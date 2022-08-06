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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 615616617618
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 16:12

  San написав:Акурт, а что-то по теме у Вас есть? Что там в Америке то?

Відповідь на Ваше запитання написав – модератори видалили.
Що цікаво, сам хотів видалити чи сильно відредагувати. Те, що видалили – я навіть радий.
Якщо встигли прочитати – вам пощастило.

San, а что-то по теме у Вас есть? Чем торгуете сейчас? Что пиарите?
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:03

  akurt написав:
  San написав:Акурт, а что-то по теме у Вас есть? Что там в Америке то?

Відповідь на Ваше запитання написав – модератори видалили.
Що цікаво, сам хотів видалити чи сильно відредагувати. Те, що видалили – я навіть радий.
Якщо встигли прочитати – вам пощастило.

Признаю, мне «повезло» прочитать Ваш пьяный угар про водку, пиво и стейки, и про длинный пирс. И расистские вбросы про азиатов. Только что по теме было? 3500-4500 за 2+1? А сколько было пару лет назад или пять? Непонятно, на сколько выросло то. По чем Ваши дети/знакомые арендуют и что и где? Где Вы остановились в СФ? У детей или в отеле?
Вот несколько интереснее пишет rkjz на соседней ветке.

По Вашему вопросу: торговать вредно для кошелька и нервов. Берегите их!
San
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