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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 612613614615
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 05:49

Один інвестор , який за все житья нічого нікуди не інвестував, пише тут «зважену» думку, що інвестувати зарано. Зарано.
Мабуть, почекає ше 49 років.
Другий інвестор ставить за таку думку «+». Сам, правда, нікуди нічого ніде ніяк не інвестував.
А реальність проста, як турецький помаранч (ще не готові для зривання з дерев): розумні люди з Дніпра активно інвестують в нерухомість Анталії. Будуть інвестувати в новий мікрорайон Altintaş. Це на самому сході Анталії, і поки що майже «дикий» район, але в тому і родзинка. Вже провели аудит земельних ділянок і комунікацій. Ділянки ще голі - і мають вигляд рудий, від ґрунту, як турецький помаранч.
Вчора сказали мені: «Якщо об‘єктивно, то краще Туреччини немає нічого…»
Наведено цитату. Хлопці, мабуть, думають головОМ, а не ногОМ.
akurt
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