курити при клієнтові якусь траву - він говорив - я забув назву.
Цей мій знайомий миттєво втік з авто.
От такі і пишуть в Інстаграмах та Фейсбуках. Або за них пишуть.
Додано: Нед 09 жов, 2022 17:44
Вот хобби то: консультировать днями напролёт, бегать по поручениям в делах ВНЖ, возить клиентов по объектам и красиво рассказывать о местном рынке недвиги. Ну хобби, так хобби, не забывайте наслаждаться морем и погодой.
По теме: сдача за 1000 дол жилья забанненого коллеги - это либо заработок кровавых денег рашистов. Любые деньги оттуда - кровавые, так как с них были уплачены налоги на развязанную ими войну. Либо заработок на беде соотечественников. У коллеги есть родственники, знакомые, друзья, которых можно заселить и помочь.
Понимаю, что форум финансовый, но и времена экстраординарные. Нужно оставаться человеком, Акурт
Додано: Нед 09 жов, 2022 18:23
Насмешили реально.
Нужно любить и уважать человеков - тогда будете востребованными.
"Возить" приятеля, который прилетел из Великобритании с женой без авто - в Страховую компанию, чтобы заключить новый Договор страхования квартиры (на год 3 евро) и потом в мэрию, чтобы заплатить налог на недвижимость (за год 20 евро) - конечно, поступать не по-человечески.
У него жена с очень нехорошей стадией диабета: и шприцы с инсулином организовал я.
Конечно, это не по-человечески.
Тут и к бабке не ходить.
И да - я не программист, я консультирую людей - НАШИХ - по разным вопросам.
И мне вчера сказал человек: "Вы так классно объясняете , что и как нужно ПРАВИЛЬНО (!) сделать..."
И было очень приятно. И сказал фразу программист...
Вот это была реально лучшая награда.
В наши реально экстраординарные времена.
P.S. Поделитесь, чего хорошего Вы лично сделали в Запорожье хорошего для людей.
Я попробую последовать положительному примеру.
|