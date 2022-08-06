Додано: Пон 17 жов, 2022 22:48

San! Вы как-то поосторожнее с «пьяным угаром».

Я и в эти минуты за рулём.

Вы задали вопрос - я ответил. Написал, что подорожало, а что нет. И привёл - как всегда - точные или почти точные цифры на ряд товаров и услуг.

И не нужно НАГЛО ВРАТЬ на всю Украину: в моем тексте не было слов «водка» и «пиво» ВООБЩЕ.

Причём «вообще» - от слова «вообще».

Ибо я не покупал и не покупаю ни водку, ни пиво.

Врать вредно для кошелька и нервов, берегите их.

Не понравился ответ? Не полный? Я не справочное бюро на вокзале в Жмеринке.

Я тоже задал вопрос: и где ответ?

Чем нынче торгуете? Что пиарите? Продаёте дороже или дешевле? Непонятно, на сколько выросло то?