Додано: Пон 17 жов, 2022 06:19

Я в самом деле сейчас в США.

Силиконовая долина. Много езжу по дорогам USA... на BMW M340i...



Что сказать: все очень дорого. В Турции однозначно лучше!!!!!!

Бензин 6,5 доллара за галлон - а был по 2,5...3,5...

Подорожало жилье и его аренда.

Снять квартиру 2+1 можно за 3 500- 4500 долларов за месяц.

Ну-ка подсчитайте, сколько вы должны зарабатывать????



Необычный парадокс: авиаперелет из Сан Франциско в Лас Вегас стоит дешевле, чем аренда авто в Сан Франциско или в том же Лас Вегасе.

Отели стали очень дорогими...



Что НЕ подорожало, так продукты питания: я как брал ранее говядину на стейки по 7,99 долларов фунт, так и беру. Как брал лосося норвежского по 7,99-12,99 долларов за фунт - так и беру.

К моему удивлению не подорожали вина - как были по 8-18 долларов за бутылку Калифорнийских вин (это цена без НДС штата) так и есть.

Услуги подорожали.

Вижу объявления: ВОЗЬМЕМ НА РАБОТУ: 18,5 доллара в час. Там раньше было 13,5 доллара в час.



На кассе в дорогом супермаркете Whole Foods тарятся немеренно (!!!) три парня лет по 25. Говорят на русском, но я чувствую, что не из РФ.

Кассир просит показать документ, так как бутылка водки очень большая и упаковка пива банок на 12... А есть ли им 21 год?????

ПОКАЗЫВАЮТ УКРАИНСКИЙ ПАСПОРТ: НАШИ.

СПРАШИВАЮ, ОТКУДА: КИЕВ.

Программисты... фирма приказала выехать за 3 недели до 24 февраля. Выехали.



Парни: все неоднозначно в этом США и все же все время меня пробивает на мысль, что в Турции лучше.

Вчера стоял на берегу Тихого океана, бродил по самому длинному в США причалу, уходящему в океан: вода черно-грязного цвета, низкая облачность, океан черный, неприветливый. Нет никто в воде. Осень реально...

Парковка 2 доллара в час...



Не, ребята - демократы - в Анталии лучше!!!!



P.S. Успешно продаю в США недвигу в Турции. Торгую аж "Гай шумить".

Покупатели: азиаты, их тут невероятно много.

Наивные.

Не знают, что если ты в США, то грех не продавать недвигу не только белым и пушистым, наивным и доверчивым как рыночным лохАм, украинским форумчанам с Финансового - вдумайтесь!!! - форума, но и азиатам из США: лОхи ведь везде лОхи.

Лоханулись по-крупному, слушая на этом форуме нищебродов, коих не я насчитал аж восемь.

Печалька... лоханулись парни с Финансового форума... Даже удивительно. Клюнули на нищебродов, у одного из которых за душой только велосипед, купленный в 2019 году у цыгана за 40 долларов (ворованный), а у другого только три банки помидоров в смотровой яме в 15-ти минутах ходьбы от хрущевки через забор от ДВРЗ... Ой и лоханулись конкретно... повелись на лоховщинку...

Думали ногОМ, а не головОМ...

Но я не виноват: у меня - слова Богу - все ОК и я сейчас в США.