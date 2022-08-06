Додано: Вів 11 жов, 2022 10:50

Прикольно, конечно.Но вы видимо вАще не в курсе, как работают риэлторы.Размещают объявления с заманухой.Например: квартира в аренду 9000 лир.Наши чёрные риэлторы сразу звонят - взять в работу.А им отвечают: «Вообще то 20000!»- Аы что с ума сошли с такой ценой?- Нет, мы просто читаем горе-специалистов на Финансовом форуме Украины.Смотрят в подзорную трубу на расстояние в 2300 км и все знают.Реально прикольно.Написано в Мюнхене - жду посадку на рейс UА195.Настоящие риэлторы работают дистанционно, ведь верно?P.S. В приведённой выше моей цитате есть одно очень правильное слово: «практично».Практично немає.Тут треба віддати шану нашим українцям, які наполегливо працюють над забезпеченням жилом людей: наші просто молодці, і з усіх можливих варіантів:- вибирають або намагаються пропонувати все, що дешевше 1000$.- дуже ретельно працюють з документами - це важливо для оформлення ВНП.Сьогодні, на скільки я знаю, з 12-00 на пляжі: вже все здано, бігти нема куди: квартир в оренду ПРАКТИЧНО НЕМАЄ.Пан b3320413! не забувайте, що «Дешева рибка - та погана юшка!»Позавчора наші чорні рієлтори сказали:«Ми йому такий гадюшник здали за 13000 лір (700$) що аж самим стидно. Рієлтор Анна дві ночі не спала: так було їй стидно, але той Борис приповз з випученими очами: «Дайте. Дайте. Хочу. Хочу.»- Ну бери…Дійсно дешевше за 1000$.Панове! Закликаю вас бути не черговими «разоблячітелямі» akurta, a - поки він щедро ділиться інформацією і це реально хоббі, на якому він з квітня 2018 року ще не заробив і копійки - в нього є заробіток з іншого, і досить не поганий, гадаю, не менше, ніж у рієлторів (не питаю ніколи, тільки знаю, що діляться - часто одним клієнтом займаються двох-втрьох, дуже рідко - в одиночку), а робити висновки та думати головОМ, а не ногОМ. На скільки я пам‘ятаю, пан вище прибивав мені на груди шматок фанери із надписом «рієлтор» і втратив 258000€-118000€=140000€ чистого прибутку. Не те шукав і не там. Не там, не те, і не того… Відкрию секрет: «Разоблячітєлям» akurta’a грошей не платять, к коли слухали тих, кому реально платили на цьому форумі, то отримали саме такі збитки.Думайте. Це важко, але треба.В мене скоро посадка на рейс.