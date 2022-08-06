Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Інвестиція грудня 2020 року із серії: "Прилетів - зустрівся з автором цих рядків - погуляв в чудову сонячну теплу погоду грудня по Набережній - покатався пару годин на авто автора рядків - подарував за допомогу та консультацію пляшку класного віскі - послухав - дещо сприйняв - сам (один!) поїхав в Аланію (запрошував поїхати в Аланію автора рядків, але той не мав часу) - помацав, як любить кожен українець - уклав Попередній договір на інвестування (автор рядків не приймав участі - той все робив сам, інколи консультуючись телефоном) - сплатив вже всі внески - будинок готовий під здачу - купує авіаквитки для прильоту та вселення - консультується у автора рядків з питань підключення води, електрики, газу та купівлі меблів). Наш форумчанин...
Обсяг інвестицій: 75 000 євро. Час інвестицій: грудень 2020 - сплата часток в 2021 та в 2022 роках. Оформлення Права власності: жовтень 2022. Характеристика інвестиціії: нова квартира, готова "під ключ" з повним ремонтом, частково з побутовою технікою та частково з меблями (прихожа та кухня) майже на березі Середземного моря. Особливо подобається інвестору родзинка турецького ландшафтного дизайну: привезли з гір та посадили 200-т річне оливкове дерево на майданчику двору ЖК - перед вікнами. Фото об"єкта: не оприлюднюється (приватна інформація). Ефективність інвестиції: в вересні сказав мені, що сусідам за квартиру пропонують 115 000 євро.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 жов, 2022 13:54, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:Ну хоч фото дерева киньте, цiкаво ж!
Тут є така "фішка" у ландшафтників: находять в горних долинах оливкові дерева - "нічийні" - якось їх обережно викопують - з комом землі - продають Забудовникам. Вони не дуже великі у висоту - гадаю метра 2,5 або три - іх ще й обрізають - красиві стовбури. В мене у дворі одне таке теж росте. Посадили в 2021 році - кажуть, що йому років 300. Гляну, чи є в мене в архіві Вайбера переписки з нашим форумчанином фото його оливкового дерева. Гадаю все ж, без його дозволу все ж не коректно виставляти... Але гляну... Якісь фото є.
P.S. Це повідомлення - ювілейне - номер 7000. Ну не 27 000 - як у деяких хВахівців та горе-велике горе-хвахівців...
Куди ж цінам ще вище? (або стабілізація на ринку нерухомості Туреччини). На відміну від інших країн в Туреччині можна отримати щомісяця ТОЧНУ статистику. Погодьтеся, в бізнесі - точні цифри та перевірена інформація - це важливо.
Інститут статистики Турецької республіки оприлюднив дані про продаж нерухомості в країні за підсумками вересня 2022.
1. Загальний продаж квартир. Продажі житла по всій Туреччині у вересні 2022 знизилися на 22,9% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 113 402 об"єктів нерухомості. Стамбул: 19 089 продажів будинків і це 16,8% ринку. Столиця Анкара: 8 812 продажів і частка 7,8%. Дуже велике місто на березі Середземного моря - я не так давно відвідував - Ізмір - 6 338 продажів і часткою в 5,6%.
2. Продаж квартир іноземцям. Продано за місяць 5 049 квартир. В цілому за рік продажі житла іноземцям у січні-вересні 2022 зросли на 32,5% порівняно з відповідним періодом минулого року і вже продано 49 644 квартир.
3. РОЗПОДІЛ ЗА ГРОМАДЯСТВОМ. Тут цікаві зміни. Я писав ще в серпні, що мене особисто дивує велика кількість авто з номерами реєстрації Нідерландів.... Хитрі голандці винюхували та придивлялися... мацали та думали... Ех, "Холодна зима" 2022/2023... Краще провести її в теплі та на сонечку...
Що не дивує: - Українські нівестори як заяняли в ТОП-20 місце 6 - так вже його нікому не віддають, потрохи збільшуючи кількість куплених квартир. Як я розумію, це ті, хто НЕ читав та НЕ прислуховувався до численних - по 28 на добу - дурнуватих повідомлень дезінформаторів. - як вже майжи завжди в ТОП-20 громадяни Швеції та Канади. - трохи дивують громадяни США - на сталою кількістю інвестицій в квартири, а тим, як авто з реєстрацією США попадають в Туреччину... Всі дивуються... - Німці рулять - нікому не віддаюють традиційно місце 4. - Не дивує Казахстан, як я вже говорив: багаті казахи НЕ живуть в Казахстані. Всі родини та діти - тут в Анталії, гроші кують там - в Астані. Не дивуюь громадяни Саудівської Аравії - зв"язки з цією країною в 35 000 000 населення поглиблюються. Гроші йдуть з Аравійського півострова в Туреччину...
Дивують мене китайці - реально не бачив ще жодного на вулицях. Можливо, вкладаються в бізнес-центр під назвою "Стамбул". Не відпочивати ж китайцям... Трохи дивують громадяни Ізраїля - але є причини: а) на сьогодні немає в світі більш безпечного місця, ніж Туреччина. б) стале регулярне сполучення Анталія - Тель-Авів по декілька рейсів на день. За ціною від 29 доларів в один бік... Значно знизили кілкість купівель традиціні лідери - завжди були Number1 та Number2 - громадляни Ірану та Іраку. За даними: https://www.tuik.gov.tr/
Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 жов, 2022 14:53, всього редагувалось 1 раз.
Росіян прибуває в Туреччину реально багато. За інформацією з перевірених джерел основна кількість - це ті, що втекли від призову. Вік 25-35 років. Без авто. Без родин. Значно підвищують попит на оренду квартир. Я радію тільки від того, що чим більше їх прибуло сюди, тим менше їх зараз на кордоні Білорусь-Україна, куди прибувають ешелони російських "чмобиків".
Я вбачаю для втікачів великі проблеми: - візу в країни ЄС їм важче та важче отримати; - візу в США або Канаду не отримати; - Туреччина посилює вимоги для іноземців в питаннях отримання ВНП: а) значно збільшилися терміни розгляду справ про надання ВНП. б) посилився контроль на дорогах за термінами перебування іноземців - яікщо до закінчення терміну безвізового режиму (а це 60 днів для росіянців) не було отримано картку ВНП - авто забирають на штрафмайданчик. Звідки витягнути його дуже важко. - працювати вони тут не можуть - хіба що ІТ-ники. - Гроші колись закінчаться. - Ніякі картки банків рф в Туреччині не працюють та не обслуговуються. - вже з"явилися оголошення про надання послуги "Перегнати моє авто з московських болот в Анталію"... в) офіційних документів немає, але якщо росіянин купив квартиру пізніше 1 липня 2022 року - то навіть при наданні ВНП не реєструють адресу проживання. Там закладена "бомба прихованої дії": квартиру МОЖЛИВО має, ВНП МОЖЛИВО отримає, але БОМЖ - без адреси реєстрації в Туреччині.
Ну і тоді назад - на Колиму та в Магадан... В кайданках... на 3-10 років... Ну ось "Турецька республіка півніного Кіпру" мудро "підсуєтилася": там же все в Британських фунтах і сама дорога вода на світі - трохи збільшать свої прибутки за рахунок расіянців... Туреччина такому рішенню аплодує.
BIGor написав:До речі, Північний Кіпр для українців скоро теж буде не варіант
Днів 10 тому говорив з нашою українкою - виїхала з ТРПК - в Анталію - плювалася дуже сильно від тієї ТРПК...
akurt написав:Ну ось "Турецька республіка півніного Кіпру" мудро "підсуєтилася": там же все в Британських фунтах і сама дорога вода на світі - трохи збільшать свої прибутки за рахунок расіянців... Туреччина такому рішенню аплодує.
BIGor написав:До речі, Північний Кіпр для українців скоро теж буде не варіант
Днів 10 тому говорив з нашою українкою - виїхала з ТРПК - в Анталію - плювалася дуже сильно від тієї ТРПК...
Мені іноді підсвічують пропозиції наших ріелторів по Північному Кіпру - ціни зараз там так виросли, що нецікаво.
BIGor написав:Мені іноді підсвічують пропозиції наших ріелторів по Північному Кіпру - ціни зараз там так виросли, що нецікаво.
Там ще є проблема з в"їздом/виїздом в ту ТРПК: це невизнана ніким респубілка - хоча і існує з 1974 року. Так ось, якщо в ТРПК попадати з Туреччини (дешеві авіавитки), то потім НЕ попадеш в країни Шенгенської угоди. Застосовують люди всілякі хитрощі з тим, щоби не було в паспорті штампа в"язду або проникають через основний Кіпр: а далі переходять кордон. Он подивіться: хитрі ізраїльтяни і ті почали цікавитися нерухомістю Туреччини...
Тому економіко-соціально-фінансові роздуми про ціни на нерухомість в тій єдиній країні, в нерухомість якої однозначно варто було вкладатися. А - можливо - є потяг, який стоїть на "запасній колії"): - зими немає. В Грудні через день +25. В січні-лютому в день зазвичай +16. Не більше 8 дощових днів на місяць в грудні-лютому. Снігу не буває. Останній був в 1993 році. - найбезпечніша на сьогодні країна світу. - найвищий рівень соціального позитива по відношенню до українців (трохи псують цей позитив неймовірно дорогі та неймовіро великі авто з українськими номерами біженців. Аж соромно вже... Аж "невдобно якось") - одні з найдешевших в Европі ціни на пальне. https://www.globalpetrolprices.com/gaso ... es/Europe/ - одні з найдешевших в Европі ціни на харчі (вибачаюсь, улюблена деким поросятина продається НЕ у всіх магазинах - за салом мені треба їхати кілометрів 5 чи 10). - стабільність в отриманні електричної та газової енергії. - смішні ціни на прожиття (плата в ОСББ ЖК від 0 ([i]нуль, не жартую) до 750 лір (менше 40 доларів) в ЖК Преміум-класу.
Невже немає недоліків????? Є! Є недоліки! Десь з півроку тому мене вся тряс за погруддя один форумчани, змушуючи знайти для ньго роботу (від працював водієм хлібовозки) на посаді керуючого відділенням банку або заступником голови правління банку з закордонними інвестиціями. Аби ж я жартував... А то - правда. Він на цій гілці давав перелік посад, на які погодиться оформитися, якщо особисто я принесу на тарілочці з блакитним оздобленням разом до посади і негра-масажиста, і секретарку-кавоносійницію. А на менше водій хлібовозки не згодний! Колись же вчився на заочному факультеті Криворізької філії одного університету одного "народного господарства". Диплом має!
Так ось: роботу навряд чи ви тут знайдете. Хіба що викладачем в українській школі (в Анталії набрали більше 60 учителів з діаспори), або репетиторство, або навчанню співам та танцям... ну або... ні і так ділі... Найбільше розбагатіли за останній рік: а) перекладачі з української на турецьку мову (підняли ціни за послуги з 40 лір до 200...400 лір та більше - просто щоби перевести ваші букви з закордоного паспорта на букви турецькою, наприклад "IVAN" в перекладі буде "IVAN". З вас 200 лір! б) нотаріусіи - печатка коштує тепер не 110 лір, а 220 - але тут заздрити немає чого: вони всі - державні нотаріуси та всі сидять на зарплаті (19 000 лір). в) "чорні рієлтори" з нашої діаспори, які подивилися а те, як колотять бабло рієлтори-казахи, рієлтори-узбеки, рієлтори-росіяни та рієлтори-киргизи. "Чорні рієлтори" з нашої діаспори вже сказали мені: "І чого ми раніше байдикували..."
Ну що, спробуємо проаналізувати, які чинники можуть вплинути на стабілізацію та можливе падіння цін на нерухомість? Тобто, чи варто вже викопувати іржавою лопаткою гроші з попід груші?
Частина 2. Про чинники стабілізації цін і можливі передумови падіння цін на радість українському інвестору.
Нагадаю: громадяни України в рейтингу "ТОП-20" закордонних інвесторів в нерухомість Туреччини посідають місце 6 (шість). Раніше було місце 10. Потім 8, потім 7, тепер 6.
Чинник 1. Фінансово-економічний. АСТРОНОМІЧНЕ ПІДВИЩЕННЯ ЦІНИ. Однією з найважливіших причин падіння продажів житла в вересні 2022 є те, що зростання цін зменшує попит. Навіть за даними Євростат нерухомість в Туреччині за останній рік подорожчала у ВАЛЮТІ на 110%. На другому місці в Європі з великим відривом Чехія: +26%. Моя думка з цифрами та фактами та за моїми даними. За останні 4 роки: - житло низького класу у віддалених спальних районах подорожчало максимум в 900000Tl/100000Tl=в 9 раз. - житло середнього класу подорожчало в 150000$/50000$= в ТРИ рази. - житло преміум класу подорожчало в 825000$/340000$= в 2,50 рази. Згідно з останніми даними Центрального банку (CBRT), ціни на житло в Туреччині в липні 2022 зросли ще на 8 відсотків порівняно з попереднім місяцем і на 173,8 відсотка порівняно з тим же періодом минулого року. Ціна 1 кв. м в липні 2022 становила в середньому 13 936 TL (близько 775$). Таким чином, ціна квартири площею 100 кв. м в середньому по країні перевищила 1,3 мільйона TL (75000$). Ця ціна перевищила 1,6 мільйона TL в місті Ізмір та 2,2 мільйона TL в Стамбулі (122 000$). Звісно, коли ціни на житло становлять діапазон в 1 300 000 - 8 000 000 лір (преміум клас) при мінімальній оплаті праці в 5 500 лір на місяць, це не може не впливати на можливості подальшого зростання цін.
Чинник 2. Дуже обмежена видача кредитів на житло банками. Банки видавали кредити легко та просто влітку 2020 року під 0,64% а місяць. Це призвело до того, що виплата за кредитом почала дорівнювати орендній платі за житло. Всі кинулися купувати квартири в кредит. Як говорили мені "Чорні рієлтори" з числа українців черги під офісами Продажу забудовників займали з ночі і ще й дралися в черзі. Дурняк разом з дармовщиною закічилися: кредитне плече банками обмежено тепер максимумом в 500 000 TL. Вистачить ТІЛЬКИ на 1/3 ринкової ціни квартири. Звісно, громадянин Туреччини чухає за вухом та нічого не може вдіяти. Тобто купити.
Чинник 3. Банки хочуть мінімізувати ризики. У той час як процентні ставки по кредитах на житло в державному секторі становлять 1,29% в місяць - ставки по кредитах на житло в приватних банках починаються від 2,03% і перевищують навіть 2,70% (в місяць). В перерахунку на рік це становить від 24,06% до 32,4% річних. Незважаючи на те, що менеджери державних банків говорять, що можна взяти позику під 1,29% в місяць, якщо вам потрібна позика на 2 мільйони лір, дають максимум 500 тисяч лір. Отже, є низькі відсотки, але немає кредиту.