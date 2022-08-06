Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оприлюднені дані досліджень про ситуацію на ринку нерухомості і тій країні, де це було зробити НАЙЛЕГШЕ та НАЙБЕЗПРОБЛЕМНІШЕ в останні 5 років. Дослідження провів Центр економічних і соціальних досліджень університету Бахчешехір (BETAM). Звіт великий за обсягом, найцікавішою - на мій погляд - є така табличка, яка показує, які прибутки отримав український інвестор, який скористався інформацією з цього форуму. Якщо НЕ скористалися прогнозами та порадами - то НЕ моя проблема. Пояснення до таблички: - колонка 1 - міста Туреччини. Не дивуйтеся: на першому місці - місто Мерсін на узбережжі Середземного моря. Я особисто його відвідав влітку, щоби подивитися на чудо інвестицій. В мене неоднозначні висновки: а) дійсно до останнього часу зберігалися наднизькі (!) ціни на нерухоімсть. Ось сюди і пішли останнім часом гроші інвесторів: заповнювали "нішу". б) дуже красива і дуже довга набережна з повною відсутністю пляжів - весь берег міцно закритий камінням від хвиль моря. в) дійсно дуже цікаві та красиві новобудови: враження, що ти в Польщі або в США. - колонка 2 - дані про СЕРЕДНЮ ціну кв.м житла станом на вересень 2021 року. - колонка 3 - дані про СЕРЕДНЮ ціну кв.м житла станом на вересень 2022 року. Особливо інтересно подивитися на різницію ціни за 1 кв. м по містах на узбережжі моря і ви зрозумієте, чому місто Мерсін (а там будують третій за величиною аеропорт в світі (!!!)) вийшов на місце 3 в "ТОП-10" інвестицій іноземців. Зростання цін в турецьких лірах на 220-239% (!!!). Не радійте/не сумуйте. Тому що в доларах США, наприклад для Анталії - куди особисто я пропонував принести в дзьобику гидомирно-зелені - вимазані в землю з попід груші - долари, маємо таке: для вересня 2021 року 5129/9,10=560$; для жовтня 2022 16875/18,5=912$. Нагадаю: це "СЕРЕДНІ" ціни. І за даними у Державному кадастровому центрі, які можуть суттєво відрізнятися від ринкових поточних. Особисто я не можу навести приклад того, що ви можете купити в Анталії в жовтні 2022 за 912 доларів за 1 кв.м. Такі ціни були в жовтні 2018 - жовтні 2021 року. Гадаю, що реально зараз це буде десь 2500...3000$. Реклама ЖК SurYapi зараз наводить ціни на найменшу квартиру (мабуть, там 45 кв. м брутто) в 110 000 доларів - із введенням будинка в експлуатацію в 2023 році. А це 2 445 доларів за 1 кв.м. Нагадаю: це готове "під ключ", частково з меблями та повним ремонтом: докупи канапу, килим, торшер i ТВ - і живи.
Частина 3. Про чинники стабілізації цін і можливі передумови падіння цін на радість українському інвестору. Беремо в руки калькулятор...
Чинник 4. "Коли почав орати, то у сопілку не грати!" (українська приказка). Ще одним фактором, що знижує продажі в кредит, є високий рівень кредитних платежів. Я зробив підрахунки. В мене вийшло так: щомісячні внески, які мають сплачувати ті, хто користується кредитами на житло, починаються щонайменше від 21 000 TL у державних банках. Для клієнтів приватних банків ця сума перевищує 30 000 TL. Мало це чи багато? - в улюблених україцями зелено-гидомирних грошах то 1 150...1620 тих гидомирних грошей. - в мінімальінй оплаті праці в Туреччині то 4-6 місячних оплат - таку суму треба платити в місяць. - в віртуальних грошах наших "чорних рієлторів" - то їх комісійні за здачу в оренду житла нашим же україцям - в пристойну квартиру 2+1 від середнього рівня до рівня преміум-класу. - у реальніцй зарплаті "на руки" працівнків "середньої ланки" (від 12500 до 20000) то 1,5 їх зарплатні в місяць. - у реальній зарплаті слюсаря тієї СТО, де я обслуговую авто (на руки має 7000 лір), - 3-5 його зарплат в місяць. Ну ось вам і чиник 4: "Підіймайте, свині, хвости, бо глибоко морем брести" (українська приказка).
Це означає, що якщо буде використана позика від державного банку, загалом за 10 років банку буде виплачено 2,7 мільйона лір. Якщо кредит був використаний у приватному банку, загальна сума виплати досягає 3,7 млн лір за 10 років. Це означає сплату більших відсотків, ніж сума придбаного будинку.
Ну ось, панове, чекаємо закінчення війни, розбираємося з нахомяченим (вцілілим) та думаємо, куди притулити грошву...
Не вгадаєш, як вірно, але мабуть мудро, бо до доларів - як не дивно - звикли тільки наші люди: - в США вкласти долари у вас шанси малі. Або дуже дуже дуже малі. - В Европу вкласти шанси великі.
В Туреччині у Забудовників якщо прайс-листи у валюті, то тільки в євро. Зараз в Туреччину - і конкертно саме в Анталію - вкладають шалені кошти наші люди з (видалено), то у них тільки євро. Так що політ - мабуть - нормальний.
Асоціація готельєрів і операторів середземноморського туризму (AKTOB) (в особі президента асоціації Erkan Yağcı), заявила, що станом на кінець серпня 2022 року в країну прибуло 34 мільйони відвідувачів, і прогнозує, що до кінця 2022 року ця кількість збільшиться до 48 (!!!) мільйонів. І далі: «...у цей важкий період [подій в Європі] Туреччина була країною, яка пережила найшвидшу трансформацію з точки зору туризму серед країн світу, а Анталія була місцем призначення, яке зазнало найшвидшої трансформації». Далі цікаві цифри оприлюднено: розглядаючи дані за 2022 рік, президент Асоціації готельєрів і операторів середземноморського туризму зазначив, що туристичні показники у світі все ще нижчі за рівень 2019 року, і сказав (цитата): «Світ досяг 57 відсотків 2019 року. В Європі цей показник досяг рівня 70 відсотків. Туреччина отримала 90% від рівня 2019 року». Туреччина перевищила показники туристичного потоку 2019 року з усіх країн світу (крім туристів РФ та України). Кількість туристів з Німеччини, Великобританії та Польщі перевищили рівень 2019 року. Зокрема, близько 1 мільйона туристів прибули до Анталії з Великої Британії - громадяни цієї країни вийшли на третє місце серед відвідувачів. За даними: https://www.sozcu.com.tr/
Пане Флаймане! Ви нас реально лякаєте. Получається, що замість того, щоби попередити підданих Її Величності Королеви Великої Британії Єлизавети Другої про таку загрозу, ви роками розміщували на Фінансовому форумі України відосики про вашу женитьбу на неповнолітній дівчині з Філіппін, переїзд з нею в Нікарагуа, перевезення її батьків в Португалію, а родичів - в Батумі. І всю цю маячню - по 28 повідомлень з 28-ма відосиками - за неповну добу (завжди з 8-00 до 23-00) ви ліпили, ліпили, ліпили, і ліпили на цьому форумі, додаючи у вінегрет з відвертих дурниць то мої неіснуючі з 2013 року депозити (а ваші існуючі в всіх гівнобанках, які тільки існували на Земній кулі), то найдорожче у світі - вимогу мати під простирадлом поросятину (яку не мали можливості купити з кінця ХХ сторіччя), то про курс тієї валюти, яку за останні 1/2 сторіччя не тримали в руках, до тієї валюти, яку злили за безцінь, щоби відтаскати на ОВДП з метою отримати хоча б 730 гривень за квартал (за квартал!!!) прибутку, щоби нарешті купити 3 (три) банки «Кілька в томатному соусі» та пару кіло яблук. Та - нарешті - вперше наїстися вволю з часів марнування життєвого часу в центрі Польші, де вас мали необережність взяти на роботу в першій чверті ХХІ сторіччя. Ви знаєте не гірше за мене, чим ця велика похибка наших друзів-поляків закінчилася. Англійців - підкреслюю - не анталійців, к саме англійців - зовсім не шкода? Чим вони завинили перед вами?