Додано: Сер 12 жов, 2022 14:42

Наразі нерухомість за кордоном для українців такий собі журавель в небі.

Скористуватися можуть нею тільки бійці іноземних батальонів "Монако", "Відень", "Анталія" і т.д., також Наташі жіночої статі, пенсіонери і не тільки від 60и років, і багатодітні батьки 3+ неповнолітніх дітей.



Але це ще не все.

Епоха дешевого долару закінчилася. QE в далекому ковідному минулому, і тепер ставка ФРС росте і росте.



Не забуваєм, що +1% ставки ФРС це -10% (мінус Десять відсотків) в ціні нерухомості в США.



А так як світ досі глобальний, а долар США світова валюта, то нерухомість від піку має висиокі шанси просісти на 40% від пікових цін (при умові що останнє підняття буде ще +0,75% і більше не буде рости).



Щодо нерухомості Туреччини, і решти "дружніх країн РФ", то в даний момент "уклоністи" і "біженці" підняли хвилю, так що падіння цін нерухомості (в еквіваленті $) буде з часом більше, чим в тому ж США.



Акурт міг би зараз зафіксувати профіт, але ж було "купуємо для себе, а не в оренду". А "для себе", це ніяк не інвестиція, як і покупка кільки в томатному соусі по 3 грн. і споживання її в момент, коли ціна на червоному ціннику в АТБ 15 грн. Хоча можна сказати, що "інвестиція" в кільку зробила 5Х, хоча на справді, як тоді так і тепер вдасться з"їсти приблизно 250 гр, а не 1кг 250 гр. морпродукту з рештками томатів.



P.S.

Ех, послухав би поляків у січні та релокнувся би в Польщу, пропонували ж.

Вже б міг піти на F.I.R.E. на філіпінок на Філіпінах або на балканок на Балканах.