Додано: Сер 12 жов, 2022 00:36

b3320413 написав: akurt написав: втратив 258000€-118000€=140000€ чистого прибутку втратив 258000€-118000€=140000€ чистого прибутку

Здесь нужно подробнее.

Есть ли комиссия при покупке за 118,000.00, дополнительные платежи?

Откуда сумма в 258,000.00? Это чистая сумма после продажи и уплаты всех сборов, потраченного времени, процентов риелторам, рекламы и т.п. Или это сумма за которую выставляют сейчас рекламные объявления (считай не только до налогов, но и до торга, если он уместен) Здесь нужно подробнее.Есть ли комиссия при покупке за 118,000.00, дополнительные платежи?Откуда сумма в 258,000.00? Это чистая сумма после продажи и уплаты всех сборов, потраченного времени, процентов риелторам, рекламы и т.п. Или это сумма за которую выставляют сейчас рекламные объявления (считай не только до налогов, но и до торга, если он уместен)

Ви наче бізнесом не займаєтеся і не знаєте, що таке ціноутворення.Все ж залежить від того, де саме ви берете товар: на складі, в гуртовніі, чи у посередника.Я весь час писав, що треба брати квартиру або робити інвестицію напряму, уникаючи посередників. Інколи це дуже легко. Наприклад, обійти рієлтора на повороті та вийти на реального Продавця.У наведеному прикладі вище:- 118 000€ - ціна напряму за прайс листом Забудовника. Це не найнижча ціна. Перші мабуть півроку там фігурувала ціна 96 000€.Звісно, коли половину квартир розібрали, то ціни Забудовник почав піднімати. Я гадаю, що вони вели виважену політику: були моменти, коли вони говорили, що всі квартири продано. Або майже всі. Там не всі квартири рівнозначні ща орієнтацією та виглядом з вікна. На скільки я пам‘ятаю, 118 000€ була ціна на останні квартири з комплекса при чому із самим виграшним розташуванням. В мене було враження, що вони іх «притримували». Мудро: сам Забудовник мав неочікуваний профіт в 118000-96000=22000€.258 000€ це поточна ціна на ту саму квартиру за даними сайту Sahıbınden.Все просто, як турецький помаранч.Тепер беремо календар і калькулятор, і вивчаємо цифру 258 000€.Звісно, вона не стабільна: і Продавець, і Покупець, можуть її змінювати в різні боки.Перші пів-року після здачі квартири/комплекса це була або можливо була «чиста ціна» на руки Продавцю, тому що він скорше за все не оформлював Право власності (платив би податок в 4% від ціни в Акті експертизи), а просто приводив в офіс Забудовника на Бульварі Ататюрка за руку Покупця в далі вже з Покупцем оформлювали остаточне Право власності.Зараз мабуть, Право власності вже оформлено, на скільки я пам‘ятаю, ціну визначила рієлторська контора.Далі математика може бути цікавою і не передбачуваною. Як правило, в цьому випадку контора хоче 2% від цієї ціни - з Продавця.А ось з Покупця хоче мати не менше 2%, а можливо і більше. Все залежить від:- наскільки сильно в Покупця горять очі;— на якому авто - Ламборджіні, Тесла чи Land Rover приїхав Покупець.Звісно, зараз в Анталії усі великі і всі самі дорогі авто з номерами України.Я інколи дивуюся, де вони понабирали таких великих, схожих на жуків, Мерседесів…P.S. Про бетон - ну їй Богу, як діти. Ми іхали на моєму авто з досить відомим архітектором - дивувалися, як швидко забудовують залишки клаптиків землі, я йому розказував, що рік тому в одному з будинків можна було взяти квартиру здається ща 43900$, а зараз, мабуть вже 149000$; зупинилися щоби купити прямо з дерева гранатів, сад був ліворуч, весіли гранати розміром майже з футбольний м’яч, а праворуч був зовсім новий будинок ще майже без стін - так ось той архітектор побіг не гранати зривати під наглядом дідуся (пізніше дали дідусю 10 лір або 20 гривень), а саме дивитися на ту новобудову.Я бетон не мацав і не роздивлявся, мені то не цікаво.