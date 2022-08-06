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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 616617618619
Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:40

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:Міністр не переплутав.
Якщо поділити 44 000 000 000 на 50 000 000, то отримаємо 880$ - витрати одного туриста в Туреччині. Цілком адекватна, якщо не сказати "мала" - сума витрат 1 туриста.
У порівнянні з 2019 роком - з виступу міністра:
«Коли ми порівнюємо дані за 7 місяців 2019 і 2022 років, то:
- Іспанія відстає на 18 відсотків за кількістю туристів.
- Італія відстає на 29%.
- Греція відстає на 12 відсотків.
- Туреччина відстає від 7 відсотків на рівні 7 місяців 2022 року. Тобто збитки 2019 року ми компенсували з лишком.
На кінець року ми розраховуємо завершити з показником мінус 3% по відношенню до 2019 року.
Тобто ми майже наздоженемо дані 2019 року за кількістю туристів»
(наведено цитату в перекладі з турецької).
Мені одне цікаво. Якщо все так добре, чому така інфляція в країні?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:55

Я вже втимився розказувати та пояснювати, що то хибюні цифри про інфляцію, яка шалена.
Вся справа в математиці.
Я₴кщо дивтися на цінник на все навкуруги то дійсно здається, що все здлорожчало в 2 рази.
Ніби-то інфляція 100%.
А тепер беремо калькулятор:
- мінімалка була 2600 лір стала 5 500 дір.
- долар був 7,5 ліри а став 18,5 ліри.

Таким чином, диявол ховається в кнопмках калькулятора.
Я спейіально спиатв у приятелів про зарплдатню:
- заступнимк диреткоар готеля рік тому отрммував 5000...6000 лір. а зараз 12 500.
- заступник диреткора лдепаортамену вінтернету Турк телеком отимував 4000 лір а зараз 20 000 лір.

Вірно говорити так: пройша плавна зміна масштабів цін на все навкурги.
Саме так: плавна і майже непомітна зміна МАСШТАБІВ цін, зарплатіні, пенсій та прибутків.

Якщо бути точним, то здорожчало реально:
- свіжа риба (Сібас та Дорадо коштували приблизно 30/7,5=4$; тепер 110/18,5=6$).
Яловичина та баранина як коштували приблизно 60/7,5=7...8$; тепер 120/18,5=6,5$.
Бензин був 0,94 доалар зараз близько 1.04 долара за літр.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:09

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:Я вже втимився розказувати та пояснювати, що то хибюні цифри про інфляцію, яка шалена.
Вся справа в математиці.
Я₴кщо дивтися на цінник на все навкуруги то дійсно здається, що все здлорожчало в 2 рази.
Ніби-то інфляція 100%.
А тепер беремо калькулятор:
- мінімалка була 2600 лір стала 5 500 дір.
- долар був 7,5 ліри а став 18,5 ліри.

Таким чином, диявол ховається в кнопмках калькулятора.
Я спейіально спиатв у приятелів про зарплдатню:
- заступнимк диреткоар готеля рік тому отрммував 5000...6000 лір. а зараз 12 500.
- заступник диреткора лдепаортамену вінтернету Турк телеком отимував 4000 лір а зараз 20 000 лір.

Вірно говорити так: пройша плавна зміна масштабів цін на все навкурги.
Саме так: плавна і майже непомітна зміна МАСШТАБІВ цін, зарплатіні, пенсій та прибутків.

Якщо бути точним, то здорожчало реально:
- свіжа риба (Сібас та Дорадо коштували приблизно 30/7,5=4$; тепер 110/18,5=6$).
Яловичина та баранина як коштували приблизно 60/7,5=7...8$; тепер 120/18,5=6,5$.
Бензин був 0,94 доалар зараз близько 1.04 долара за літр.


Та ні, нічого хибного, те, що під час інфляції зростають номінальні доходи - це нормально, я навіть сказав би - типово.
На початку 90-х у нас теж номінальні доходи зростали, аж гай шумів, разом з цінами, але ж ніхто не скаже, що інфляції не було.
Інфляція це і є зміна "масштабів" цін. Полегшує ситуацію вочевидь висока локалізація і відносно невисока доля імпорту у споживчих товарах.
Отже, ми просто маємо сильне знецінення ліри і як наслідок відповідне номінальне зростання доходів (і мінімальних і не дуже). Хоча, 675 доларів доходів у менеджера вище середнього, це насправді, дуже мало. Та й колишні 670-800 теж були низькими.
Так от власне. Якщо туризм зростає, туристи привозять валюту - в чому причина, що курс росте а з ним і інфляція ? Ви ж явно більше слідкуєте за ситуацією, то які ще фактори призводять до того?
Faceless
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  #<1 ... 616617618619
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