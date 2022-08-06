akurt написав: San написав:
Акурт, а что-то по теме у Вас есть? Что там в Америке то?
Відповідь на Ваше запитання написав – модератори видалили.
Що цікаво, сам хотів видалити чи сильно відредагувати. Те, що видалили – я навіть радий.
Якщо встигли прочитати – вам пощастило.
Признаю, мне «повезло» прочитать Ваш пьяный угар про водку, пиво и стейки, и про длинный пирс. И расистские вбросы про азиатов. Только что по теме было? 3500-4500 за 2+1? А сколько было пару лет назад или пять? Непонятно, на сколько выросло то. По чем Ваши дети/знакомые арендуют и что и где? Где Вы остановились в СФ? У детей или в отеле?
Вот несколько интереснее пишет rkjz на соседней ветке.
По Вашему вопросу: торговать вредно для кошелька и нервов. Берегите их!