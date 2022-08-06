Один інвестор , який за все житья нічого нікуди не інвестував, пише тут «зважену» думку, що інвестувати зарано. Зарано.
Мабуть, почекає ше 49 років.
Другий інвестор ставить за таку думку «+». Сам, правда, нікуди нічого ніде ніяк не інвестував.
А реальність проста, як турецький помаранч (ще не готові для зривання з дерев): розумні люди з Дніпра активно інвестують в нерухомість Анталії. Будуть інвестувати в новий мікрорайон Altintaş. Це на самому сході Анталії, і поки що майже «дикий» район, але в тому і родзинка. Вже провели аудит земельних ділянок і комунікацій. Ділянки ще голі - і мають вигляд рудий, від ґрунту, як турецький помаранч.
Вчора сказали мені: «Якщо об‘єктивно, то краще Туреччини немає нічого…»
Наведено цитату. Хлопці, мабуть, думають головОМ, а не ногОМ.