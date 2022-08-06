Додано: Нед 09 жов, 2022 18:23

San написав: Понимаю, что форум финансовый, но и времена экстраординарные. Нужно оставаться человеком, Акурт Понимаю, что форум финансовый, но и времена экстраординарные. Нужно, Акурт

не по-человечески.

И было очень приятно.

Насмешили реально.Нужно любить и уважать человеков - тогда будете востребованными."Возить" приятеля, который прилетел из Великобритании с женой без авто - в Страховую компанию, чтобы заключить новый Договор страхования квартиры (на год 3 евро) и потом в мэрию, чтобы заплатить налог на недвижимость (за год 20 евро) - конечно, поступатьУ него жена с очень нехорошей стадией диабета: и шприцы с инсулином организовал я.Конечно, этоТут и к бабке не ходить.И да - я не программист, я консультирую людей - НАШИХ - по разным вопросам.И мне вчера сказал человек: "Вы так классно объясняете , что и как нужно ПРАВИЛЬНО (!) сделать..."И сказал фразу программист...Вот это была реально лучшая награда.В наши реально экстраординарные времена.Поделитесь, чего хорошего Вы лично сделали в Запорожье хорошего для людей.Я попробую последовать положительному примеру.