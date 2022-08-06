b3320413 написав: San написав:
Вот хобби то: консультировать днями напролёт, бегать по поручениям в делах ВНЖ, возить клиентов по объектам и красиво рассказывать о местном рынке недвиги. Ну хобби, так хобби, не забывайте наслаждаться морем и погодой.
Наведений текст від San значно цікавіший, ніж здається на перший погляд.
1. Чесне слово, дивуюся, як при таких пронизливих знаннях про інших людей вдається торгувати китайським кросівками в кіоску на Іванова.
2. Можна не дивуватися, чому в нас економіка та фінанси такі занедбані. Уявіть собі, що пан San раптом - як це часто буває у нас - з невідомих причин став міністром.
3. «Консультировть днями напролет» - взагалі то непогана фраза. Гадаю, у переважної кількості форумчан є робота «днями напролет». Якщо немає - до пана San.
Я дійсно заробляю консультаціями і займаюся цим вже три десятка років. Якщо можеш консультувати людей так, за що платять гроші - бо тоді знають напрямок правильного руху до вирішення проблем - то це, мабуть, злочин.
Правда, получається, що форумчанам не модна звертатися до:
- лікарів;
- професорів;
- юристів;
- адвокатів;
- вчителів математики, мови або музики;
- консультантів податкової інспекції і таке інше.
Так справді можна жити?
4. «Багать по поручением по делам ВНЖ» говорить про дивну дрімучость в наше XXI сторіччя, вік цифрових технології, коли достатньо мати під рукою MacBook. Дрімучість дивна.
Навіть допомогти людині порадою, в якій Страховій компанії укласти Поліс медичного стразування іноземця - і «бігати» не треба: питаєш, де він живе - відкриваєш мапи Гугл - даєш адресу офісу Страховика.
Боже правий, XXI сторіччя… Елементарно, Watson!
5. “И запомните, Айсман! Akurt никогда в жизни не возил «клиентов» ни по каким объектам!» (Мюллер).
С 2017 по 2022 год на две стройки лично возил:
- делегацию трёх архитекторов из Украины, которые хотели посмотреть технологию строительства крупных ЖК в Турции. Было интересно послушать, о чем говорят по поводу технологии и методов. Кстати, всем были удовлетворены, щупали колонны, стены и изучали потолки. Мне было интересно. Среди них были авторы 30-им реализованных проектов в Украине, заведующие кафедрами крупных университетов.
Я им тогда - а был 2019 год - советовал организовать практику студентов украинских университетов в Турции. Парням было бы интересно и поучительно. Не получилось…
- в октябре 2022 гола подвозил завкафедрой архитектуры одного из университетов у новому строящемуся дому. Просто ехали мимо, но он попросил остановить и долго разглядывал готовую коробку вновь построенного дома.
Так что господин San ! Провидец из вас реально плохой. И анализ событий и их последствий делать не умеете.
Будете бедным, хотя и больным. И это хуже, чем быть богатым, но здоровым.
Пробуйте поменять вектор - как бы это не обидно сказать - направления мыслей и суждений.