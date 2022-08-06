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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 615616617618
Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 16:12

  San написав:Акурт, а что-то по теме у Вас есть? Что там в Америке то?

Відповідь на Ваше запитання написав – модератори видалили.
Що цікаво, сам хотів видалити чи сильно відредагувати. Те, що видалили – я навіть радий.
Якщо встигли прочитати – вам пощастило.

San, а что-то по теме у Вас есть? Чем торгуете сейчас? Что пиарите?
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 18:03

  akurt написав:
  San написав:Акурт, а что-то по теме у Вас есть? Что там в Америке то?

Відповідь на Ваше запитання написав – модератори видалили.
Що цікаво, сам хотів видалити чи сильно відредагувати. Те, що видалили – я навіть радий.
Якщо встигли прочитати – вам пощастило.

Признаю, мне «повезло» прочитать Ваш пьяный угар про водку, пиво и стейки, и про длинный пирс. И расистские вбросы про азиатов. Только что по теме было? 3500-4500 за 2+1? А сколько было пару лет назад или пять? Непонятно, на сколько выросло то. По чем Ваши дети/знакомые арендуют и что и где? Где Вы остановились в СФ? У детей или в отеле?
Вот несколько интереснее пишет rkjz на соседней ветке.

По Вашему вопросу: торговать вредно для кошелька и нервов. Берегите их!
San
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 22:48

San! Вы как-то поосторожнее с «пьяным угаром».
Я и в эти минуты за рулём.
Вы задали вопрос - я ответил. Написал, что подорожало, а что нет. И привёл - как всегда - точные или почти точные цифры на ряд товаров и услуг.
И не нужно НАГЛО ВРАТЬ на всю Украину: в моем тексте не было слов «водка» и «пиво» ВООБЩЕ.
Причём «вообще» - от слова «вообще».
Ибо я не покупал и не покупаю ни водку, ни пиво.
Врать вредно для кошелька и нервов, берегите их.
Не понравился ответ? Не полный? Я не справочное бюро на вокзале в Жмеринке.
Я тоже задал вопрос: и где ответ?
Чем нынче торгуете? Что пиарите? Продаёте дороже или дешевле? Непонятно, на сколько выросло то?
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 23:38

  akurt написав:И не нужно НАГЛО ВРАТЬ на всю Украину: в моем тексте не было слов «водка» и «пиво» ВООБЩЕ.
Причём «вообще» - от слова «вообще».

Деменция у Вас батенька!

  akurt написав:Я тоже задал вопрос: и где ответ?
Чем нынче торгуете? Что пиарите?


Китайскими кросовками, Вы же сами об этом неоднократно писали

  akurt написав:Наведений текст від San значно цікавіший, ніж здається на перший погляд.
1. Чесне слово, дивуюся, як при таких пронизливих знаннях про інших людей вдається торгувати китайським кросівками
San
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