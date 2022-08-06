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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 613614615616
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 14:42

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Наразі нерухомість за кордоном для українців такий собі журавель в небі.
Скористуватися можуть нею тільки бійці іноземних батальонів "Монако", "Відень", "Анталія" і т.д., також Наташі жіночої статі, пенсіонери і не тільки від 60и років, і багатодітні батьки 3+ неповнолітніх дітей.

Але це ще не все.
Епоха дешевого долару закінчилася. QE в далекому ковідному минулому, і тепер ставка ФРС росте і росте.

Не забуваєм, що +1% ставки ФРС це -10% (мінус Десять відсотків) в ціні нерухомості в США.

А так як світ досі глобальний, а долар США світова валюта, то нерухомість від піку має висиокі шанси просісти на 40% від пікових цін (при умові що останнє підняття буде ще +0,75% і більше не буде рости).

Щодо нерухомості Туреччини, і решти "дружніх країн РФ", то в даний момент "уклоністи" і "біженці" підняли хвилю, так що падіння цін нерухомості (в еквіваленті $) буде з часом більше, чим в тому ж США.

Акурт міг би зараз зафіксувати профіт, але ж було "купуємо для себе, а не в оренду". А "для себе", це ніяк не інвестиція, як і покупка кільки в томатному соусі по 3 грн. і споживання її в момент, коли ціна на червоному ціннику в АТБ 15 грн. Хоча можна сказати, що "інвестиція" в кільку зробила 5Х, хоча на справді, як тоді так і тепер вдасться з"їсти приблизно 250 гр, а не 1кг 250 гр. морпродукту з рештками томатів.

P.S.
Ех, послухав би поляків у січні та релокнувся би в Польщу, пропонували ж.
Вже б міг піти на F.I.R.E. на філіпінок на Філіпінах або на балканок на Балканах.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:04

  akurt написав:Пан Lech говорить, що в коментарях до відео можна задавати питання - спробуйте.
Польська преса пише, що завдячуючи ВИСОКІЙ ІНФЛЯЦІї та зростанню цін на енергоносії та будівельні матеріали, ціни зросли на 19% по відношенню до цін минулого року.
Докопатися до правди було б цікаво.
https://www.muratorplus.pl/inwestycje/i ... -d4wc.html

Так то ціни в злотувках, інфляція в 17% (трохи нижча української) і долар вже був за 5 злотих недавно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 21:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Катрусін кінозал і заодно вечірня казка


те що я писав постом раніше, GS прогнозують падіння цін нерухомості в містах США на 39% у наступному році
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 03:42

  flyman написав:те що я писав постом раніше, GS прогнозують падіння цін нерухомості в містах США на 39% у наступному році

Добре, що попередили. Мабуть, не будемо купувати нічого в США в цьому році....
Ми вам віримо. Почекаємо...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 04:57

Позднее прозрение....
  beee написав:подскажите. есть ощущение, что скоро продам хаты на ПОХе.
но. сейчас они приносят доход и арендаторы нормальные.
что делать? продавать -30% от довоенной цены или пусть сдаётся?
на примере польши я уже точно знаю, что инвестирование в ней - ошибка. польша не годится ни для инвестирования ни, тем более, для жизни

Вспоминается песня:
Где ты раньше был
Что так поздно ко мне ты пришёл...
Ну, не ко мне, а на ветку об инвестициях за кордон....
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 05:28

Для наших форумчан - можливо буде корисно...

Чорногорія офіційно долучилась до безкоштовного розселення українців, що подтребують допомоги та прихистку через війну.
Розміщення відбуватиметься на базі готелю «Sato» в м. Сутоморе, Бар (140 місць) та готелю «Onogost» в м. Нікшич (90 місць), які відповідають всім необхідним критерієм щодо зручного розташування поруч шкіл, дитячих садків, лікарень та інших необхідних закладів. Програмою передбачена можливість отримати безкоштовне житло в дво-трьо-четверо та п’ятимісних номерах, з повним пансіоном (трьохразове харчування).
Проживання дійсне до кінця завершення програми тимчасового захисту для українців в Чорногорії до 10 березня 2023 року, у разі, якщо вона не буде продовжена Урядом Чорногорії.
Більше інформації по програмі тимчасового прихистку на офіційній сторінці Консула України в Чорногорії за посиланням https://www.facebook.com/MykhailoShmato ... 9460675355

Двічі на тиждень з України курсує автобус за маршрутом: Київ - Житомир - Рівне - Львів - Стрий - Мукачево - Берегове - Дяково - Тімішоара - Белград - Колашин - Подгориця - Петровац - Св.Стефан - Рафаїловичі - Бечичі - Будва.
Ціна квитка від 2700 грн.
За всіма питанням щодо бронювання квитків прохання звертатися: Telegram: +38 099 261 77 69.
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