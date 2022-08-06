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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 611612613614
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 10:48

akurt на рахунок перегрітості Туреччини - в фейсбуку і інстаграмі - кожна друга реклама - інвестиції в Турецьку нерухомість по грошами 150-200 куе. Я звичайно радий, що мене так оцінюють, але дуже схожа ситуація на КРЖН довоєнних часів, коли кожний мийщик сапог хотів вкластися.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 11:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

А как насчёт Болгарии, Румынии?) Есть ли интерес в покупке там недвиги для себя?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 12:06

  Andrey2512 написав:А как насчёт Болгарии, Румынии?) Есть ли интерес в покупке там недвиги для себя?

Взагалі не цікаво....Багато мінусів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 13:15

  BIGor написав:akurt на рахунок перегрітості Туреччини - в фейсбуку і інстаграмі - кожна друга реклама - інвестиції в Турецьку нерухомість по грошами 150-200 куе. Я звичайно радий, що мене так оцінюють, але дуже схожа ситуація на КРЖН довоєнних часів, коли кожний мийщик сапог хотів вкластися.

Менше читайте Фейсбук та Інстаграм.
Там понаписують.
Наприклад, сьогодні консультував одного легіня по ВНП і сказав, щоб той дуже ретельно ставився до Договору оренди і попередив, щоби не зв"язувався з рієлторами казахами, узбеками та киргизами.
Що ви думаєте: він передзвонив через 10 хвилин і дуже схвильовано сказав, що зустрівся за порадою з Фейсбука саме з киргизом (!!!), той посадвив його в авто і відразу прямо в авто почав курити при клієнтові якусь траву - він говорив - я забув назву.
Цей мій знайомий миттєво втік з авто.
От такі і пишуть в Інстаграмах та Фейсбуках. Або за них пишуть.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 17:44

Вот хобби то: консультировать днями напролёт, бегать по поручениям в делах ВНЖ, возить клиентов по объектам и красиво рассказывать о местном рынке недвиги. Ну хобби, так хобби, не забывайте наслаждаться морем и погодой.

По теме: сдача за 1000 дол жилья забанненого коллеги - это либо заработок кровавых денег рашистов. Любые деньги оттуда - кровавые, так как с них были уплачены налоги на развязанную ими войну. Либо заработок на беде соотечественников. У коллеги есть родственники, знакомые, друзья, которых можно заселить и помочь.
Понимаю, что форум финансовый, но и времена экстраординарные. Нужно оставаться человеком, Акурт
San
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 18:23

  San написав: Понимаю, что форум финансовый, но и времена экстраординарные. Нужно оставаться человеком, Акурт

Насмешили реально.
Нужно любить и уважать человеков - тогда будете востребованными.
"Возить" приятеля, который прилетел из Великобритании с женой без авто - в Страховую компанию, чтобы заключить новый Договор страхования квартиры (на год 3 евро) и потом в мэрию, чтобы заплатить налог на недвижимость (за год 20 евро) - конечно, поступать не по-человечески.
У него жена с очень нехорошей стадией диабета: и шприцы с инсулином организовал я.
Конечно, это не по-человечески.
Тут и к бабке не ходить.
И да - я не программист, я консультирую людей - НАШИХ - по разным вопросам.
И мне вчера сказал человек: "Вы так классно объясняете , что и как нужно ПРАВИЛЬНО (!) сделать..."
И было очень приятно. И сказал фразу программист...
Вот это была реально лучшая награда.
В наши реально экстраординарные времена.

P.S. Поделитесь, чего хорошего Вы лично сделали в Запорожье хорошего для людей.
Я попробую последовать положительному примеру.
akurt
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