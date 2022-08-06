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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 615616617618
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 06:19

Я в самом деле сейчас в США.
Силиконовая долина. Много езжу по дорогам USA... на BMW M340i...

Что сказать: все очень дорого. В Турции однозначно лучше!!!!!!
Бензин 6,5 доллара за галлон - а был по 2,5...3,5...
Подорожало жилье и его аренда.
Снять квартиру 2+1 можно за 3 500- 4500 долларов за месяц.
Ну-ка подсчитайте, сколько вы должны зарабатывать????

Необычный парадокс: авиаперелет из Сан Франциско в Лас Вегас стоит дешевле, чем аренда авто в Сан Франциско или в том же Лас Вегасе.
Отели стали очень дорогими...

Что НЕ подорожало, так продукты питания: я как брал ранее говядину на стейки по 7,99 долларов фунт, так и беру. Как брал лосося норвежского по 7,99-12,99 долларов за фунт - так и беру.
К моему удивлению не подорожали вина - как были по 8-18 долларов за бутылку Калифорнийских вин (это цена без НДС штата) так и есть.
Услуги подорожали.
Вижу объявления: ВОЗЬМЕМ НА РАБОТУ: 18,5 доллара в час. Там раньше было 13,5 доллара в час.

На кассе в дорогом супермаркете Whole Foods тарятся немеренно (!!!) три парня лет по 25. Говорят на русском, но я чувствую, что не из РФ.
Кассир просит показать документ, так как бутылка водки очень большая и упаковка пива банок на 12... А есть ли им 21 год?????
ПОКАЗЫВАЮТ УКРАИНСКИЙ ПАСПОРТ: НАШИ.
СПРАШИВАЮ, ОТКУДА: КИЕВ.
Программисты... фирма приказала выехать за 3 недели до 24 февраля. Выехали.

Парни: все неоднозначно в этом США и все же все время меня пробивает на мысль, что в Турции лучше.
Вчера стоял на берегу Тихого океана, бродил по самому длинному в США причалу, уходящему в океан: вода черно-грязного цвета, низкая облачность, океан черный, неприветливый. Нет никто в воде. Осень реально...
Парковка 2 доллара в час...

Не, ребята - демократы - в Анталии лучше!!!!

P.S. Успешно продаю в США недвигу в Турции. Торгую аж "Гай шумить".
Покупатели: азиаты, их тут невероятно много.
Наивные.
Не знают, что если ты в США, то грех не продавать недвигу не только белым и пушистым, наивным и доверчивым как рыночным лохАм, украинским форумчанам с Финансового - вдумайтесь!!! - форума, но и азиатам из США: лОхи ведь везде лОхи.
Лоханулись по-крупному, слушая на этом форуме нищебродов, коих не я насчитал аж восемь.
Печалька... лоханулись парни с Финансового форума... Даже удивительно. Клюнули на нищебродов, у одного из которых за душой только велосипед, купленный в 2019 году у цыгана за 40 долларов (ворованный), а у другого только три банки помидоров в смотровой яме в 15-ти минутах ходьбы от хрущевки через забор от ДВРЗ... Ой и лоханулись конкретно... повелись на лоховщинку...
Думали ногОМ, а не головОМ...
Но я не виноват: у меня - слова Богу - все ОК и я сейчас в США.
akurt
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