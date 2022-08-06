Додано: Пон 17 жов, 2022 16:28

падіння цін на радість українському інвестору.

Чинник 1.

зростання цін зменшує попит.

Чинник 2.

Чинник 3.

Частина 2. Про чинники стабілізації цін і можливі передумовиЧастина перша тут:Нагадаю: громадини України в ТОП-20 закордонних інвесторів в нерухомість Туреччини посідають місце 6 (шість). Раніше було місце 10. Потім 8, потім 7, теперФінансово-економічний. АСТРОНОМІЧНЕ ПІДВИЩЕННЯ ЦІНИ.Однією з найважливіших причин падіння продажів житла в вересні 2022 є те, щоНавіть за даними Євростат нерухомість в Туреччині за останній рік подорожчала у ВАЛЮТІ на 110%.На другому місці в Європі з великим відривом Чехія:26%.Моя думка з цифрами та фактами та за моїми даними.За останні 4 роки:- житло низького класу у віддалених спальних районах подорожчало максимум в 900000Tl/100000Tl=в 9 раз.- житло середнього класу подорожчало в 150000$/50000$= в ТРИ рази.- житло преміум класу подорожчало в 825000$/340000$= в 2,50 рази.Згідно з останніми даними Центрального банку (CBRT), ціни на житло в Туреччині в липні 2022 зросли ще на 8 відсотків порівняно з попереднім місяцем і на 173,8 відсотка порівняно з тим же періодом минулого року.Ціна 1 кв. м в липні 2022 становила в середньому 13 936 TL (близько 775$). Таким чином, ціна квартири площею 100 кв. м в середньому по країні перевищила 1,3 мільйона TL (75000$).Ця ціна перевищила 1,6 мільйона TL в місті Ізмір та 2,2 мільйона TL в Стамбулі (122 000$).Звісно, коли ціни на житло становлять діапазон в 1 300 000 - 8 000 000 лір (преміум клас) при мінімальній оплаті праці в 5 500 лір на місяць, це не може не впливати на можливості подальшого зростання цін.Дуже обмежена видача кредитів на житло банками.Банки видавали кредити легко та просто влітку 2020 року під 0,64% а місяць. Це призвело до того, що виплата за кредитом почала дорівнювати орендній платі за житло. Всі кинулися купувати квартири в кредит. Як говорили мені "Чорні рієлтори" з числа українців черги під офісами Продажу забудовників займали з ночі і ще й дралися в черзі.Дурняк разом з дармовщиною закічилися: кредитне плече банками обмежено тепер максимумом в 500 000 TL. Вистачить ТІЛЬКИ на 1/3 ринкової ціни квартири.Звісно, громадянин Туреччини чухає за вухом та нічого не може вдіяти. Тобто купити.Банки хочуть мінімізувати ризики. У той час як процентні ставки по кредитах на житло в державному секторі становлять 1,29% в місяць (спробуй взяти! Ага!) - ставки по кредитах на житло в приватних банках починаються від 2,03% і перевищують навіть 2,70% (в місяць). В перерахунку на рік це становить від 24,06% до 32,4% річних.Незважаючи на те, що менеджери державних банк гооврять, що можна взяти позику під 1,29% в місяць, якщо вам потрібна позика на 2 мільйони лір, дають максимум 500 тисяч лір.Отже, є низькі відсотки, але немає кредиту.(далі буде)