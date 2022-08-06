Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оприлюднені дані досліджень про ситуацію на ринку нерухомості і тій країні, де це було зробити НАЙЛЕГШЕ та НАЙБЕЗПРОБЛЕМНІШЕ в останні 5 років. Дослідження провів Центр економічних і соціальних досліджень університету Бахчешехір (BETAM). Звіт великий за обсягом, найцікавішою - на мій погляд - є така табличка, яка показує, які прибутки отримав український інвестор, який скористався інформацією з цього форуму. Якщо НЕ скористалися прогнозами та порадами - то НЕ моя проблема. Пояснення до таблички: - колонка 1 - міста Туреччини. Не дивуйтеся: на першому місці - місто Мерсін на узбережжі Середземного моря. Я особисто його відвідав влітку, щоби подивитися на чудо інвестицій. В мене неоднозначні висновки: а) дійсно до останнього часу зберігалися наднизькі (!) ціни на нерухоімсть. Ось сюди і пішли останнім часом гроші інвесторів: заповнювали "нішу". б) дуже красива і дуже довга набережна з повною відсутністю пляжів - весь берег міцно закритий камінням від хвиль моря. в) дійсно дуже цікаві та красиві новобудови: враження, що ти в Польщі або в США. - колонка 2 - дані про СЕРЕДНЮ ціну кв.м житла станом на вересень 2021 року. - колонка 3 - дані про СЕРЕДНЮ ціну кв.м житла станом на вересень 2022 року. Особливо інтересно подивитися на різницію ціни за 1 кв. м по містах на узбережжі моря і ви зрозумієте, чому місто Мерсін (а там будують третій за величиною аеропорт в світі (!!!)) вийшов на місце 3 в "ТОП-10" інвестицій іноземців. Зростання цін в турецьких лірах на 220-239% (!!!). Не радійте/не сумуйте. Тому що в доларах США, наприклад для Анталії - куди особисто я пропонував принести в дзьобику гидомирно-зелені - вимазані в землю з попід груші - долари, маємо таке: для вересня 2021 року 5129/9,10=560$; для жовтня 2022 16875/18,5=912$. Нагадаю: це "СЕРЕДНІ" ціни. І за даними у Державному кадастровому центрі, які можуть суттєво відрізнятися від ринкових поточних. Особисто я не можу навести приклад того, що ви можете купити в Анталії в жовтні 2022 за 912 доларів за 1 кв.м. Такі ціни були в жовтні 2018 - жовтні 2021 року. Гадаю, що реально зараз це буде десь 2500...3000$. Реклама ЖК SurYapi зараз наводить ціни на найменшу квартиру (мабуть, там 45 кв. м брутто) в 110 000 доларів - із введенням будинка в експлуатацію в 2023 році. А це 2 445 доларів за 1 кв.м. Нагадаю: це готове "під ключ", частково з меблями та повним ремонтом: докупи канапу, килим, торшер i ТВ - і живи.
Частина 3. Про чинники стабілізації цін і можливі передумови падіння цін на радість українському інвестору. Беремо в руки калькулятор...
Чинник 4. "Коли почав орати, то у сопілку не грати!" (українська приказка). Ще одним фактором, що знижує продажі в кредит, є високий рівень кредитних платежів. Я зробив підрахунки. В мене вийшло так: щомісячні внески, які мають сплачувати ті, хто користується кредитами на житло, починаються щонайменше від 21 000 TL у державних банках. Для клієнтів приватних банків ця сума перевищує 30 000 TL. Мало це чи багато? - в улюблених україцями зелено-гидомирних грошах то 1 150...1620 тих гидомирних грошей. - в мінімальінй оплаті праці в Туреччині то 4-6 місячних оплат - таку суму треба платити в місяць. - в віртуальних грошах наших "чорних рієлторів" - то їх комісійні за здачу в оренду житла нашим же україцям - в пристойну квартиру 2+1 від середнього рівня до рівня преміум-класу. - у реальніцй зарплаті "на руки" працівнків "середньої ланки" (від 12500 до 20000) то 1,5 їх зарплатні в місяць. - у реальній зарплаті слюсаря тієї СТО, де я обслуговую авто (на руки має 7000 лір), - 3-5 його зарплат в місяць. Ну ось вам і чиник 4: "Підіймайте, свині, хвости, бо глибоко морем брести" (українська приказка).
Це означає, що якщо буде використана позика від державного банку, загалом за 10 років банку буде виплачено 2,7 мільйона лір. Якщо кредит був використаний у приватному банку, загальна сума виплати досягає 3,7 млн лір за 10 років. Це означає сплату більших відсотків, ніж сума придбаного будинку.
Ну ось, панове, чекаємо закінчення війни, розбираємося з нахомяченим (вцілілим) та думаємо, куди притулити грошву...
Не вгадаєш, як вірно, але мабуть мудро, бо до доларів - як не дивно - звикли тільки наші люди: - в США вкласти долари у вас шанси малі. Або дуже дуже дуже малі. - В Европу вкласти шанси великі.
В Туреччині у Забудовників якщо прайс-листи у валюті, то тільки в євро. Зараз в Туреччину - і конкертно саме в Анталію - вкладають шалені кошти наші люди з (видалено), то у них тільки євро. Так що політ - мабуть - нормальний.
Асоціація готельєрів і операторів середземноморського туризму (AKTOB) (в особі президента асоціації Erkan Yağcı), заявила, що станом на кінець серпня 2022 року в країну прибуло 34 мільйони відвідувачів, і прогнозує, що до кінця 2022 року ця кількість збільшиться до 48 (!!!) мільйонів. І далі: «...у цей важкий період [подій в Європі] Туреччина була країною, яка пережила найшвидшу трансформацію з точки зору туризму серед країн світу, а Анталія була місцем призначення, яке зазнало найшвидшої трансформації». Далі цікаві цифри оприлюднено: розглядаючи дані за 2022 рік, президент Асоціації готельєрів і операторів середземноморського туризму зазначив, що туристичні показники у світі все ще нижчі за рівень 2019 року, і сказав (цитата): «Світ досяг 57 відсотків 2019 року. В Європі цей показник досяг рівня 70 відсотків. Туреччина отримала 90% від рівня 2019 року». Туреччина перевищила показники туристичного потоку 2019 року з усіх країн світу (крім туристів РФ та України). Кількість туристів з Німеччини, Великобританії та Польщі перевищили рівень 2019 року. Зокрема, близько 1 мільйона туристів прибули до Анталії з Великої Британії - громадяни цієї країни вийшли на третє місце серед відвідувачів. За даними: https://www.sozcu.com.tr/
Колись же форумчани будуть мислити стратегічно... (нездійснена мрія - думка виникла після того, як прочитав декілька сторінок "київської" гілки).
Цікаві цифри з виступу Міністра культури і туризму Туреччини пана Mehmet Nuri Ersoy:
- на початку 2022 року ми поставили собі мету прийняти 42 мільйони туристів і отримати 35 мільярдів доларів доходу. - перший перегляд планів зробили 28 липня 2022: 47 мільйонів туристів і 37 мільярдів доларів доходу. - ми переглядаємо нашу ціль на кінець 2022 року: до 50 мільйонів туристів і 44 мільярди доларів прибутку. За матеріалами https://www.sozcu.com.tr/ Для довідки: - в Анталії сьогодні +27...+28. На тиждень наперед сухо та сонячно. - температура води в Середземному морі +24. Купаються.
P.S. За даними на 28.10.2022: - термін очікування Рішення про узгодждення ВНП в Туреччині для українців складає 30-35 днів; - витрати на оформлення ВНП не змінилися: орієнтир: 80$+160 TL (9$)+1033 TL (56$ - при продовженні дії ВНП ця сума не сплачується). Разом близько 145$. - Поліс медичного страхування іноземця (обов"язково укладати, якщо хочеш отримати ВНП) - ціна на рік залежить від віку людини та складає від 1000 до 2700 лір або від 54 до 150 $). Якщо українець оформив статус "Міжнародного захисту" - медичне обслуговування в усіх державних лікарнях (вважається більш високий рівень діагностики та обладнання, ніж у приватних лікарнях) є повністю безкоштовним.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 28 жов, 2022 13:28, всього редагувалось 1 раз.
Міністр не переплутав. Якщо поділити 44 000 000 000 на 50 000 000, то отримаємо 880$ - витрати одного туриста в Туреччині. Цілком адекватна, якщо не сказати "мала" - сума витрат 1 туриста. У порівнянні з 2019 роком - з виступу міністра: «Коли ми порівнюємо дані за 7 місяців 2019 і 2022 років, то: - Іспанія відстає на 18 відсотків за кількістю туристів. - Італія відстає на 29%. - Греція відстає на 12 відсотків. - Туреччина відстає від 7 відсотків на рівні 7 місяців 2022 року. Тобто збитки 2019 року ми компенсували з лишком. На кінець року ми розраховуємо завершити з показником мінус 3% по відношенню до 2019 року. Тобто ми майже наздоженемо дані 2019 року за кількістю туристів»
Ще цікаво про прибутки: Підкреслюючи, що показники Туреччини набагато кращі, незважаючи на негативні зміни паритету євро / долар з точки зору доходів від туризму, пан Ерсой сказав: «Іспанія по прибуткам відстає на 6 відсотків, Італія відстає на 13 відсотків, Греція відстає на 4 відсотки, а ми маємо на 12 відсотків більше порівняно з 2019 роком за даними за 7 місяців 2022. Наприкінці року цей темп отримання прибутків ще більше зросте, і ми плануємо "закрити" кінець року з "плюсом" на на 18 відсотків». (наведено цитати в перекладі з турецької).
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 28 жов, 2022 13:45, всього редагувалось 1 раз.