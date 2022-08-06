Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:45

Я гадаю, що вся справа в тому, що наші люди НЕВІРНО проєктують економічні реалії України на економічні реалії інших країн.

Наприклад, мої респонденти в Дюссельдорфі розказують щодня що все здорожчало в Німеччині в 2 рази.

За свіжими повідомленнями: Річна інфляція в Німеччині, яка становила 10 відсотків у вересні, зросла до 10,4 відсотка в жовтні завдяки останньому зростанню цін на енергоносії та продукти харчування, досягнувши найвищого рівня з 1951 року. Прирівняна до ЄС інфляція зросла до 11,6 відсотка.

І що - хтось розміщує страшні реляції в газеті "Українська правда" про економічну "катастрофу" в Німеччині?

Ніхто не розміщує та ніхто не читає.

За те через день - публікації про страшну інфляцію в Туреччині, що мене сильно дивує.



Дуже різна економіка в Україні та в Туреччині.

В Україні рідко що не з Китаю та рідко що не імпорте.

А якщо і не імпортне - якийсь там помідор, чи кавун, чи огірок - так ціна така, наче завозили з Антарктиди на дирижаблях. І зщавозили виклюбчно цнотливі дівчата абьо монахині. Тому ціна карколомна.



В Туреччині навпаки РІДКО що імпорте.



Тому згадаємо, що таке інфляція - давайте згадаємо:

Інфля́ція (від лат. inflatio) — тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Тепер дивимося: якщо батон білий коштував 3 ліри і мінімалка була 2640 лір, то звчайний працівник міг купити рік тому 2650/3=833 батона за місяць.

Зараз батон коштує 5 лір і мінімалка 5500, тобто звичайний двірник на вулиці може купити 5 500/5=1100 батонів за місяць.

Так це падіння чогось там чи зростання?



Тепер зробіть те саме для українських реалій: поділіть середню пенсію або мінімалку на вартість хлібини хліба в 32 гривні або ціну батона білого (не знаю ціну) і зрозумієте, що таке інфляція.

І де саме вона є.



30 хвилин тому я купив в супермаркеті 5-л пляшку води: три тижні тому вона коштувала 7,5 ліри, а тепер 8,5 ліри.

Здорожчало? Здорожчало: була ціна в 7,5 ліри при ціні на ДП в 25 лір за літр, а стала 8,5 лір при цін сьогодні ДП в 27,5 ліри.

А хіба повинно було бути інакше?

І Карла Маркса, і Фріда Енгельс сказали б, що так і повинно бути.



Еконoміка повинна бути економною, хіба не так?



P.S. Беремо калькулятор: пляшка води в 5 л з гірських джерел коштує в роздріб сьогодні 8,5 ліри або 8,5/18,5=0,459$. Три роки тому вона коштувала 4 ліри і долар був 7,5, тобто пляшка коштувала 4/7,5=0,533$.

Ну а Ви за яку ціну купуєте: за 0,000000000459? Точно за 0,459х36=16,54 гривні?

І вона точно гірська джерельна?