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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 614615616617
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 13:46

"2 года быстро пролетят)"
(цитата переписки з нашим форумчанином по Вайберу)

Гадаю, панове вже вдало вклали зароблені гроші в нерухомість Польщі, Великої Британії, Болгарії, Румунії, Нікарагуа, Філіппін, Монголії, Португалії та Грузії...
Найбільш активно допомагали інвестувати форумчани, які ніколи в житті не тільки не були в тих країнах, але і не заробили - на жаль - грошей на авіаквиток туди...

Ну а частина інвестувала в Туреччину...
Через 3 тижня в свою квартиру в Аланії вселяється один з наших форумчан.
Інколи писав на цій гілці, трохи захищаючи автора рядків від нападів збоченців та дезінформаторів, але більше СЛУХАВ та - головне - ДІЯВ...
"Діяти" - це думати головОМ, а не ногОМ.
Є такий метод.

Інвестиція грудня 2020 року із серії: "Прилетів - зустрівся з автором цих рядків - погуляв в чудову сонячну теплу погоду грудня по Набережній - покатався пару годин на авто автора рядків - подарував за допомогу та консультацію пляшку класного віскі - послухав - дещо сприйняв - сам (один!) поїхав в Аланію (запрошував поїхати в Аланію автора рядків, але той не мав часу) - помацав, як любить кожен українець - уклав Попередній договір на інвестування (автор рядків не приймав участі - той все робив сам, інколи консультуючись телефоном) - сплатив вже всі внески - будинок готовий під здачу - купує авіаквитки для прильоту та вселення - консультується у автора рядків з питань підключення води, електрики, газу та купівлі меблів).
Наш форумчанин...

Обсяг інвестицій: 75 000 євро.
Час інвестицій: грудень 2020 - сплата часток в 2021 та в 2022 роках.
Оформлення Права власності: жовтень 2022.
Характеристика інвестиціії: нова квартира, готова "під ключ" з повним ремонтом, частково з побутовою технікою та частково з меблями (прихожа та кухня) майже на березі Середземного моря. Особливо подобається інвестору родзинка турецького ландшафтного дизайну: привезли з гір та посадили 200-т річне оливкове дерево на майданчику двору ЖК - перед вікнами.
Фото об"єкта: не оприлюднюється (приватна інформація).
Ефективність інвестиції: в вересні сказав мені, що сусідам за квартиру пропонують 115 000 євро.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 жов, 2022 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 13:52

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:200-т річне оливкове дерево перед вікнами.
Фото об"єкта: не оприлюднюється (приватна інформація).

Ну хоч фото дерева киньте, цiкаво ж!
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 14:03

  BIGor написав:Ну хоч фото дерева киньте, цiкаво ж!

Тут є така "фішка" у ландшафтників: находять в горних долинах оливкові дерева - "нічийні" - якось їх обережно викопують - з комом землі - продають Забудовникам.
Вони не дуже великі у висоту - гадаю метра 2,5 або три - іх ще й обрізають - красиві стовбури.
В мене у дворі одне таке теж росте. Посадили в 2021 році - кажуть, що йому років 300.
Гляну, чи є в мене в архіві Вайбера переписки з нашим форумчанином фото його оливкового дерева.
Гадаю все ж, без його дозволу все ж не коректно виставляти... Але гляну... Якісь фото є.

P.S. Це повідомлення - ювілейне - номер 7000.
Ну не 27 000 - як у деяких хВахівців та горе-велике горе-хвахівців...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 14:42

Куди ж цінам ще вище?
(або стабілізація на ринку нерухомості Туреччини).
На відміну від інших країн в Туреччині можна отримати щомісяця ТОЧНУ статистику.
Погодьтеся, в бізнесі - точні цифри та перевірена інформація - це важливо.

Інститут статистики Турецької республіки оприлюднив дані про продаж нерухомості в країні за підсумками вересня 2022.

1. Загальний продаж квартир.
Продажі житла по всій Туреччині у вересні 2022 знизилися на 22,9% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 113 402 об"єктів нерухомості.
Стамбул: 19 089 продажів будинків і це 16,8% ринку.
Столиця Анкара: 8 812 продажів і частка 7,8%.
Дуже велике місто на березі Середземного моря - я не так давно відвідував - Ізмір - 6 338 продажів і часткою в 5,6%.
Зображення

2. Продаж квартир іноземцям.
Продано за місяць 5 049 квартир.
Зображення
В цілому за рік продажі житла іноземцям у січні-вересні 2022 зросли на 32,5% порівняно з відповідним періодом минулого року і вже продано 49 644 квартир.

3. РОЗПОДІЛ ЗА ГРОМАДЯСТВОМ.
Тут цікаві зміни.
Я писав ще в серпні, що мене особисто дивує велика кількість авто з номерами реєстрації Нідерландів....
Хитрі голандці винюхували та придивлялися... мацали та думали... Ех, "Холодна зима" 2022/2023...
Краще провести її в теплі та на сонечку...

Що не дивує:
- Українські нівестори як заяняли в ТОП-20 місце 6 - так вже його нікому не віддають, потрохи збільшуючи кількість куплених квартир. Як я розумію, це ті, хто НЕ читав та НЕ прислуховувався до численних - по 28 на добу - дурнуватих повідомлень дезінформаторів.
- як вже майжи завжди в ТОП-20 громадяни Швеції та Канади.
- трохи дивують громадяни США - на сталою кількістю інвестицій в квартири, а тим, як авто з реєстрацією США попадають в Туреччину... Всі дивуються...
- Німці рулять - нікому не віддаюють традиційно місце 4.
- Не дивує Казахстан, як я вже говорив: багаті казахи НЕ живуть в Казахстані. Всі родини та діти - тут в Анталії, гроші кують там - в Астані.
Не дивуюь громадяни Саудівської Аравії - зв"язки з цією країною в 35 000 000 населення поглиблюються. Гроші йдуть з Аравійського півострова в Туреччину...

Дивують мене китайці - реально не бачив ще жодного на вулицях. Можливо, вкладаються в бізнес-центр під назвою "Стамбул". Не відпочивати ж китайцям...
Трохи дивують громадяни Ізраїля - але є причини: а) на сьогодні немає в світі більш безпечного місця, ніж Туреччина. б) стале регулярне сполучення Анталія - Тель-Авів по декілька рейсів на день. За ціною від 29 доларів в один бік...
Значно знизили кілкість купівель традиціні лідери - завжди були Number1 та Number2 - громадляни Ірану та Іраку.
Зображення
За даними: https://www.tuik.gov.tr/
Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 жов, 2022 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 14:52

  akurt написав:Зображення
За даними: https://www.tuik.gov.tr/

На 6-ть росіян тільки 1 українець по покупкам.

До речі, Північний Кіпр для українців скоро теж буде не варіант
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 5/7148743/
Самопроголошений Північний Кіпр анонсував авіарейси до Росії у березні 2023 року :evil:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 14:58

Росіян прибуває в Туреччину реально багато.
За інформацією з перевірених джерел основна кількість - це ті, що втекли від призову.
Вік 25-35 років. Без авто. Без родин. Значно підвищують попит на оренду квартир.
Я радію тільки від того, що чим більше їх прибуло сюди, тим менше їх зараз на кордоні Білорусь-Україна, куди прибувають ешелони російських "чмобиків".

Я вбачаю для втікачів великі проблеми:
- візу в країни ЄС їм важче та важче отримати;
- візу в США або Канаду не отримати;
- Туреччина посилює вимоги для іноземців в питаннях отримання ВНП:
а) значно збільшилися терміни розгляду справ про надання ВНП.
б) посилився контроль на дорогах за термінами перебування іноземців - яікщо до закінчення терміну безвізового режиму (а це 60 днів для росіянців) не було отримано картку ВНП - авто забирають на штрафмайданчик. Звідки витягнути його дуже важко.
- працювати вони тут не можуть - хіба що ІТ-ники.
- Гроші колись закінчаться.
- Ніякі картки банків рф в Туреччині не працюють та не обслуговуються.
- вже з"явилися оголошення про надання послуги "Перегнати моє авто з московських болот в Анталію"...
в) офіційних документів немає, але якщо росіянин купив квартиру пізніше 1 липня 2022 року - то навіть при наданні ВНП не реєструють адресу проживання. Там закладена "бомба прихованої дії": квартиру МОЖЛИВО має, ВНП МОЖЛИВО отримає, але БОМЖ - без адреси реєстрації в Туреччині.

Ну і тоді назад - на Колиму та в Магадан... В кайданках... на 3-10 років...
Ну ось "Турецька республіка півніного Кіпру" мудро "підсуєтилася": там же все в Британських фунтах і сама дорога вода на світі - трохи збільшать свої прибутки за рахунок расіянців...
Туреччина такому рішенню аплодує.
  BIGor написав:До речі, Північний Кіпр для українців скоро теж буде не варіант

Днів 10 тому говорив з нашою українкою - виїхала з ТРПК - в Анталію - плювалася дуже сильно від тієї ТРПК...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 18:03

  akurt написав:Ну ось "Турецька республіка півніного Кіпру" мудро "підсуєтилася": там же все в Британських фунтах і сама дорога вода на світі - трохи збільшать свої прибутки за рахунок расіянців...
Туреччина такому рішенню аплодує.
  BIGor написав:До речі, Північний Кіпр для українців скоро теж буде не варіант

Днів 10 тому говорив з нашою українкою - виїхала з ТРПК - в Анталію - плювалася дуже сильно від тієї ТРПК...

Мені іноді підсвічують пропозиції наших ріелторів по Північному Кіпру - ціни зараз там так виросли, що нецікаво.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 18:26

  BIGor написав:Мені іноді підсвічують пропозиції наших ріелторів по Північному Кіпру - ціни зараз там так виросли, що нецікаво.

Там ще є проблема з в"їздом/виїздом в ту ТРПК: це невизнана ніким респубілка - хоча і існує з 1974 року.
Так ось, якщо в ТРПК попадати з Туреччини (дешеві авіавитки), то потім НЕ попадеш в країни Шенгенської угоди.
Застосовують люди всілякі хитрощі з тим, щоби не було в паспорті штампа в"язду або проникають через основний Кіпр: а далі переходять кордон.
Он подивіться: хитрі ізраїльтяни і ті почали цікавитися нерухомістю Туреччини...
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 17:20

Інвестор! Зазирни у майбутнє!

Як відомо, на цьому ФІНАНСОВОМУ форумі України є багато фахівців - я їх з любов"ю називаю "Горе-велике горе- фахівців", які періодично висловлюють думки про те, щоби зароблені форумчанами гроші (своїх на жаль немає) форумчани інвестували то в вігвам на Алісці, або в юрту в Монголії, або в намет з тростника на Філіппінах, або в глиняну сараюшку в братній до України Нікарагуа.
Один навіть - в нього останні 50 років не було візи в США - і взгалі жодного разу не сідав у літак - напророкував а днях падіння цін на нерухомість в США чи на 59, чи а 109%.
"Горе-велике-горе хВахівці" - так сказали мої притяелі, погодившись платити за 2-bedroom замість 3700$ вже 4 100$.

Ми з вами і практики, і оптимісти, і думати вміємо головОМ, а не ногОМ.
Тому економіко-соціально-фінансові роздуми про ціни на нерухомість в тій єдиній країні, в нерухомість якої однозначно варто було вкладатися. А - можливо - є потяг, який стоїть на "запасній колії"):
- зими немає. В Грудні через день +25. В січні-лютому в день зазвичай +16. Не більше 8 дощових днів на місяць в грудні-лютому. Снігу не буває. Останній був в 1993 році.
- найбезпечніша на сьогодні країна світу.
- найвищий рівень соціального позитива по відношенню до українців (трохи псують цей позитив неймовірно дорогі та неймовіро великі авто з українськими номерами біженців. Аж соромно вже... Аж "невдобно якось")
- одні з найдешевших в Европі ціни на пальне.
https://www.globalpetrolprices.com/gaso ... es/Europe/
- одні з найдешевших в Европі ціни на харчі (вибачаюсь, улюблена деким поросятина продається НЕ у всіх магазинах - за салом мені треба їхати кілометрів 5 чи 10).
- стабільність в отриманні електричної та газової енергії.
- смішні ціни на прожиття (плата в ОСББ ЖК від 0 ([i]нуль, не жартую) до 750 лір (менше 40 доларів) в ЖК Преміум-класу.

Невже немає недоліків?????
Є! Є недоліки! Десь з півроку тому мене вся тряс за погруддя один форумчани, змушуючи знайти для ньго роботу (від працював водієм хлібовозки) на посаді керуючого відділенням банку або заступником голови правління банку з закордонними інвестиціями. Аби ж я жартував... А то - правда. Він на цій гілці давав перелік посад, на які погодиться оформитися, якщо особисто я принесу на тарілочці з блакитним оздобленням разом до посади і негра-масажиста, і секретарку-кавоносійницію. А на менше водій хлібовозки не згодний! Колись же вчився на заочному факультеті Криворізької філії одного університету одного "народного господарства". Диплом має!

Так ось: роботу навряд чи ви тут знайдете.
Хіба що викладачем в українській школі (в Анталії набрали більше 60 учителів з діаспори), або репетиторство, або навчанню співам та танцям... ну або... ні і так ділі...
Найбільше розбагатіли за останній рік: а) перекладачі з української на турецьку мову (підняли ціни за послуги з 40 лір до 200...400 лір та більше - просто щоби перевести ваші букви з закордоного паспорта на букви турецькою, наприклад "IVAN" в перекладі буде "IVAN". З вас 200 лір! б) нотаріусіи - печатка коштує тепер не 110 лір, а 220 - але тут заздрити немає чого: вони всі - державні нотаріуси та всі сидять на зарплаті (19 000 лір). в) "чорні рієлтори" з нашої діаспори, які подивилися а те, як колотять бабло рієлтори-казахи, рієлтори-узбеки, рієлтори-росіяни та рієлтори-киргизи. "Чорні рієлтори" з нашої діаспори вже сказали мені: "І чого ми раніше байдикували..."

Ну що, спробуємо проаналізувати, які чинники можуть вплинути на стабілізацію та можливе падіння цін на нерухомість? Тобто, чи варто вже викопувати іржавою лопаткою гроші з попід груші?

(далі буде)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 23:44

akurt, турецкая недвижимость сама себя не продаст :P даже из США наш [strike]риэлтор[/strike] "эксперт" по заграничной недвижимости пиарит берег турецкий.
Акурт, а что-то по теме у Вас есть? Что там в Америке то?
San
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