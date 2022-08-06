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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 611612613614
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 10:48

akurt на рахунок перегрітості Туреччини - в фейсбуку і інстаграмі - кожна друга реклама - інвестиції в Турецьку нерухомість по грошами 150-200 куе. Я звичайно радий, що мене так оцінюють, але дуже схожа ситуація на КРЖН довоєнних часів, коли кожний мийщик сапог хотів вкластися.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 11:14

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

А как насчёт Болгарии, Румынии?) Есть ли интерес в покупке там недвиги для себя?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 12:06

  Andrey2512 написав:А как насчёт Болгарии, Румынии?) Есть ли интерес в покупке там недвиги для себя?

Взагалі не цікаво....Багато мінусів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 13:15

  BIGor написав:akurt на рахунок перегрітості Туреччини - в фейсбуку і інстаграмі - кожна друга реклама - інвестиції в Турецьку нерухомість по грошами 150-200 куе. Я звичайно радий, що мене так оцінюють, але дуже схожа ситуація на КРЖН довоєнних часів, коли кожний мийщик сапог хотів вкластися.

Менше читайте Фейсбук та Інстаграм.
Там понаписують.
Наприклад, сьогодні консультував одного легіня по ВНП і сказав, щоб той дуже ретельно ставився до Договору оренди і попередив, щоби не зв"язувався з рієлторами казахами, узбеками та киргизами.
Що ви думаєте: він передзвонив через 10 хвилин і дуже схвильовано сказав, що зустрівся за порадою з Фейсбука саме з киргизом (!!!), той посадвив його в авто і відразу прямо в авто почав курити при клієнтові якусь траву - він говорив - я забув назву.
Цей мій знайомий миттєво втік з авто.
От такі і пишуть в Інстаграмах та Фейсбуках. Або за них пишуть.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 17:44

Вот хобби то: консультировать днями напролёт, бегать по поручениям в делах ВНЖ, возить клиентов по объектам и красиво рассказывать о местном рынке недвиги. Ну хобби, так хобби, не забывайте наслаждаться морем и погодой.

По теме: сдача за 1000 дол жилья забанненого коллеги - это либо заработок кровавых денег рашистов. Любые деньги оттуда - кровавые, так как с них были уплачены налоги на развязанную ими войну. Либо заработок на беде соотечественников. У коллеги есть родственники, знакомые, друзья, которых можно заселить и помочь.
Понимаю, что форум финансовый, но и времена экстраординарные. Нужно оставаться человеком, Акурт
San
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 18:23

  San написав: Понимаю, что форум финансовый, но и времена экстраординарные. Нужно оставаться человеком, Акурт

Насмешили реально.
Нужно любить и уважать человеков - тогда будете востребованными.
"Возить" приятеля, который прилетел из Великобритании с женой и без конечно авто, чтобы пожить в своей квартире - в Страховую компанию, чтобы заключить новый Договор страхования квартиры (на год 3 евро) и потом в мэрию, чтобы заплатить налог на недвижимость (за год 20 евро) - конечно, поступать не по-человечески.
У него жена с очень нехорошей стадией диабета: и шприцы с инсулином организовал я.
Конечно, это не по-человечески.
Тут и к бабке не ходить.

P.S. Поделитесь, чего хорошего Вы лично сделали в Запорожье хорошего для людей.
Я попробую последовать положительному примеру.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 19:55

  akurt написав:
  San написав: Понимаю, что форум финансовый, но и времена экстраординарные. Нужно оставаться человеком, Акурт

Насмешили реально.
Нужно любить и уважать человеков - тогда будете востребованными.
"Возить" приятеля, который прилетел из Великобритании с женой и без конечно авто, чтобы пожить в своей квартире - в Страховую компанию, чтобы заключить новый Договор страхования квартиры (на год 3 евро) и потом в мэрию, чтобы заплатить налог на недвижимость (за год 20 евро) - конечно, поступать не по-человечески.
У него жена с очень нехорошей стадией диабета: и шприцы с инсулином организовал я.
Конечно, это не по-человечески.
Тут и к бабке не ходить.

P.S. Поделитесь, чего хорошего Вы лично сделали в Запорожье хорошего для людей.
Я попробую последовать положительному примеру.

И так каждый день прилетают диабетики из Британии. Хотелось бы верить, но мы то знаем, что в целом это не так
San
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 21:06

  Andrey2512 написав:А как насчёт Болгарии, Румынии?) Есть ли интерес в покупке там недвиги для себя?


Я пока теоретически рассматриваю Румынию, Болгарию, Турцию. Как дачу, с возможностью работать удаленно. К высоким "евростандартам" равнодушен.
Румыния и Болгария - цены недвижимость в приморских районах примерно одинаковы. В пользу Румынии что там лет 10 назад к власти пришел местный этнический немец и запустил экономику. Он даже в Киев ездил в июне в компании евротяжеловесов - лидеров Италии, Германии, Франции. Типа они ему ровня, а не оборванцы с Балкан. Плохо что в Болгарии нет своих немцев, хотя цаоствующую династию из немцев в прошлых столетиях они как-то наскребли.
Стартовые возможности 30 лет назад у Болгарии и Румынии диаметрально противоположны их текущим результатам. Есть коллеги побежавшие в обе эти страны, Румыния терпимо, от Болгарии плюются примерно как Акурт выше. Минус Румынии - там вся красота в глубине и на Западе страны , приморские районы (Добруджа) ну это как продолжение нащей одесской области. Вот в Болгарии уже более-менее поинтересней причерноморские пейзажи, но до турецких все равно не дотягивают.
Плюс Румынии - нет русских и почти нет ваты, но все равно можно на какого-то сталиниста нарваться
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 21:53

  San написав:И так каждый день прилетают диабетики из Британии. Хотелось бы верить, но мы то знаем, что в целом это не так

Прикольно знать, что мире еще есть провидцы. Скрутите в трубочку лист офисной бумаги - пусть будет подзорная труба - и посмотрите, что нужно было женщине-диабетику:
Зображення
Оказалось, что этот инсулиновый шприц не сертифицирован в Турции и в Украине. Нельзя купить.
Но я связался с нашей украинкой, которая работает в аптеке, и нашли аналог:
Зображення
Я так понимаю, что вы в жизни бы не сходили в аптеку для помощи больному человеку.
Это бывает.
P.S. Поделитесь, чего хорошего Вы лично сделали в Запорожье хорошего для людей.
Я попробую последовать положительному примеру.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 21:58

  fox767676 написав:
  Andrey2512 написав:А как насчёт Болгарии, Румынии?) Есть ли интерес в покупке там недвиги для себя?

Я пока теоретически рассматриваю Румынию, Болгарию, Турцию. Как дачу, с возможностью работать удаленно. К высоким "евростандартам" равнодушен.

Я поддерживаю ваш интерес к Румынии. Какую страну люблю и уважаю - так это Румынию.
Тем более что объездил ее почти всю и неоднократно был в этом году.
Прикольно и важно, что в наше суровое время Румыния стала очень важным и очень комфортным путем для украинцев:
- самые дешевые авиабилеты из Турции - в Бухарест.
- шикарные авиаперелеты из Анталии до приграничных городов - в Сучаву (Черновцы) и в Бай-Маре (близко к Хусту).
- практически во всех городах - действующие аэропорты и что меня удивило в этом году - практически из всех городов чартерные авиарейсы в Анталию. Даже из самых "мелких".
- беспроблемный многолетний - даже в годы жесткой пандемии - транзит украинцев на авто.
- достаточно приличные автодороги. Скоростной режим я нарушал (не наглея), но никогда не "ловили", и не штрафовали.
- приятно удивил трафиком Бухарест - я его пересек с севера на юг "на одном дыхании".
- очень доброжелательное отношение к украинцам.
- мало кто знает, но на Букинге до сих пор есть спецпредложения для украинцев по цене "ноль".
- сейчас в Галаце живут приятели по программе приема украинцев - самые положительные отзывы.
- мало кто знает, что Румыния - православная страна. Как и в Украине предстоятель Церкви — Святейший архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский патриарх Варфоломей. Это на тему социального комфорта для инвестора.
akurt
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