Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:09

akurt написав: Я вже втимився розказувати та пояснювати, що то хибюні цифри про інфляцію, яка шалена.

Вся справа в математиці.

Я₴кщо дивтися на цінник на все навкуруги то дійсно здається, що все здлорожчало в 2 рази.

Ніби-то інфляція 100%.

А тепер беремо калькулятор:

- мінімалка була 2600 лір стала 5 500 дір.

- долар був 7,5 ліри а став 18,5 ліри.



Таким чином, диявол ховається в кнопмках калькулятора.

Я спейіально спиатв у приятелів про зарплдатню:

- заступнимк диреткоар готеля рік тому отрммував 5000...6000 лір. а зараз 12 500.

- заступник диреткора лдепаортамену вінтернету Турк телеком отимував 4000 лір а зараз 20 000 лір.



Вірно говорити так: пройша плавна зміна масштабів цін на все навкурги.

Саме так: плавна і майже непомітна зміна МАСШТАБІВ цін, зарплатіні, пенсій та прибутків.



Якщо бути точним, то здорожчало реально:

- свіжа риба (Сібас та Дорадо коштували приблизно 30/7,5=4$; тепер 110/18,5=6$).

Яловичина та баранина як коштували приблизно 60/7,5=7...8$; тепер 120/18,5=6,5$.

Бензин був 0,94 доалар зараз близько 1.04 долара за літр.

Та ні, нічого хибного, те, що під час інфляції зростають номінальні доходи - це нормально, я навіть сказав би - типово.На початку 90-х у нас теж номінальні доходи зростали, аж гай шумів, разом з цінами, але ж ніхто не скаже, що інфляції не було.Інфляція це і є зміна "масштабів" цін. Полегшує ситуацію вочевидь висока локалізація і відносно невисока доля імпорту у споживчих товарах.Отже, ми просто маємо сильне знецінення ліри і як наслідок відповідне номінальне зростання доходів (і мінімальних і не дуже). Хоча, 675 доларів доходів у менеджера вище середнього, це насправді, дуже мало. Та й колишні 670-800 теж були низькими.Так от власне. Якщо туризм зростає, туристи привозять валюту - в чому причина, що курс росте а з ним і інфляція ? Ви ж явно більше слідкуєте за ситуацією, то які ще фактори призводять до того?