Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Один інвестор , який за все житья нічого нікуди не інвестував, пише тут «зважену» думку, що інвестувати зарано. Зарано. Мабуть, почекає ше 49 років. Другий інвестор ставить за таку думку «+». Сам, правда, нікуди нічого ніде ніяк не інвестував. А реальність проста, як турецький помаранч (ще не готові для зривання з дерев): розумні люди з Дніпра активно інвестують в нерухомість Анталії. Будуть інвестувати в новий мікрорайон Altintaş. Це на самому сході Анталії, і поки що майже «дикий» район, але в тому і родзинка. Вже провели аудит земельних ділянок і комунікацій. Ділянки ще голі - і мають вигляд рудий, від ґрунту, як турецький помаранч. Вчора сказали мені: «Якщо об‘єктивно, то краще Туреччини немає нічого…» Наведено цитату. Хлопці, мабуть, думають головОМ, а не ногОМ.
San написав:Вот хобби то: консультировать днями напролёт, бегать по поручениям в делах ВНЖ, возить клиентов по объектам и красиво рассказывать о местном рынке недвиги. Ну хобби, так хобби, не забывайте наслаждаться морем и погодой.
Он вам не риелтор!
в Анталії: квартир в оренду практично немає. І немає за ціною майже в 1 000 євро або і більше 1000 євро.
Прикольно, конечно. Но вы видимо вАще не в курсе, как работают риэлторы. Размещают объявления с заманухой. Например: квартира в аренду 9000 лир. Наши чёрные риэлторы сразу звонят - взять в работу. А им отвечают: «Вообще то 20000!» - Аы что с ума сошли с такой ценой? - Нет, мы просто читаем горе-специалистов на Финансовом форуме Украины. Смотрят в подзорную трубу на расстояние в 2300 км и все знают. Реально прикольно. Написано в Мюнхене - жду посадку на рейс UА195. Настоящие риэлторы работают дистанционно, ведь верно?
P.S. В приведённой выше моей цитате есть одно очень правильное слово: «практично». Практично немає. Тут треба віддати шану нашим українцям, які наполегливо працюють над забезпеченням жилом людей: наші просто молодці, і з усіх можливих варіантів: - вибирають або намагаються пропонувати все, що дешевше 1000$. - дуже ретельно працюють з документами - це важливо для оформлення ВНП.
Сьогодні, на скільки я знаю, з 12-00 на пляжі: вже все здано, бігти нема куди: квартир в оренду ПРАКТИЧНО НЕМАЄ.
Пан b3320413! не забувайте, що «Дешева рибка - та погана юшка!» Позавчора наші чорні рієлтори сказали: «Ми йому такий гадюшник здали за 13000 лір (700$) що аж самим стидно. Рієлтор Анна дві ночі не спала: так було їй стидно, але той Борис приповз з випученими очами: «Дайте. Дайте. Хочу. Хочу.» - Ну бери… Дійсно дешевше за 1000$.
Панове! Закликаю вам бути не черговими «разоблячітелямі» akurta, a - поки він щедро ділиться інформацією і це реально хоббі, на якому він з квітня 2018 року ще не заробив і копійки - в нього є заробіток з іншого, і досить не поганий, гадаю, не менше, ніж у рієлторів (не питаю ніколи, тільки знаю, що діляться - часто одним клієнтом займаються двох-втрьох, дуже рідко - в одиночку), а робити висновки та думати головОМ, а не ногОМ. Думайте. В мене скоро посадка на рейс.