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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 615616617618
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 13:15

Фінансовий форум України - просто подарунок для інвесторів.
Якщо хочеш вдало інвестувати зароблені гроші - читай - думай - роби висновки - інвестуй - отримай прибуток - радій.

Оприлюднені дані досліджень про ситуацію на ринку нерухомості і тій країні, де це було зробити НАЙЛЕГШЕ та НАЙБЕЗПРОБЛЕМНІШЕ в останні 5 років.
Дослідження провів Центр економічних і соціальних досліджень університету Бахчешехір (BETAM).
Звіт великий за обсягом, найцікавішою - на мій погляд - є така табличка, яка показує, які прибутки отримав український інвестор, який скористався інформацією з цього форуму.
Якщо НЕ скористалися прогнозами та порадами - то НЕ моя проблема.
Зображення
Пояснення до таблички:
- колонка 1 - міста Туреччини. Не дивуйтеся: на першому місці - місто Мерсін на узбережжі Середземного моря. Я особисто його відвідав влітку, щоби подивитися на чудо інвестицій.
В мене неоднозначні висновки: а) дійсно до останнього часу зберігалися наднизькі (!) ціни на нерухоімсть. Ось сюди і пішли останнім часом гроші інвесторів: заповнювали "нішу". б) дуже красива і дуже довга набережна з повною відсутністю пляжів - весь берег міцно закритий камінням від хвиль моря. в) дійсно дуже цікаві та красиві новобудови: враження, що ти в Польщі або в США.
- колонка 2 - дані про СЕРЕДНЮ ціну кв.м житла станом на вересень 2021 року.
- колонка 3 - дані про СЕРЕДНЮ ціну кв.м житла станом на вересень 2022 року.
Особливо інтересно подивитися на різницію ціни за 1 кв. м по містах на узбережжі моря і ви зрозумієте, чому місто Мерсін (а там будують третій за величиною аеропорт в світі (!!!)) вийшов на місце 3 в "ТОП-10" інвестицій іноземців.
Зростання цін в турецьких лірах на 220-239% (!!!). Не радійте/не сумуйте.
Тому що в доларах США, наприклад для Анталії - куди особисто я пропонував принести в дзьобику гидомирно-зелені - вимазані в землю з попід груші - долари, маємо таке: для вересня 2021 року 5129/9,10=560$; для жовтня 2022 16875/18,5=912$. Нагадаю: це "СЕРЕДНІ" ціни. І за даними у Державному кадастровому центрі, які можуть суттєво відрізнятися від ринкових поточних. Особисто я не можу навести приклад того, що ви можете купити в Анталії в жовтні 2022 за 912 доларів за 1 кв.м. Такі ціни були в жовтні 2018 - жовтні 2021 року.
Гадаю, що реально зараз це буде десь 2500...3000$. Реклама ЖК SurYapi зараз наводить ціни на найменшу квартиру (мабуть, там 45 кв. м брутто) в 110 000 доларів - із введенням будинка в експлуатацію в 2023 році. А це 2 445 доларів за 1 кв.м.
Нагадаю: це готове "під ключ", частково з меблями та повним ремонтом: докупи канапу, килим, торшер i ТВ - і живи.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:11

Інвестор! Зазирни у майбутнє!

Частина 3. Про чинники стабілізації цін і можливі передумови падіння цін на радість українському інвестору.
Беремо в руки калькулятор...

Чинник 4. "Коли почав орати, то у сопілку не грати!" (українська приказка).
Ще одним фактором, що знижує продажі в кредит, є високий рівень кредитних платежів.
Я зробив підрахунки.
В мене вийшло так: щомісячні внески, які мають сплачувати ті, хто користується кредитами на житло, починаються щонайменше від 21 000 TL у державних банках.
Для клієнтів приватних банків ця сума перевищує 30 000 TL.
Мало це чи багато?
- в улюблених україцями зелено-гидомирних грошах то 1 150...1620 тих гидомирних грошей.
- в мінімальінй оплаті праці в Туреччині то 4-6 місячних оплат - таку суму треба платити в місяць.
- в віртуальних грошах наших "чорних рієлторів" - то їх комісійні за здачу в оренду житла нашим же україцям - в пристойну квартиру 2+1 від середнього рівня до рівня преміум-класу.
- у реальніцй зарплаті "на руки" працівнків "середньої ланки" (від 12500 до 20000) то 1,5 їх зарплатні в місяць.
- у реальній зарплаті слюсаря тієї СТО, де я обслуговую авто (на руки має 7000 лір), - 3-5 його зарплат в місяць.
Ну ось вам і чиник 4: "Підіймайте, свині, хвости, бо глибоко морем брести" (українська приказка).

Це означає, що якщо буде використана позика від державного банку, загалом за 10 років банку буде виплачено 2,7 мільйона лір. Якщо кредит був використаний у приватному банку, загальна сума виплати досягає 3,7 млн лір за 10 років.
Це означає сплату більших відсотків, ніж сума придбаного будинку.

Ну ось, панове, чекаємо закінчення війни, розбираємося з нахомяченим (вцілілим) та думаємо, куди притулити грошву...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:02

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Кому треба аналітика по польскім містам - https://bigdata.rynekpierwotny.pl/ceny-nieruchomosci/ можна вибирати міста
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Ну ось, панове, чекаємо закінчення війни, розбираємося з нахомяченим (вцілілим) та думаємо, куди притулити грошву...

Зараз ще буде декілька років інфляції. Незнаю чи правильно зробив, що вже частину скирди в доларах перекинув в Євро по 1:1 або 0,99 :? Можливо поспішив.
BIGor
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