RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 612613614615
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 05:49

Один інвестор , який за все житья нічого нікуди не інвестував, пише тут «зважену» думку, що інвестувати зарано. Зарано.
Мабуть, почекає ше 49 років.
Другий інвестор ставить за таку думку «+». Сам, правда, нікуди нічого ніде ніяк не інвестував.
А реальність проста, як турецький помаранч (ще не готові для зривання з дерев): розумні люди з Дніпра активно інвестують в нерухомість Анталії. Будуть інвестувати в новий мікрорайон Altintaş. Це на самому сході Анталії, і поки що майже «дикий» район, але в тому і родзинка. Вже провели аудит земельних ділянок і комунікацій. Ділянки ще голі - і мають вигляд рудий, від ґрунту, як турецький помаранч.
Вчора сказали мені: «Якщо об‘єктивно, то краще Туреччини немає нічого…»
Наведено цитату. Хлопці, мабуть, думають головОМ, а не ногОМ.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6990
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2747 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 10:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  San написав:Вот хобби то: консультировать днями напролёт, бегать по поручениям в делах ВНЖ, возить клиентов по объектам и красиво рассказывать о местном рынке недвиги. Ну хобби, так хобби, не забывайте наслаждаться морем и погодой.

Он вам не риелтор!

в Анталії: квартир в оренду практично немає. І немає за ціною майже в 1 000 євро або і більше 1000 євро.

В чем подвох этих объявлений?
https://www.hepsiemlak.com/antalya-dose ... 125195-370
https://www.hepsiemlak.com/antalya-kepe ... 129155-129
https://www.hepsiemlak.com/antalya-mura ... /36041-167
https://www.hepsiemlak.com/antalya-mura ... e/132923-3
И так далее. Я вижу много цен значительно ниже 1000$
b3320413
 
Повідомлень: 161
З нами з: 13.08.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 10:50

Прикольно, конечно.
Но вы видимо вАще не в курсе, как работают риэлторы.
Размещают объявления с заманухой.
Например: квартира в аренду 9000 лир.
Наши чёрные риэлторы сразу звонят - взять в работу.
А им отвечают: «Вообще то 20000!»
- Аы что с ума сошли с такой ценой?
- Нет, мы просто читаем горе-специалистов на Финансовом форуме Украины.
Смотрят в подзорную трубу на расстояние в 2300 км и все знают.
Реально прикольно.
Написано в Мюнхене - жду посадку на рейс UА195.
Настоящие риэлторы работают дистанционно, ведь верно?

P.S. В приведённой выше моей цитате есть одно очень правильное слово: «практично».
Практично немає.
Тут треба віддати шану нашим українцям, які наполегливо працюють над забезпеченням жилом людей: наші просто молодці, і з усіх можливих варіантів:
- вибирають або намагаються пропонувати все, що дешевше 1000$.
- дуже ретельно працюють з документами - це важливо для оформлення ВНП.

Сьогодні, на скільки я знаю, з 12-00 на пляжі: вже все здано, бігти нема куди: квартир в оренду ПРАКТИЧНО НЕМАЄ.

Пан b3320413! не забувайте, що «Дешева рибка - та погана юшка!»
Позавчора наші чорні рієлтори сказали:
«Ми йому такий гадюшник здали за 13000 лір (700$) що аж самим стидно. Рієлтор Анна дві ночі не спала: так було їй стидно, але той Борис приповз з випученими очами: «Дайте. Дайте. Хочу. Хочу.»
- Ну бери…
Дійсно дешевше за 1000$.

Панове! Закликаю вам бути не черговими «разоблячітелямі» akurta, a - поки він щедро ділиться інформацією і це реально хоббі, на якому він з квітня 2018 року ще не заробив і копійки - в нього є заробіток з іншого, і досить не поганий, гадаю, не менше, ніж у рієлторів (не питаю ніколи, тільки знаю, що діляться - часто одним клієнтом займаються двох-втрьох, дуже рідко - в одиночку), а робити висновки та думати головОМ, а не ногОМ.
Думайте.
В мене скоро посадка на рейс.
Зображення
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6990
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2747 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 612613614615
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 948, 949, 950
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9491 4241481
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 жов, 2022 17:27
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2312, 2313, 2314
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23130 13407343
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 жов, 2022 21:21
UA
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 371789
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.