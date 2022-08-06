RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 616617618619>
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 13:15

Фінансовий форум України - просто подарунок для інвесторів.
Якщо хочеш вдало інвестувати зароблені гроші - читай - думай - роби висновки - інвестуй - отримай прибуток - радій.

Оприлюднені дані досліджень про ситуацію на ринку нерухомості і тій країні, де це було зробити НАЙЛЕГШЕ та НАЙБЕЗПРОБЛЕМНІШЕ в останні 5 років.
Дослідження провів Центр економічних і соціальних досліджень університету Бахчешехір (BETAM).
Звіт великий за обсягом, найцікавішою - на мій погляд - є така табличка, яка показує, які прибутки отримав український інвестор, який скористався інформацією з цього форуму.
Якщо НЕ скористалися прогнозами та порадами - то НЕ моя проблема.
Зображення
Пояснення до таблички:
- колонка 1 - міста Туреччини. Не дивуйтеся: на першому місці - місто Мерсін на узбережжі Середземного моря. Я особисто його відвідав влітку, щоби подивитися на чудо інвестицій.
В мене неоднозначні висновки: а) дійсно до останнього часу зберігалися наднизькі (!) ціни на нерухоімсть. Ось сюди і пішли останнім часом гроші інвесторів: заповнювали "нішу". б) дуже красива і дуже довга набережна з повною відсутністю пляжів - весь берег міцно закритий камінням від хвиль моря. в) дійсно дуже цікаві та красиві новобудови: враження, що ти в Польщі або в США.
- колонка 2 - дані про СЕРЕДНЮ ціну кв.м житла станом на вересень 2021 року.
- колонка 3 - дані про СЕРЕДНЮ ціну кв.м житла станом на вересень 2022 року.
Особливо інтересно подивитися на різницію ціни за 1 кв. м по містах на узбережжі моря і ви зрозумієте, чому місто Мерсін (а там будують третій за величиною аеропорт в світі (!!!)) вийшов на місце 3 в "ТОП-10" інвестицій іноземців.
Зростання цін в турецьких лірах на 220-239% (!!!). Не радійте/не сумуйте.
Тому що в доларах США, наприклад для Анталії - куди особисто я пропонував принести в дзьобику гидомирно-зелені - вимазані в землю з попід груші - долари, маємо таке: для вересня 2021 року 5129/9,10=560$; для жовтня 2022 16875/18,5=912$. Нагадаю: це "СЕРЕДНІ" ціни. І за даними у Державному кадастровому центрі, які можуть суттєво відрізнятися від ринкових поточних. Особисто я не можу навести приклад того, що ви можете купити в Анталії в жовтні 2022 за 912 доларів за 1 кв.м. Такі ціни були в жовтні 2018 - жовтні 2021 року.
Гадаю, що реально зараз це буде десь 2500...3000$. Реклама ЖК SurYapi зараз наводить ціни на найменшу квартиру (мабуть, там 45 кв. м брутто) в 110 000 доларів - із введенням будинка в експлуатацію в 2023 році. А це 2 445 доларів за 1 кв.м.
Нагадаю: це готове "під ключ", частково з меблями та повним ремонтом: докупи канапу, килим, торшер i ТВ - і живи.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7016
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2765 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 21:11

Інвестор! Зазирни у майбутнє!

Частина 3. Про чинники стабілізації цін і можливі передумови падіння цін на радість українському інвестору.
Беремо в руки калькулятор...

Чинник 4. "Коли почав орати, то у сопілку не грати!" (українська приказка).
Ще одним фактором, що знижує продажі в кредит, є високий рівень кредитних платежів.
Я зробив підрахунки.
В мене вийшло так: щомісячні внески, які мають сплачувати ті, хто користується кредитами на житло, починаються щонайменше від 21 000 TL у державних банках.
Для клієнтів приватних банків ця сума перевищує 30 000 TL.
Мало це чи багато?
- в улюблених україцями зелено-гидомирних грошах то 1 150...1620 тих гидомирних грошей.
- в мінімальінй оплаті праці в Туреччині то 4-6 місячних оплат - таку суму треба платити в місяць.
- в віртуальних грошах наших "чорних рієлторів" - то їх комісійні за здачу в оренду житла нашим же україцям - в пристойну квартиру 2+1 від середнього рівня до рівня преміум-класу.
- у реальніцй зарплаті "на руки" працівнків "середньої ланки" (від 12500 до 20000) то 1,5 їх зарплатні в місяць.
- у реальній зарплаті слюсаря тієї СТО, де я обслуговую авто (на руки має 7000 лір), - 3-5 його зарплат в місяць.
Ну ось вам і чиник 4: "Підіймайте, свині, хвости, бо глибоко морем брести" (українська приказка).

Це означає, що якщо буде використана позика від державного банку, загалом за 10 років банку буде виплачено 2,7 мільйона лір. Якщо кредит був використаний у приватному банку, загальна сума виплати досягає 3,7 млн лір за 10 років.
Це означає сплату більших відсотків, ніж сума придбаного будинку.

Ну ось, панове, чекаємо закінчення війни, розбираємося з нахомяченим (вцілілим) та думаємо, куди притулити грошву...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7016
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2765 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:02

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Кому треба аналітика по польскім містам - https://bigdata.rynekpierwotny.pl/ceny-nieruchomosci/ можна вибирати міста
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6806
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1064 раз.
Подякували: 1450 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 11:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Ну ось, панове, чекаємо закінчення війни, розбираємося з нахомяченим (вцілілим) та думаємо, куди притулити грошву...

Зараз ще буде декілька років інфляції. Незнаю чи правильно зробив, що вже частину скирди в доларах перекинув в Євро по 1:1 або 0,99 :? Можливо поспішив.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6806
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1064 раз.
Подякували: 1450 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 19:53

Не вгадаєш, як вірно, але мабуть мудро, бо до доларів - як не дивно - звикли тільки наші люди:
- в США вкласти долари у вас шанси малі. Або дуже дуже дуже малі.
- В Европу вкласти шанси великі.

В Туреччині у Забудовників якщо прайс-листи у валюті, то тільки в євро.
Зараз в Туреччину - і конкертно саме в Анталію - вкладають шалені кошти наші люди з (видалено), то у них тільки євро.
Так що політ - мабуть - нормальний.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7016
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2765 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 20:34

Асоціація готельєрів і операторів середземноморського туризму (AKTOB) (в особі президента асоціації Erkan Yağcı), заявила, що станом на кінець серпня 2022 року в країну прибуло 34 мільйони відвідувачів, і прогнозує, що до кінця 2022 року ця кількість збільшиться до 48 (!!!) мільйонів.
І далі: «...у цей важкий період [подій в Європі] Туреччина була країною, яка пережила найшвидшу трансформацію з точки зору туризму серед країн світу, а Анталія була місцем призначення, яке зазнало найшвидшої трансформації».
Далі цікаві цифри оприлюднено: розглядаючи дані за 2022 рік, президент Асоціації готельєрів і операторів середземноморського туризму зазначив, що туристичні показники у світі все ще нижчі за рівень 2019 року, і сказав (цитата): «Світ досяг 57 відсотків 2019 року. В Європі цей показник досяг рівня 70 відсотків. Туреччина отримала 90% від рівня 2019 року».
Туреччина перевищила показники туристичного потоку 2019 року з усіх країн світу (крім туристів РФ та України). Кількість туристів з Німеччини, Великобританії та Польщі перевищили рівень 2019 року.
Зокрема, близько 1 мільйона туристів прибули до Анталії з Великої Британії - громадяни цієї країни вийшли на третє місце серед відвідувачів.
За даними: https://www.sozcu.com.tr/
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7016
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2765 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 21:50

що ж це коїцця

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29780
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1433 раз.
Подякували: 2564 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:09

Колись же форумчани будуть мислити стратегічно...
(нездійснена мрія - думка виникла після того, як прочитав декілька сторінок "київської" гілки).

Цікаві цифри з виступу Міністра культури і туризму Туреччини пана Mehmet Nuri Ersoy:

- на початку 2022 року ми поставили собі мету прийняти 42 мільйони туристів і отримати 35 мільярдів доларів доходу.
- перший перегляд планів зробили 28 липня 2022: 47 мільйонів туристів і 37 мільярдів доларів доходу.
- ми переглядаємо нашу ціль на кінець 2022 року: до 50 мільйонів туристів і 44 мільярди доларів прибутку.
За матеріалами https://www.sozcu.com.tr/
Для довідки:
- в Анталії сьогодні +27...+28. На тиждень наперед сухо та сонячно.
- температура води в Середземному морі +24. Купаються.

P.S.
За даними на 28.10.2022:
- термін очікування Рішення про узгодждення ВНП в Туреччині для українців складає 30-35 днів;
- витрати на оформлення ВНП не змінилися: орієнтир: 80$+160 TL (9$)+1033 TL (56$ - при продовженні дії ВНП ця сума не сплачується). Разом близько 145$.
- Поліс медичного страхування іноземця (обов"язково укладати, якщо хочеш отримати ВНП) - ціна на рік залежить від віку людини та складає від 1000 до 2700 лір або від 54 до 150 $).
Якщо українець оформив статус "Міжнародного захисту" - медичне обслуговування в усіх державних лікарнях (вважається більш високий рівень діагностики та обладнання, ніж у приватних лікарнях) є повністю безкоштовним.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 28 жов, 2022 13:28, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7016
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2765 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:19

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:- ми переглядаємо нашу ціль на кінець 2022 року: до 50 мільйонів туристів і 44 мільярди доларів прибутку.

Цікаво, а дані за доковідний 2019 рік є, щоб порівняти? І часом прибуток з дохордом не переплутано?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6806
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1064 раз.
Подякували: 1450 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:32

Міністр не переплутав.
Якщо поділити 44 000 000 000 на 50 000 000, то отримаємо 880$ - витрати одного туриста в Туреччині. Цілком адекватна, якщо не сказати "мала" - сума витрат 1 туриста.
У порівнянні з 2019 роком - з виступу міністра:
«Коли ми порівнюємо дані за 7 місяців 2019 і 2022 років, то:
- Іспанія відстає на 18 відсотків за кількістю туристів.
- Італія відстає на 29%.
- Греція відстає на 12 відсотків.
- Туреччина відстає від 7 відсотків на рівні 7 місяців 2022 року. Тобто збитки 2019 року ми компенсували з лишком.
На кінець року ми розраховуємо завершити з показником мінус 3% по відношенню до 2019 року.
Тобто ми майже наздоженемо дані 2019 року за кількістю туристів»

Ще цікаво про прибутки:
Підкреслюючи, що показники Туреччини набагато кращі, незважаючи на негативні зміни паритету євро / долар з точки зору доходів від туризму, пан Ерсой сказав:
«Іспанія по прибуткам відстає на 6 відсотків, Італія відстає на 13 відсотків, Греція відстає на 4 відсотки, а ми маємо на 12 відсотків більше порівняно з 2019 роком за даними за 7 місяців 2022.
Наприкінці року цей темп отримання прибутків ще більше зросте, і ми плануємо "закрити" кінець року з "плюсом" на на 18 відсотків».
(наведено цитати в перекладі з турецької).
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 28 жов, 2022 13:45, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7016
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2765 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 616617618619>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ihorkyiv, stm і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2315, 2316, 2317
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23164 13814345
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 жов, 2022 22:45
ihorkyiv
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 949, 950, 951
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9504 4567827
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 жов, 2022 12:28
Успіх
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 372047
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.