"2 года быстро пролетят)"
(цитата переписки з нашим форумчанином по Вайберу)
Гадаю, панове вже вдало вклали зароблені гроші в нерухомість Польщі, Великої Британії, Болгарії, Румунії, Нікарагуа, Філіппін, Монголії, Португалії та Грузії...
Найбільш активно допомагали інвестувати форумчани, які ніколи в житті не тільки не були в тих країнах, але і не заробили - на жаль - грошей на авіаквиток туди...
Ну а частина інвестувала в Туреччину...
Через 3 тижня в свою квартиру в Аланії вселяється один з наших форумчан.
Інколи писав на цій гілці, трохи захищаючи автора рядків від нападів збоченців та дезінформаторів, але більше СЛУХАВ та - головне - ДІЯВ...
"Діяти" - це думати головОМ, а не ногОМ.
Є такий метод.
Інвестиція грудня 2020 року із серії: "Прилетів - зустрівся з автором цих рядків - погуляв в чудову сонячну теплу погоду грудня по Набережній - покатався пару годин на авто автора рядків - подарував за допомогу та консультацію пляшку класного віскі - послухав - дещо сприйняв - сам (один!) поїхав в Аланію (запрошував поїхати в Аланію автора рядків, але той не мав часу) - помацав, як любить кожен українець - уклав Попередній договір на інвестування (автор рядків не приймав участі - той все робив сам, інколи консультуючись телефоном) - сплатив вже всі внески - будинок готовий під здачу - купує авіаквитки для прильоту та вселення - консультується у автора рядків з питань підключення води, електрики, газу та купівлі меблів).
Наш форумчанин...
Обсяг інвестицій: 75 000 євро.
Час інвестицій: грудень 2020 - сплата часток в 2021 та в 2022 роках.
Оформлення Права власності: жовтень 2022.
Характеристика інвестиціії: нова квартира, готова "під ключ" з повним ремонтом, частково з побутовою технікою та частково з меблями (прихожа та кухня) майже на березі Середземного моря. Особливо подобається інвестору родзинка турецького ландшафтного дизайну: привезли з гір та посадили 200-т річне оливкове дерево на майданчику двору ЖК - перед вікнами.
Фото об"єкта: не оприлюднюється (приватна інформація).
Ефективність інвестиції: в вересні сказав мені, що сусідам за квартиру пропонують 115 000 євро.