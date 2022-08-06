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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 615616617618
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 13:15

Фінансовий форум України - просто подарунок для інвесторів.
Якщо хочеш вдало інвестувати зароблені гроші - читай - думай - роби висновки - інвестуй - отримай прибуток - радій.

Оприлюднені дані досліджень про ситуацію на ринку нерухомості і тій країні, де це було зробити НАЙЛЕГШЕ та НАЙБЕЗПРОБЛЕМНІШЕ в останні 5 років.
Дослідження провів Центр економічних і соціальних досліджень університету Бахчешехір (BETAM).
Звіт великий за обсягом, найцікавішою - на мій погляд - є така табличка, яка показує, які прибутки отримав український інвестор, який скористався інформацією з цього форуму.
Якщо НЕ скористалися прогнозами та порадами - то НЕ моя проблема.
Зображення
Пояснення до таблички:
- колонка 1 - міста Туреччини. Не дивуйтеся: на першому місці - місто Мерсін на узбережжі Середземного моря. Я особисто його відвідав влітку, щоби подивитися на чудо інвестицій.
В мене неоднозначні висновки: а) дійсно до останнього часу зберігалися наднизькі (!) ціни на нерухоімсть. Ось сюди і пішли останнім часом гроші інвесторів: заповнювали "нішу". б) дуже красива і дуже довга набережна з повною відсутністю пляжів - весь берег міцно закритий камінням від хвиль моря. в) дійсно дуже цікаві та красиві новобудови: враження, що ти в Польщі або в США.
- колонка 2 - дані про СЕРЕДНЮ ціну кв.м житла станом на вересень 2021 року.
- колонка 3 - дані про СЕРЕДНЮ ціну кв.м житла станом на вересень 2022 року.
Особливо інтересно подивитися на різницію ціни за 1 кв. м по містах на узбережжі моря і ви зрозумієте, чому місто Мерсін (а там будують третій за величиною аеропорт в світі (!!!)) вийшов на місце 3 в "ТОП-10" інвестицій іноземців.
Зростання цін в турецьких лірах на 220-239% (!!!). Не радійте/не сумуйте.
Тому що в доларах США, наприклад для Анталії - куди особисто я пропонував принести в дзьобику гидомирно-зелені - вимазані в землю з попід груші - долари, маємо таке: для вересня 2021 року 5129/9,10=560$; для жовтня 2022 16875/18,5=912$. Нагадаю: це "СЕРЕДНІ" ціни. І за даними у Державному кадастровому центрі, які можуть суттєво відрізнятися від ринкових поточних. Особисто я не можу навести приклад того, що ви можете купити в Анталії в жовтні 2022 за 912 доларів за 1 кв.м. Такі ціни були в жовтні 2018 - жовтні 2021 року.
Гадаю, що реально зараз це буде десь 2500...3000$. Реклама ЖК SurYapi зараз наводить ціни на найменшу квартиру (мабуть, там 45 кв. м брутто) в 110 000 доларів - із введенням будинка в експлуатацію в 2023 році. А це 2 445 доларів за 1 кв.м.
Нагадаю: це готове "під ключ", частково з меблями та повним ремонтом: докупи канапу, килим, торшер i ТВ - і живи.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:11

Поточна ситуація на ринку нерухомості в Анталії.

Оголошення від нашого українця (цитата):
Доброго дня. Шукаю в оренду квартиру з 23.10 по 07.11 для батьків. Район Ліман. Дякую.

Для довідки: Liman - мікрорайон "Першої" або майже першої лінії. Зазвичай тут квaртири вдвічі дорожче за мікрорайони "другої лінії: Hurma та Sarisu.
Ці три мікрорайони з 1 липня 2022 року є "закритими" для іноземців. Орендувати квартиру можна - отримати ВНП в Туреччині не можна. Взагалі по країні вже закритими є 1100 (!!!) малих та великих мікрорайонів районів міст - кількість зарєстрованих іноземців в них перевищила 25% від зареєстрованої ("прописаної") кількості громадян.

Надійшла одна відповідь (цитата):
2+1 хурма 1250$ за месяц.

Здається, непогана ціна...
akurt
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