Додано: Вів 18 жов, 2022 13:15

Якщо хочеш вдало інвестувати зароблені гроші - читай -- роби висновки - інвестуй - отримай прибуток - радій.Оприлюднені дані досліджень про ситуацію на ринку нерухомості і тій країні, де це було зробити НАЙЛЕГШЕ та НАЙБЕЗПРОБЛЕМНІШЕ в останні 5 років.Дослідження провів Центр економічних і соціальних досліджень університету Бахчешехір (BETAM).Звіт великий за обсягом, найцікавішою - на мій погляд - є така табличка, яка показує, які прибутки отримав український інвестор, який скористався інформацією з цього форуму.Якщо НЕ скористалися прогнозами та порадами - то НЕ моя проблема.Пояснення до таблички:- колонка 1 - міста Туреччини. Не дивуйтеся: на першому місці - місто Мерсін на узбережжі Середземного моря. Я особисто його відвідав влітку, щоби подивитися на чудо інвестицій.В мене неоднозначні висновки: а) дійсно до останнього часу зберігалися наднизькі (!) ціни на нерухоімсть. Ось сюди і пішли останнім часом гроші інвесторів: заповнювали "нішу". б) дуже красива і дуже довга набережна з повною відсутністю пляжів - весь берег міцно закритий камінням від хвиль моря. в) дійсно дуже цікаві та красиві новобудови: враження, що ти в Польщі або в США.- колонка 2 - дані про СЕРЕДНЮ ціну кв.м житла станом на вересень 2021 року.- колонка 3 - дані про СЕРЕДНЮ ціну кв.м житла станом на вересень 2022 року.Особливо інтересно подивитися на різницію ціни за 1 кв. м по містах на узбережжі моря і ви зрозумієте, чому місто Мерсін (а там будують третій за величиною аеропорт в світі (!!!)) вийшов на місце 3 в "ТОП-10" інвестицій іноземців.Зростання цін в турецьких лірах на 220-239% (!!!). Не радійте/не сумуйте.Тому що в доларах США, наприклад для Анталії - куди особисто я пропонував принести в дзьобику гидомирно-зелені - вимазані в землю з попід груші - долари, маємо таке: для вересня 2021 року 5129/9,10=$; для жовтня 2022 16875/18,5=$. Нагадаю: це "СЕРЕДНІ" ціни. І за даними у Державному кадастровому центрі, які можуть суттєво відрізнятися від ринкових поточних. Особисто я не можу навести приклад того, що ви можете купити в Анталії в жовтні 2022 за 912 доларів за 1 кв.м. Такі ціни були в жовтні 2018 - жовтні 2021 року.Гадаю, що реально зараз це буде десь 2500...3000$. Реклама ЖК SurYapi зараз наводить ціни на найменшу квартиру (мабуть, там 45 кв. м брутто) в 110 000 доларів - із введенням будинка в експлуатацію в 2023 році. А це 2 445 доларів за 1 кв.м.Нагадаю: це готове "під ключ", частково з меблями та повним ремонтом: докупи канапу, килим, торшер i ТВ - і живи.