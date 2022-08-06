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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 612613614615
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 05:49

Один інвестор , який за все житья нічого нікуди не інвестував, пише тут «зважену» думку, що інвестувати зарано. Зарано.
Мабуть, почекає ше 49 років.
Другий інвестор ставить за таку думку «+». Сам, правда, нікуди нічого ніде ніяк не інвестував.
А реальність проста, як турецький помаранч (ще не готові для зривання з дерев): розумні люди з Дніпра активно інвестують в нерухомість Анталії. Будуть інвестувати в новий мікрорайон Altintaş. Це на самому сході Анталії, і поки що майже «дикий» район, але в тому і родзинка. Вже провели аудит земельних ділянок і комунікацій. Ділянки ще голі - і мають вигляд рудий, від ґрунту, як турецький помаранч.
Вчора сказали мені: «Якщо об‘єктивно, то краще Туреччини немає нічого…»
Наведено цитату. Хлопці, мабуть, думають головОМ, а не ногОМ.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 10:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  San написав:Вот хобби то: консультировать днями напролёт, бегать по поручениям в делах ВНЖ, возить клиентов по объектам и красиво рассказывать о местном рынке недвиги. Ну хобби, так хобби, не забывайте наслаждаться морем и погодой.

Он вам не риелтор!

в Анталії: квартир в оренду практично немає. І немає за ціною майже в 1 000 євро або і більше 1000 євро.

В чем подвох этих объявлений?
https://www.hepsiemlak.com/antalya-dose ... 125195-370
https://www.hepsiemlak.com/antalya-kepe ... 129155-129
https://www.hepsiemlak.com/antalya-mura ... /36041-167
https://www.hepsiemlak.com/antalya-mura ... e/132923-3
И так далее. Я вижу много цен значительно ниже 1000$
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 10:50

Прикольно, конечно.
Но вы видимо вАще не в курсе, как работают риэлторы.
Размещают объявления с заманухой.
Например: квартира в аренду 9000 лир.
Наши чёрные риэлторы сразу звонят - взять в работу.
А им отвечают: «Вообще то 20000!»
- Аы что с ума сошли с такой ценой?
- Нет, мы просто читаем горе-специалистов на Финансовом форуме Украины.
Смотрят в подзорную трубу на расстояние в 2300 км и все знают.
Реально прикольно.
Написано в Мюнхене - жду посадку на рейс UА195.
Настоящие риэлторы работают дистанционно, ведь верно?

P.S. В приведённой выше моей цитате есть одно очень правильное слово: «практично».
Практично немає.
Тут треба віддати шану нашим українцям, які наполегливо працюють над забезпеченням жилом людей: наші просто молодці, і з усіх можливих варіантів:
- вибирають або намагаються пропонувати все, що дешевше 1000$.
- дуже ретельно працюють з документами - це важливо для оформлення ВНП.

Сьогодні, на скільки я знаю, з 12-00 на пляжі: вже все здано, бігти нема куди: квартир в оренду ПРАКТИЧНО НЕМАЄ.

Пан b3320413! не забувайте, що «Дешева рибка - та погана юшка!»
Позавчора наші чорні рієлтори сказали:
«Ми йому такий гадюшник здали за 13000 лір (700$) що аж самим стидно. Рієлтор Анна дві ночі не спала: так було їй стидно, але той Борис приповз з випученими очами: «Дайте. Дайте. Хочу. Хочу.»
- Ну бери…
Дійсно дешевше за 1000$.

Панове! Закликаю вас бути не черговими «разоблячітелямі» akurta, a - поки він щедро ділиться інформацією і це реально хоббі, на якому він з квітня 2018 року ще не заробив і копійки - в нього є заробіток з іншого, і досить не поганий, гадаю, не менше, ніж у рієлторів (не питаю ніколи, тільки знаю, що діляться - часто одним клієнтом займаються двох-втрьох, дуже рідко - в одиночку), а робити висновки та думати головОМ, а не ногОМ. На скільки я пам‘ятаю, пан вище прибивав мені на груди шматок фанери із надписом «рієлтор» і втратив 258000€-118000€=140000€ чистого прибутку. Не те шукав і не там. Не там, не те, і не того… Відкрию секрет: «Разоблячітєлям» akurta’a грошей не платять, к коли слухали тих, кому реально платили на цьому форумі, то отримали саме такі збитки.
Думайте. Це важко, але треба.
В мене скоро посадка на рейс.
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akurt
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 12:12

  b3320413 написав:
  San написав:Вот хобби то: консультировать днями напролёт, бегать по поручениям в делах ВНЖ, возить клиентов по объектам и красиво рассказывать о местном рынке недвиги. Ну хобби, так хобби, не забывайте наслаждаться морем и погодой.


Наведений текст від San значно цікавіший, ніж здається на перший погляд.
1. Чесне слово, дивуюся, як при таких пронизливих знаннях про інших людей вдається торгувати китайським кросівками в кіоску на Іванова.

2. Можна не дивуватися, чому в нас економіка та фінанси такі занедбані. Уявіть собі, що пан San раптом - як це часто буває у нас - з невідомих причин став міністром.

3. «Консультировть днями напролет» - взагалі то непогана фраза. Гадаю, у переважної кількості форумчан є робота «днями напролет». Якщо немає - до пана San.
Я дійсно заробляю консультаціями і займаюся цим вже три десятка років. Якщо можеш консультувати людей так, за що платять гроші - бо тоді знають напрямок правильного руху до вирішення проблем - то це, мабуть, злочин.
Правда, получається, що форумчанам не модна звертатися до:
- лікарів;
- професорів;
- юристів;
- адвокатів;
- вчителів математики, мови або музики;
- консультантів податкової інспекції і таке інше.
Так справді можна жити?

4. «Багать по поручением по делам ВНЖ» говорить про дивну дрімучость в наше XXI сторіччя, вік цифрових технології, коли достатньо мати під рукою MacBook. Дрімучість дивна.
Навіть допомогти людині порадою, в якій Страховій компанії укласти Поліс медичного стразування іноземця - і «бігати» не треба: питаєш, де він живе - відкриваєш мапи Гугл - даєш адресу офісу Страховика.
Боже правий, XXI сторіччя… Елементарно, Watson!

5. “И запомните, Айсман! Akurt никогда в жизни не возил «клиентов» ни по каким объектам!» (Мюллер).
С 2017 по 2022 год на две стройки лично возил:
- делегацию трёх архитекторов из Украины, которые хотели посмотреть технологию строительства крупных ЖК в Турции. Было интересно послушать, о чем говорят по поводу технологии и методов. Кстати, всем были удовлетворены, щупали колонны, стены и изучали потолки. Мне было интересно. Среди них были авторы 30-им реализованных проектов в Украине, заведующие кафедрами крупных университетов.
Я им тогда - а был 2019 год - советовал организовать практику студентов украинских университетов в Турции. Парням было бы интересно и поучительно. Не получилось…
- в октябре 2022 гола подвозил завкафедрой архитектуры одного из университетов у новому строящемуся дому. Просто ехали мимо, но он попросил остановить и долго разглядывал готовую коробку вновь построенного дома.

Так что господин San ! Провидец из вас реально плохой. И анализ событий и их последствий делать не умеете.
Будете бедным, хотя и больным. И это хуже, чем быть богатым, но здоровым.
Пробуйте поменять вектор - как бы это не обидно сказать - направления мыслей и суждений.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 12:21

  akurt написав:втратив 258000€-118000€=140000€ чистого прибутку

Здесь нужно подробнее.
Есть ли комиссия при покупке за 118,000.00, дополнительные платежи?
Откуда сумма в 258,000.00? Это чистая сумма после продажи и уплаты всех сборов, потраченного времени, процентов риелторам, рекламы и т.п. Или это сумма за которую выставляют сейчас рекламные объявления (считай не только до налогов, но и до торга, если он уместен)
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 12:23

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Наши чёрные риэлторы сразу звонят - взять в работу

То есть все эти объявления меньше 15,000.00 являются заманухой?

и долго разглядывал готовую коробку вновь построенного дома

Ну и, зачем томить форумчан? В чем разница замешивания бетона? Или что там принципиально другое?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 00:36

  b3320413 написав:
  akurt написав:втратив 258000€-118000€=140000€ чистого прибутку

Здесь нужно подробнее.
Есть ли комиссия при покупке за 118,000.00, дополнительные платежи?
Откуда сумма в 258,000.00? Это чистая сумма после продажи и уплаты всех сборов, потраченного времени, процентов риелторам, рекламы и т.п. Или это сумма за которую выставляют сейчас рекламные объявления (считай не только до налогов, но и до торга, если он уместен)


Ну ось вам з подробицями.
Все ж залежить від того, де саме ви берете товар: на складі, в гуртовніі, чи у посередника.
Я весь час писав, що треба брати квартиру або робити інвестицію напряму, уникаючи посередників. Інколи це дуже легко. Наприклад, "обійти рієлтора на повороті" та вийти на реального Продавця.
У наведеному прикладі вище:
- 118 000€ - така ціна на квартири 2+1 площею в 100 кв. м була напряму за прайс-листом Забудовника. Це НЕ найнижча ціна. Перші мабуть півроку там фігурувала ціна 96 000€.
Тут треба акцентувати увагу на тому, що під словом "квартира" слід розуміти саме квартиру, а не заготовку під нею у вигляді залізобетоних перекрить та стін. Квартира - це вселяйся та живи. Ну якщо докупиш кровать, канапу, килим та холодильник.

Звісно, коли половину квартир розібрали, то ціни Забудовник почав піднімати. Я гадаю, що вони вели виважену політику: були моменти, коли вони говорили, що всі квартири продано. Або майже всі. Там не всі квартири рівнозначні за орієнтацією та виглядом з вікна. На скільки я пам‘ятаю, 118 000€ була ціна на останні квартири з комплекса, при чому із самим виграшним розташуванням. В мене було враження, що вони іх «притримували». Мудро: сам Забудовник мав неочікуваний профіт в 118000-96000=22000€.

258 000€ це поточна ціна на ту саму квартиру за даними сайту Sahıbınden.
Виставила рієлторська контора.

Тепер беремо календар і калькулятор, і вивчаємо цифру 258 000€.

Перші півроку після здачі квартири/комплекса це була або можливо була «чиста ціна» "на руки" Продавцю, тому що він скорше за все не оформлював Право власності (платив би податок в 4% від ціни в Акті експертизи), а просто приводив в офіс Забудовника за руку Покупця - жоставаа Попередній договрі - в далі вже з Покупцем оформлювали остаточне Право власності.
Зараз, мабуть, Право власності вже оформлено.
Далі математика може бути цікавою і не передбачуваною. Як правило, в цьому випадку контора хоче 2% від цієї ціни - з Продавця.
А ось з Покупця хоче мати не менше 2%, а можливо і більше. Все залежить від:
- наскільки сильно в Покупця горять очі;
— на якому авто - Ламборджіні, Тесла чи Land Rover приїхав Покупець.

Якщо все нормально, то:
- Продавець отримає 258 000-2%х258000=252 840 євро.
- Рієлторська контора: 258 000х(2%+2%)=10 320 євро.
- Продавець заплатить:
А) рієлторській контрі 258000х2%=5 160 євро.
б) державі - податок при купівлі нерухомості - орієнтовно (залежить від оцінки в Акті експертизи - невідомо якою буде цифра - але я знаю, що цей Забудовник має "важелі" на отримання мінімально можливої) - припустимо 150 000х4%=6000.
Разом (якщо купувати квартиру, яка легко та без проблем за даними з ціього форуму продавлася за 96 000 євро+податок в 4% від "Невідомої суми оцінки" - припустимо це 4000 євро - разом 100 000 євро) сьогодні Покупцеві прийдеться заплатити 258 000+5 160+6 000+100 (послуги Кадастрового центра)+200 (акт ексепртизи)=269 460 євро.
Це нижче, ніж хоче за свою прєлєсть airmax78.
Який прогнозував падіння цін на нероухомість за кордоном на 50% (П"ятдесят, Карл!) по відношенню до цін 2020 року.
Трохи помилився. Ну як "трохи"... Зовсім не трохи...

P.S. Про бетон. Мій приятель з великим інтересом дивився на незавершене будівництво, мацав, довго мовчав; потім сказав, що "звичайна стандартна технологія". Мабуть, так і повинно бути....
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 06:47

Для тих, хто хоче вкладатися в нерухомість Польщі.
Ведучого знаю особисто.
Зверніть увагу на ціну 1 кв. м.
https://www.youtube.com/watch?v=0Qyd_WDzsj0
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 09:08

  akurt написав:Для тих, хто хоче вкладатися в нерухомість Польщі.
Ведучого знаю особисто.
Зверніть увагу на ціну 1 кв. м.
https://www.youtube.com/watch?v=0Qyd_WDzsj0

Щось незрозуміло звідки він взяв ті данні. Як я знаю, поки що невелике (1-2%) падіння цін було тільки в деяких містах + ще девелопери додають безкоштовно паркомісця або невеличкий дисконт.
BIGor
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