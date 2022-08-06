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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 жов, 2022 10:48
akurt на рахунок перегрітості Туреччини - в фейсбуку і інстаграмі - кожна друга реклама - інвестиції в Турецьку нерухомість по грошами 150-200 куе. Я звичайно радий, що мене так оцінюють, але дуже схожа ситуація на КРЖН довоєнних часів, коли кожний мийщик сапог хотів вкластися.
Додано: Нед 09 жов, 2022 11:14
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
А как насчёт Болгарии, Румынии?) Есть ли интерес в покупке там недвиги для себя?
Додано: Нед 09 жов, 2022 12:06
Додано: Нед 09 жов, 2022 13:15
Менше читайте Фейсбук та Інстаграм.
Там понаписують.
Наприклад, сьогодні консультував одного легіня по ВНП і сказав, щоб той дуже ретельно ставився до Договору оренди і попередив, щоби не зв"язувався з рієлторами казахами, узбеками та киргизами.
Що ви думаєте: він передзвонив через 10 хвилин і дуже схвильовано сказав, що зустрівся за порадою з Фейсбука саме з киргизом (!!!), той посадвив його в авто і відразу прямо в авто почав курити при клієнтові якусь траву - він говорив - я забув назву.
Цей мій знайомий миттєво втік з авто.
От такі і пишуть в Інстаграмах та Фейсбуках. Або за них пишуть.
Додано: Нед 09 жов, 2022 17:44
Вот хобби то: консультировать днями напролёт, бегать по поручениям в делах ВНЖ, возить клиентов по объектам и красиво рассказывать о местном рынке недвиги. Ну хобби, так хобби, не забывайте наслаждаться морем и погодой.
По теме: сдача за 1000 дол жилья забанненого коллеги - это либо заработок кровавых денег рашистов. Любые деньги оттуда - кровавые, так как с них были уплачены налоги на развязанную ими войну. Либо заработок на беде соотечественников. У коллеги есть родственники, знакомые, друзья, которых можно заселить и помочь.
Понимаю, что форум финансовый, но и времена экстраординарные. Нужно оставаться человеком, Акурт
Додано: Нед 09 жов, 2022 18:23
Насмешили реально.
Нужно любить и уважать человеков - тогда будете востребованными.
"Возить" приятеля, который прилетел из Великобритании с женой и без конечно авто, чтобы пожить в своей квартире - в Страховую компанию, чтобы заключить новый Договор страхования квартиры (на год 3 евро) и потом в мэрию, чтобы заплатить налог на недвижимость (за год 20 евро) - конечно, поступать не по-человечески.
У него жена с очень нехорошей стадией диабета: и шприцы с инсулином организовал я.
Конечно, это не по-человечески.
Тут и к бабке не ходить.
P.S. Поделитесь, чего хорошего Вы лично сделали в Запорожье хорошего для людей.
Я попробую последовать положительному примеру.
Додано: Нед 09 жов, 2022 19:55
И так каждый день прилетают диабетики из Британии. Хотелось бы верить, но мы то знаем, что в целом это не так
Додано: Нед 09 жов, 2022 21:06
Я пока теоретически рассматриваю Румынию, Болгарию, Турцию. Как дачу, с возможностью работать удаленно. К высоким "евростандартам" равнодушен.
Румыния и Болгария - цены недвижимость в приморских районах примерно одинаковы. В пользу Румынии что там лет 10 назад к власти пришел местный этнический немец и запустил экономику. Он даже в Киев ездил в июне в компании евротяжеловесов - лидеров Италии, Германии, Франции. Типа они ему ровня, а не оборванцы с Балкан. Плохо что в Болгарии нет своих немцев, хотя цаоствующую династию из немцев в прошлых столетиях они как-то наскребли.
Стартовые возможности 30 лет назад у Болгарии и Румынии диаметрально противоположны их текущим результатам. Есть коллеги побежавшие в обе эти страны, Румыния терпимо, от Болгарии плюются примерно как Акурт выше. Минус Румынии - там вся красота в глубине и на Западе страны , приморские районы (Добруджа) ну это как продолжение нащей одесской области. Вот в Болгарии уже более-менее поинтересней причерноморские пейзажи, но до турецких все равно не дотягивают.
Плюс Румынии - нет русских и почти нет ваты, но все равно можно на какого-то сталиниста нарваться
Додано: Нед 09 жов, 2022 21:53
Прикольно знать, что мире еще есть провидцы. Скрутите в трубочку лист офисной бумаги - пусть будет подзорная труба - и посмотрите, что нужно было женщине-диабетику:
Оказалось, что этот инсулиновый шприц не сертифицирован в Турции и в Украине. Нельзя купить.
Но я связался с нашей украинкой, которая работает в аптеке, и нашли аналог:
Я так понимаю, что вы в жизни бы не сходили в аптеку для помощи больному человеку.
Это бывает.
P.S. Поделитесь, чего хорошего Вы лично сделали в Запорожье хорошего для людей.
Я попробую последовать положительному примеру.
Додано: Нед 09 жов, 2022 21:58
Я поддерживаю ваш интерес к Румынии. Какую страну люблю и уважаю - так это Румынию.
Тем более что объездил ее почти всю и неоднократно был в этом году.
Прикольно и важно, что в наше суровое время Румыния стала очень важным и очень комфортным путем для украинцев:
- самые дешевые авиабилеты из Турции - в Бухарест.
- шикарные авиаперелеты из Анталии до приграничных городов - в Сучаву (Черновцы) и в Бай-Маре (близко к Хусту).
- практически во всех городах - действующие аэропорты и что меня удивило в этом году - практически из всех городов чартерные авиарейсы в Анталию. Даже из самых "мелких".
- беспроблемный многолетний - даже в годы жесткой пандемии - транзит украинцев на авто.
- достаточно приличные автодороги. Скоростной режим я нарушал (не наглея), но никогда не "ловили", и не штрафовали.
- приятно удивил трафиком Бухарест - я его пересек с севера на юг "на одном дыхании".
- очень доброжелательное отношение к украинцам.
- мало кто знает, но на Букинге до сих пор есть спецпредложения для украинцев по цене "ноль".
- сейчас в Галаце живут приятели по программе приема украинцев - самые положительные отзывы.
- мало кто знает, что Румыния - православная страна. Как и в Украине предстоятель Церкви — Святейший архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский патриарх Варфоломей. Это на тему социального комфорта для инвестора.
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