Додано: Суб 15 жов, 2022 14:42

1. Загальний продаж квартир.

2. Продаж квартир іноземцям.

3. РОЗПОДІЛ ЗА ГРОМАДЯСТВОМ.

на сьогодні немає в світі більш безпечного місця, ніж Туреччина.

(або стабілізація на ринку нерухомості Туреччини).На відміну від інших країн в Туреччині можна отримати щомісяця ТОЧНУ статистику.Погодьтеся, в бізнесі - точні цифри та перевірена інформація - це важливо.Інститут статистики Турецької республіки оприлюднив дані про продаж нерухомості в країні за підсумками вересня 2022.Продажі житла по всій Туреччині у вересні 2022 знизилися на 22,9% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 113 402 об"єктів нерухомості.Стамбул: 19 089 продажів будинків і це 16,8% ринку.Столиця Анкара: 8 812 продажів і частка 7,8%.Дуже велике місто на березі Середземного моря - я не так давно відвідував - Ізмір - 6 338 продажів і часткою в 5,6%.Продано за місяць 5 049 квартир.В цілому за рік продажі житла іноземцям у січні-вересні 2022 зросли на 32,5% порівняно з відповідним періодом минулого року і вже продано 49 644 квартир.Тут цікаві зміни.Я писав ще в серпні, що мене особисто дивує велика кількість авто з номерами реєстрації Нідерландів....Хитрі голандці винюхували та придивлялися... мацали та думали... Ех, "Холодна зима" 2022/2023...Краще провести її в теплі та на сонечку...Що не дивує:- Українські нівестори як заяняли в ТОП-20 місце 6 - так вже його нікому не віддають, потрохи збільшуючи кількість куплених квартир. Як я розумію, це ті, хто НЕ читав та НЕ прислуховувався до численних - по 28 на добу - дурнуватих повідомлень дезінформаторів.- як вже майжи завжди в ТОП-20 громадяни Швеції та Канади.- трохи дивують громадяни США - на сталою кількістю інвестицій в квартири, а тим, як авто з реєстрацією США попадають в Туреччину... Всі дивуються...- Німці рулять - нікому не віддаюють традиційно місце 4.- Не дивує Казахстан, як я вже говорив: багаті казахи НЕ живуть в Казахстані. Всі родини та діти - тут в Анталії, гроші кують там - в Астані.Не дивуюь громадяни Саудівської Аравії - зв"язки з цією країною в 35 000 000 населення поглиблюються. Гроші йдуть з Аравійського півострова в Туреччину...Дивують мене китайці - реально не бачив ще жодного на вулицях. Можливо, вкладаються в бізнес-центр під назвою "Стамбул". Не відпочивати ж китайцям...Трохи дивують громадяни Ізраїля - але є причини: а)б) стале регулярне сполучення Анталія - Тель-Авів по декілька рейсів на день. За ціною від 29 доларів в один бік...Значно знизили кілкість купівель традиціні лідери - завжди були Number1 та Number2 - громадляни Ірану та Іраку.За даними: