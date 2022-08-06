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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 614615616617
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 13:46

"2 года быстро пролетят)"
(цитата переписки з нашим форумчанином по Вайберу)

Гадаю, панове вже вдало вклали зароблені гроші в нерухомість Польщі, Великої Британії, Болгарії, Румунії, Нікарагуа, Філіппін, Монголії, Португалії та Грузії...
Найбільш активно допомагали інвестувати форумчани, які ніколи в житті не тільки не були в тих країнах, але і не заробили - на жаль - грошей на авіаквиток туди...

Ну а частина інвестувала в Туреччину...
Через 3 тижня в свою квартиру в Аланії вселяється один з наших форумчан.
Інколи писав на цій гілці, трохи захищаючи автора рядків від нападів збоченців та дезінформаторів, але більше СЛУХАВ та - головне - ДІЯВ...
"Діяти" - це думати головОМ, а не ногОМ.
Є такий метод.

Інвестиція грудня 2020 року із серії: "Прилетів - зустрівся з автором цих рядків - погуляв в чудову сонячну теплу погоду грудня по Набережній - покатався пару годин на авто автора рядків - подарував за допомогу та консультацію пляшку класного віскі - послухав - дещо сприйняв - сам (один!) поїхав в Аланію (запрошував поїхати в Аланію автора рядків, але той не мав часу) - помацав, як любить кожен українець - уклав Попередній договір на інвестування (автор рядків не приймав участі - той все робив сам, інколи консультуючись телефоном) - сплатив вже всі внески - будинок готовий під здачу - купує авіаквитки для прильоту та вселення - консультується у автора рядків з питань підключення води, електрики, газу та купівлі меблів).
Наш форумчанин...

Обсяг інвестицій: 75 000 євро.
Час інвестицій: грудень 2020 - сплата часток в 2021 та в 2022 роках.
Оформлення Права власності: жовтень 2022.
Характеристика інвестиціії: нова квартира, готова "під ключ" з повним ремонтом, частково з побутовою технікою та частково з меблями (прихожа та кухня) майже на березі Середземного моря. Особливо подобається інвестору родзинка турецького ландшафтного дизайну: привезли з гір та посадили 200-т річне оливкове дерево на майданчику двору ЖК - перед вікнами.
Фото об"єкта: не оприлюднюється (приватна інформація).
Ефективність інвестиції: в вересні сказав мені, що сусідам за квартиру пропонують 115 000 євро.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 жов, 2022 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 13:52

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:200-т річне оливкове дерево перед вікнами.
Фото об"єкта: не оприлюднюється (приватна інформація).

Ну хоч фото дерева киньте, цiкаво ж!
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 14:03

  BIGor написав:Ну хоч фото дерева киньте, цiкаво ж!

Тут є така "фішка" у ландшафтників: находять в горних долинах оливкові дерева - "нічийні" - якось їх обережно викопують - з комом землі - продають Забудовникам.
Вони не дуже великі у висоту - гадаю метра 2,5 або три - іх ще й обрізають - красиві стовбури.
В мене у дворі одне таке теж росте. Посадили в 2021 році - кажуть, що йому років 300.
Гляну, чи є в мене в архіві Вайбера переписки з нашим форумчанином фото його оливкового дерева.
Гадаю все ж, без його дозволу все ж не коректно виставляти... Але гляну... Якісь фото є.

P.S. Це повідомлення - ювілейне - номер 7000.
Ну не 27 000 - як у деяких хВахівців та горе-велике горе-хвахівців...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 14:42

Куди ж цінам ще вище?
(або стабілізація на ринку нерухомості Туреччини).
На відміну від інших країн в Туреччині можна отримати щомісяця ТОЧНУ статистику.
Погодьтеся, в бізнесі - точні цифри та перевірена інформація - це важливо.

Інститут статистики Турецької республіки оприлюднив дані про продаж нерухомості в країні за підсумками вересня 2022.

1. Загальний продаж квартир.
Продажі житла по всій Туреччині у вересні 2022 знизилися на 22,9% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 113 402 об"єктів нерухомості.
Стамбул: 19 089 продажів будинків і це 16,8% ринку.
Столиця Анкара: 8 812 продажів і частка 7,8%.
Дуже велике місто на березі Середземного моря - я не так давно відвідував - Ізмір - 6 338 продажів і часткою в 5,6%.
Зображення

2. Продаж квартир іноземцям.
Продано за місяць 5 049 квартир.
Зображення
В цілому за рік продажі житла іноземцям у січні-вересні 2022 зросли на 32,5% порівняно з відповідним періодом минулого року і вже продано 49 644 квартир.

3. РОЗПОДІЛ ЗА ГРОМАДЯСТВОМ.
Тут цікаві зміни.
Я писав ще в серпні, що мене особисто дивує велика кількість авто з номерами реєстрації Нідерландів....
Хитрі голандці винюхували та придивлялися... мацали та думали... Ех, "Холодна зима" 2022/2023...
Краще провести її в теплі та на сонечку...

Що не дивує:
- Українські нівестори як заяняли в ТОП-20 місце 6 - так вже його нікому не віддають, потрохи збільшуючи кількість куплених квартир. Як я розумію, це ті, хто НЕ читав та НЕ прислуховувався до численних - по 28 на добу - дурнуватих повідомлень дезінформаторів.
- як вже майжи завжди в ТОП-20 громадяни Швеції та Канади.
- трохи дивують громадяни США - на сталою кількістю інвестицій в квартири, а тим, як авто з реєстрацією США попадають в Туреччину... Всі дивуються...
- Німці рулять - нікому не віддаюють традиційно місце 4.
- Не дивує Казахстан, як я вже говорив: багаті казахи НЕ живуть в Казахстані. Всі родини та діти - тут в Анталії, гроші кують там - в Астані.
Не дивуюь громадяни Саудівської Аравії - зв"язки з цією країною в 35 000 000 населення поглиблюються. Гроші йдуть з Аравійського півострова в Туреччину...

Дивують мене китайці - реально не бачив ще жодного на вулицях. Можливо, вкладаються в бізнес-центр під назвою "Стамбул". Не відпочивати ж китайцям...
Трохи дивують громадяни Ізраїля - але є причини: а) на сьогодні немає в світі більш безпечного місця, ніж Туреччина. б) стале регулярне сполучення Анталія - Тель-Авів по декілька рейсів на день. За ціною від 29 доларів в один бік...
Значно знизили кілкість купівель традиціні лідери - завжди були Number1 та Number2 - громадляни Ірану та Іраку.
Зображення
За даними: https://www.tuik.gov.tr/
Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 жов, 2022 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 14:52

  akurt написав:Зображення
За даними: https://www.tuik.gov.tr/

На 6-ть росіян тільки 1 українець по покупкам.

До речі, Північний Кіпр для українців скоро теж буде не варіант
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 5/7148743/
Самопроголошений Північний Кіпр анонсував авіарейси до Росії у березні 2023 року :evil:
BIGor
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