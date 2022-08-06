Додано: Нед 09 жов, 2022 21:58

fox767676 написав: Andrey2512 написав: А как насчёт Болгарии, Румынии?) Есть ли интерес в покупке там недвиги для себя? А как насчёт Болгарии, Румынии?) Есть ли интерес в покупке там недвиги для себя?

Я пока теоретически рассматриваю Румынию, Болгарию, Турцию. Как дачу, с возможностью работать удаленно. К высоким "евростандартам" равнодушен.

Я пока теоретически рассматриваю Румынию, Болгарию, Турцию. Как дачу, с возможностью работать удаленно. К высоким "евростандартам" равнодушен.

очень доброжелательное отношение к украинцам.

Я поддерживаю ваш интерес к Румынии. Какую страну люблю и уважаю - так это Румынию.Тем более что объездил ее почти всю и неоднократно был в этом году.Прикольно и важно, что в наше суровое время Румыния стала очень важным и очень комфортным путем для украинцев:- самые дешевые авиабилеты из Турции - в Бухарест.- шикарные авиаперелеты из Анталии до приграничных городов - в Сучаву (Черновцы) и в Бай-Маре (близко к Хусту).- практически во всех городах - действующие аэропорты и что меня удивило в этом году - практически из всех городов чартерные авиарейсы в Анталию. Даже из самых "мелких".- беспроблемный многолетний - даже в годы жесткой пандемии - транзит украинцев на авто.- достаточно приличные автодороги. Скоростной режим я нарушал (не наглея), но никогда не "ловили", и не штрафовали.- приятно удивил трафиком Бухарест - я его пересек с севера на юг "на одном дыхании".- мало кто знает, но на Букинге до сих пор есть спецпредложения для украинцев по цене "ноль".- сейчас в Галаце живут приятели по программе приема украинцев - самые положительные отзывы.- мало кто знает, что Румыния - православная страна. Как и в Украине предстоятель Церкви — Святейший архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский патриарх Варфоломей. Это на тему социального комфорта для инвестора.