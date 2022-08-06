Додано: Сер 12 жов, 2022 00:36

b3320413 написав: akurt написав: втратив 258000€-118000€=140000€ чистого прибутку втратив 258000€-118000€=140000€ чистого прибутку

Здесь нужно подробнее.

Есть ли комиссия при покупке за 118,000.00, дополнительные платежи?

Откуда сумма в 258,000.00? Это чистая сумма после продажи и уплаты всех сборов, потраченного времени, процентов риелторам, рекламы и т.п. Или это сумма за которую выставляют сейчас рекламные объявления (считай не только до налогов, но и до торга, если он уместен) Здесь нужно подробнее.Есть ли комиссия при покупке за 118,000.00, дополнительные платежи?Откуда сумма в 258,000.00? Это чистая сумма после продажи и уплаты всех сборов, потраченного времени, процентов риелторам, рекламы и т.п. Или это сумма за которую выставляют сейчас рекламные объявления (считай не только до налогов, но и до торга, если он уместен)

Ну ось вам з подробицями.Все ж залежить від того, де саме ви берете товар: на складі, в гуртовніі, чи у посередника.Я весь час писав, що треба брати квартиру або робити інвестицію напряму, уникаючи посередників. Інколи це дуже легко. Наприклад, "обійти рієлтора на повороті" та вийти на реального Продавця.У наведеному прикладі вище:- 118 000€ - така ціна на квартири 2+1 площею в 100 кв. м була напряму за прайс-листом Забудовника. Це НЕ найнижча ціна. Перші мабуть півроку там фігурувала ціна 96 000€.Тут треба акцентувати увагу на тому, що під словом "квартира" слід розуміти саме квартиру, а не заготовку під нею у вигляді залізобетоних перекрить та стін. Квартира - це вселяйся та живи. Ну якщо докупиш кровать, канапу, килим та холодильник.Звісно, коли половину квартир розібрали, то ціни Забудовник почав піднімати. Я гадаю, що вони вели виважену політику: були моменти, коли вони говорили, що всі квартири продано. Або майже всі. Там не всі квартири рівнозначні за орієнтацією та виглядом з вікна. На скільки я пам‘ятаю, 118 000€ була ціна на останні квартири з комплекса, при чому із самим виграшним розташуванням. В мене було враження, що вони іх «притримували». Мудро: сам Забудовник мав неочікуваний профіт в 118000-96000=22000€.258 000€ це поточна ціна на ту саму квартиру за даними сайту Sahıbınden.Виставила рієлторська контора.Тепер беремо календар і калькулятор, і вивчаємо цифру 258 000€.Перші півроку після здачі квартири/комплекса це була або можливо була «чиста ціна» "на руки" Продавцю, тому що він скорше за все не оформлював Право власності (платив би податок в 4% від ціни в Акті експертизи), а просто приводив в офіс Забудовника за руку Покупця - жоставаа Попередній договрі - в далі вже з Покупцем оформлювали остаточне Право власності.Зараз, мабуть, Право власності вже оформлено.Далі математика може бути цікавою і не передбачуваною. Як правило, в цьому випадку контора хоче 2% від цієї ціни - з Продавця.А ось з Покупця хоче мати не менше 2%, а можливо і більше. Все залежить від:- наскільки сильно в Покупця горять очі;— на якому авто - Ламборджіні, Тесла чи Land Rover приїхав Покупець.Якщо все нормально, то:- Продавець отримає 258 000-2%х258000=252 840 євро.- Рієлторська контора: 258 000х(2%+2%)=10 320 євро.- Продавець заплатить:А) рієлторській контрі 258000х2%=5 160 євро.б) державі - податок при купівлі нерухомості - орієнтовно (залежить від оцінки в Акті експертизи - невідомо якою буде цифра - але я знаю, що цей Забудовник має "важелі" на отримання мінімально можливої) - припустимо 150 000х4%=6000.Разом (якщо купувати квартиру, яка легко та без проблем за даними з ціього форуму продавлася за 96 000 євро+податок в 4% від "Невідомої суми оцінки" - припустимо це 4000 євро - разом 100 000 євро) сьогодні Покупцеві прийдеться заплатити 258 000+5 160+6 000+100 (послуги Кадастрового центра)+200 (акт ексепртизи)=269 460 євро.Це нижче, ніж хоче за свою прєлєстьЯкий прогнозував падіння цін на нероухомість за кордоном на 50% (П"ятдесят, Карл!) по відношенню до цін 2020 року.Трохи помилився. Ну як "трохи"... Зовсім не трохи...Про бетон. Мій приятель з великим інтересом дивився на незавершене будівництво, мацав, довго мовчав; потім сказав, що "звичайна стандартна технологія". Мабуть, так і повинно бути....