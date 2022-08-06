Додано: Нед 16 жов, 2022 17:20

в братній до України Нікарагуа.

однозначно варто було вкладатися. А - можливо - є потяг, який стоїть на "запасній колії"

Так ось: роботу навряд чи ви тут знайдете.

Як відомо, на цьому ФІНАНСОВОМУ форумі України є багато фахівців - я їх з любов"ю називаю "Горе-велике горе- фахівців", які періодично висловлюють думки про те, щоби зароблені форумчанами гроші (своїх на жаль немає) форумчани інвестували то в вігвам на Алісці, або в юрту в Монголії, або в намет з тростника на Філіппінах, або в глиняну сараюшкуОдин навіть - в нього останні 50 років не було візи в США - і взгалі жодного разу не сідав у літак - напророкував а днях падіння цін на нерухомість в США чи на 59, чи а 109%."Горе-велике-горе хВахівці" - так сказали мої притяелі, погодившись платити за 2-bedroom замість 3700$ вже 4 100$.Ми з вами і практики, і оптимісти, і думати вміємо головОМ, а не ногОМ.Тому економіко-соціально-фінансові роздуми про ціни на нерухомість в тій єдиній країні, в нерухомість якої):- зими немає. В Грудні через день +25. В січні-лютому в день зазвичай +16. Не більше 8 дощових днів на місяць в грудні-лютому. Снігу не буває. Останній був в 1993 році.- найна сьогодні країна світу.- найвищий рівень соціального позитива по відношенню до українців (трохи псують цей позитив неймовірно дорогі та неймовіро великі авто з українськими номерами біженців. Аж соромно вже... Аж "невдобно якось")- одні з найдешевших в Европі ціни на пальне.- одні з найдешевших в Европі ціни на харчі (вибачаюсь, улюблена деким поросятина продається НЕ у всіх магазинах - за салом мені треба їхати кілометрів 5 чи 10).- стабільність в отриманні електричної та газової енергії.- смішні ціни на прожиття (плата в ОСББ ЖК від 0 ([i]нуль, не жартую) до 750 лір (менше 40 доларів) в ЖК Преміум-класу.Невже немає недоліків?????Є! Є недоліки! Десь з півроку тому мене вся тряс за погруддя один форумчани, змушуючи знайти для ньго роботу (від працював водієм хлібовозки) на посаді керуючого відділенням банку або заступником голови правління банку з закордонними інвестиціями. Аби ж я жартував... А то - правда. Він на цій гілці давав перелік посад, на які погодиться оформитися, якщо особисто я принесу на тарілочці з блакитним оздобленням разом до посади і негра-масажиста, і секретарку-кавоносійницію. А на менше водій хлібовозки не згодний! Колись же вчився на заочному факультеті Криворізької філії одного університету одного "народного господарства". Диплом має!Хіба що викладачем в українській школі (в Анталії набрали більше 60 учителів з діаспори), або репетиторство, або навчанню співам та танцям... ну або... ні і так ділі...Найбільше розбагатіли за останній рік: а) перекладачі з української на турецьку мову (підняли ціни за послуги з 40 лір до 200...400 лір та більше - просто щоби перевести ваші букви з закордоного паспорта на букви турецькою, наприклад "IVAN" в перекладі буде "IVAN". З вас 200 лір! б) нотаріусіи - печатка коштує тепер не 110 лір, а 220 - але тут заздрити немає чого: вони всі - державні нотаріуси та всі сидять на зарплаті (19 000 лір). в) "чорні рієлтори" з нашої діаспори, які подивилися а те, як колотять бабло рієлтори-казахи, рієлтори-узбеки, рієлтори-росіяни та рієлтори-киргизи. "Чорні рієлтори" з нашої діаспори вже сказали мені: "І чого ми раніше байдикували..."Ну що, спробуємо проаналізувати, які чинники можуть вплинути на стабілізацію та можливе падіння цін на нерухомість? Тобто, чи варто вже викопувати іржавою лопаткою гроші з попід груші?(далі буде)