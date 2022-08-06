Відповідь на Ваше запитання написав – модератор видалила.
Що цікаво, сам хотів видалити чи сильно відредагувати. Те, що видалили – я навіть радий.
Якщо встигли прочитати – вам пощастило.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 жов, 2022 16:12
Додано: Пон 17 жов, 2022 16:28
Інвестор! Зазирни у майбутнє!
Частина 2. Про чинники стабілізації цін і можливі передумови падіння цін на радість українському інвестору.
Частина перша тут:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Нагадаю: громадини України в ТОП-20 закордонних інвесторів в нерухомість Туреччини посідають місце 6 (шість). Раніше було місце 10. Потім 8, потім 7, тепер 6.
Чинник 1. Фінансово-економічний. АСТРОНОМІЧНЕ ПІДВИЩЕННЯ ЦІНИ.
Однією з найважливіших причин падіння продажів житла в вересні 2022 є те, що зростання цін зменшує попит.
Навіть за даними Євростат нерухомість в Туреччині за останній рік подорожчала у ВАЛЮТІ на 110%.
На другому місці в Європі з великим відривом Чехія: +26%.
Моя думка з цифрами та фактами та за моїми даними.
За останні 4 роки:
- житло низького класу у віддалених спальних районах подорожчало максимум в 900000Tl/100000Tl=в 9 раз.
- житло середнього класу подорожчало в 150000$/50000$= в ТРИ рази.
- житло преміум класу подорожчало в 825000$/340000$= в 2,50 рази.
Згідно з останніми даними Центрального банку (CBRT), ціни на житло в Туреччині в липні 2022 зросли ще на 8 відсотків порівняно з попереднім місяцем і на 173,8 відсотка порівняно з тим же періодом минулого року.
Ціна 1 кв. м в липні 2022 становила в середньому 13 936 TL (близько 775$). Таким чином, ціна квартири площею 100 кв. м в середньому по країні перевищила 1,3 мільйона TL (75000$).
Ця ціна перевищила 1,6 мільйона TL в місті Ізмір та 2,2 мільйона TL в Стамбулі (122 000$).
Звісно, коли ціни на житло становлять діапазон в 1 300 000 - 8 000 000 лір (преміум клас) при мінімальній оплаті праці в 5 500 лір на місяць, це не може не впливати на можливості подальшого зростання цін.
Чинник 2. Дуже обмежена видача кредитів на житло банками.
Банки видавали кредити легко та просто влітку 2020 року під 0,64% а місяць. Це призвело до того, що виплата за кредитом почала дорівнювати орендній платі за житло. Всі кинулися купувати квартири в кредит. Як говорили мені "Чорні рієлтори" з числа українців черги під офісами Продажу забудовників займали з ночі і ще й дралися в черзі.
Дурняк разом з дармовщиною закічилися: кредитне плече банками обмежено тепер максимумом в 500 000 TL. Вистачить ТІЛЬКИ на 1/3 ринкової ціни квартири.
Звісно, громадянин Туреччини чухає за вухом та нічого не може вдіяти. Тобто купити.
Чинник 3. Банки хочуть мінімізувати ризики. У той час як процентні ставки по кредитах на житло в державному секторі становлять 1,29% в місяць (спробуй взяти! Ага!) - ставки по кредитах на житло в приватних банках починаються від 2,03% і перевищують навіть 2,70% (в місяць). В перерахунку на рік це становить від 24,06% до 32,4% річних.
Незважаючи на те, що менеджери державних банк гооврять, що можна взяти позику під 1,29% в місяць, якщо вам потрібна позика на 2 мільйони лір, дають максимум 500 тисяч лір.
Отже, є низькі відсотки, але немає кредиту.
(далі буде)
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