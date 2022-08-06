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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:40
akurt написав:Міністр не переплутав.
Якщо поділити 44 000 000 000 на 50 000 000, то отримаємо 880$ - витрати одного туриста в Туреччині. Цілком адекватна, якщо не сказати "мала" - сума витрат 1 туриста.
У порівнянні з 2019 роком - з виступу міністра:
«Коли ми порівнюємо дані за 7 місяців 2019 і 2022 років, то:
- Іспанія відстає на 18 відсотків за кількістю туристів.
- Італія відстає на 29%.
- Греція відстає на 12 відсотків.
- Туреччина відстає від 7 відсотків на рівні 7 місяців 2022 року. Тобто збитки 2019 року ми компенсували з лишком.
На кінець року ми розраховуємо завершити з показником мінус 3% по відношенню до 2019 року.
Тобто ми майже наздоженемо дані 2019 року за кількістю туристів»
(наведено цитату в перекладі з турецької).
Мені одне цікаво. Якщо все так добре, чому така інфляція в країні?
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:55
Я вже втимився розказувати та пояснювати, що то хибюні цифри про інфляцію, яка шалена.
Вся справа в математиці.
Я₴кщо дивтися на цінник на все навкуруги то дійсно здається, що все здлорожчало в 2 рази.
Ніби-то інфляція 100%.
А тепер беремо калькулятор:
- мінімалка була 2600 лір стала 5 500 дір.
- долар був 7,5 ліри а став 18,5 ліри.
Таким чином, диявол ховається в кнопмках калькулятора.
Я спейіально спиатв у приятелів про зарплдатню:
- заступнимк диреткоар готеля рік тому отрммував 5000...6000 лір. а зараз 12 500.
- заступник диреткора лдепаортамену вінтернету Турк телеком отимував 4000 лір а зараз 20 000 лір.
Вірно говорити так: пройша плавна зміна масштабів цін на все навкурги.
Саме так: плавна і майже непомітна зміна МАСШТАБІВ цін, зарплатіні, пенсій та прибутків.
Якщо бути точним, то здорожчало реально:
- свіжа риба (Сібас та Дорадо коштували приблизно 30/7,5=4$; тепер 110/18,5=6$).
Яловичина та баранина як коштували приблизно 60/7,5=7...8$; тепер 120/18,5=6,5$.
Бензин був 0,94 доалар зараз близько 1.04 долара за літр.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:09
akurt написав:Я вже втимився розказувати та пояснювати, що то хибюні цифри про інфляцію, яка шалена.
Вся справа в математиці.
Я₴кщо дивтися на цінник на все навкуруги то дійсно здається, що все здлорожчало в 2 рази.
Ніби-то інфляція 100%.
А тепер беремо калькулятор:
- мінімалка була 2600 лір стала 5 500 дір.
- долар був 7,5 ліри а став 18,5 ліри.
Таким чином, диявол ховається в кнопмках калькулятора.
Я спейіально спиатв у приятелів про зарплдатню:
- заступнимк диреткоар готеля рік тому отрммував 5000...6000 лір. а зараз 12 500.
- заступник диреткора лдепаортамену вінтернету Турк телеком отимував 4000 лір а зараз 20 000 лір.
Вірно говорити так: пройша плавна зміна масштабів цін на все навкурги.
Саме так: плавна і майже непомітна зміна МАСШТАБІВ цін, зарплатіні, пенсій та прибутків.
Якщо бути точним, то здорожчало реально:
- свіжа риба (Сібас та Дорадо коштували приблизно 30/7,5=4$; тепер 110/18,5=6$).
Яловичина та баранина як коштували приблизно 60/7,5=7...8$; тепер 120/18,5=6,5$.
Бензин був 0,94 доалар зараз близько 1.04 долара за літр.
Та ні, нічого хибного, те, що під час інфляції зростають номінальні доходи - це нормально, я навіть сказав би - типово.
На початку 90-х у нас теж номінальні доходи зростали, аж гай шумів, разом з цінами, але ж ніхто не скаже, що інфляції не було.
Інфляція це і є зміна "масштабів" цін. Полегшує ситуацію вочевидь висока локалізація і відносно невисока доля імпорту у споживчих товарах.
Отже, ми просто маємо сильне знецінення ліри і як наслідок відповідне номінальне зростання доходів (і мінімальних і не дуже). Хоча, 675 доларів доходів у менеджера вище середнього, це насправді, дуже мало. Та й колишні 670-800 теж були низькими.
Так от власне. Якщо туризм зростає, туристи привозять валюту - в чому причина, що курс росте а з ним і інфляція ? Ви ж явно більше слідкуєте за ситуацією, то які ще фактори призводять до того?
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:45
Я гадаю, що вся справа в тому, що наші люди НЕВІРНО проєктують економічні реалії України на економічні реалії інших країн.
Наприклад, мої респонденти в Дюссельдорфі розказують щодня що все здорожчало в Німеччині в 2 рази.
За свіжими повідомленнями: Річна інфляція в Німеччині, яка становила 10 відсотків у вересні, зросла до 10,4 відсотка в жовтні завдяки останньому зростанню цін на енергоносії та продукти харчування, досягнувши найвищого рівня з 1951 року. Прирівняна до ЄС інфляція зросла до 11,6 відсотка.
І що - хтось розміщує страшні реляції в газеті "Українська правда" про економічну "катастрофу" в Німеччині?
Ніхто не розміщує та ніхто не читає.
За те через день - публікації про страшну інфляцію в Туреччині, що мене сильно дивує.
Дуже різна економіка в Україні та в Туреччині.
В Україні рідко що не з Китаю та рідко що не імпорте.
А якщо і не імпортне - якийсь там помідор, чи кавун, чи огірок - так ціна така, наче завозили з Антарктиди на дирижаблях. І зщавозили виклюбчно цнотливі дівчата абьо монахині. Тому ціна карколомна.
В Туреччині навпаки РІДКО що імпорте.
Тому згадаємо, що таке інфляція - давайте згадаємо:
Інфля́ція (від лат. inflatio) — тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.
Тепер дивимося: якщо батон білий коштував 3 ліри і мінімалка була 2640 лір, то звчайний працівник міг купити рік тому 2650/3=833 батона за місяць.
Зараз батон коштує 5 лір і мінімалка 5500, тобто звичайний двірник на вулиці може купити 5 500/5=1100 батонів за місяць.
Так це падіння чогось там чи зростання?
Тепер зробіть те саме для українських реалій: поділіть середню пенсію або мінімалку на вартість хлібини хліба в 32 гривні або ціну батона білого (не знаю ціну) і зрозумієте, що таке інфляція.
І де саме вона є.
30 хвилин тому я купив в супермаркеті 5-л пляшку води: три тижні тому вона коштувала 7,5 ліри, а тепер 8,5 ліри.
Здорожчало? Здорожчало: була ціна в 7,5 ліри при ціні на ДП в 25 лір за літр, а стала 8,5 лір при цін сьогодні ДП в 27,5 ліри.
А хіба повинно було бути інакше?
І Карла Маркса, і Фріда Енгельс сказали б, що так і повинно бути.
Еконoміка повинна бути економною, хіба не так?
P.S. Беремо калькулятор: пляшка води в 5 л з гірських джерел коштує в роздріб сьогодні 8,5 ліри або 8,5/18,5=0,459$. Три роки тому вона коштувала 4 ліри і долар був 7,5, тобто пляшка коштувала 4/7,5=0,533$.
Ну а Ви за яку ціну купуєте: за 0,000000000459? Точно за 0,459х36=16,54 гривні?
І вона точно гірська джерельна?
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:35
akurt написав:Я гадаю, що вся справа в тому, що наші люди НЕВІРНО проєктують економічні реалії України на економічні реалії інших країн.
Наприклад, мої респонденти в Дюссельдорфі розказують щодня що все здорожчало в Німеччині в 2 рази.
За свіжими повідомленнями: Річна інфляція в Німеччині, яка становила 10 відсотків у вересні, зросла до 10,4 відсотка в жовтні завдяки останньому зростанню цін на енергоносії та продукти харчування, досягнувши найвищого рівня з 1951 року. Прирівняна до ЄС інфляція зросла до 11,6 відсотка.
І що - хтось розміщує страшні реляції в газеті "Українська правда" про економічну "катастрофу" в Німеччині?
Ніхто не розміщує та ніхто не читає.
За те через день - публікації про страшну інфляцію в Туреччині, що мене сильно дивує.
Дуже різна економіка в Україні та в Туреччині.
В Україні рідко що не з Китаю та рідко що не імпорте.
А якщо і не імпортне - якийсь там помідор, чи кавун, чи огірок - так ціна така, наче завозили з Антарктиди на дирижаблях. І зщавозили виклюбчно цнотливі дівчата абьо монахині. Тому ціна карколомна.
В Туреччині навпаки РІДКО що імпорте.
Тому згадаємо, що таке інфляція - давайте згадаємо:
Інфля́ція (від лат. inflatio) — тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.
Тепер дивимося: якщо батон білий коштував 3 ліри і мінімалка була 2640 лір, то звчайний працівник міг купити рік тому 2650/3=833 батона за місяць.
Зараз батон коштує 5 лір і мінімалка 5500, тобто звичайний двірник на вулиці може купити 5 500/5=1100 батонів за місяць.
Так це падіння чогось там чи зростання?
Тепер зробіть те саме для українських реалій: поділіть середню пенсію або мінімалку на вартість хлібини хліба в 32 гривні або ціну батона білого (не знаю ціну) і зрозумієте, що таке інфляція.
І де саме вона є.
30 хвилин тому я купив в супермаркеті 5-л пляшку води: три тижні тому вона коштувала 7,5 ліри, а тепер 8,5 ліри.
Здорожчало? Здорожчало: була ціна в 7,5 ліри при ціні на ДП в 25 лір за літр, а стала 8,5 лір при цін сьогодні ДП в 27,5 ліри.
А хіба повинно було бути інакше?
І Карла Маркса, і Фріда Енгельс сказали б, що так і повинно бути.
Еконoміка повинна бути економною, хіба не так?
P.S. Беремо калькулятор: пляшка води в 5 л з гірських джерел коштує в роздріб сьогодні 8,5 ліри або 8,5/18,5=0,459$. Три роки тому вона коштувала 4 ліри і долар був 7,5, тобто пляшка коштувала 4/7,5=0,533$.
Ну а Ви за яку ціну купуєте: за 0,000000000459? Точно за 0,459х36=16,54 гривні?
І вона точно гірська джерельна?
Не треба тільки Брєжнєва цитувати
Все вірно, інфляція - падіння купівельної спроможності грошей. І те що раніше коштувало 100 лір, тепер умовно коштує 200 лір, тобто купівельна спроможність впала вдвічі.
Ви ж намагаєтеся звести до купівельної спроможності зарплат, про них ніхто не питав.
Те що ніхто тут особливо не переймається "шаленою" інфляцією в умовні 10% в Німеччині чи США - це тому, що для нас це інфляція невисока. А от десятки відсотків - висока інфляція навіть для України.
І в будь якому разі, хоч індексуються зарплати, чи ні, але інфляція в десятки відсотків без явних форсмажорів - у Туреччині ні бойових дій, ні стихійних лих, ні світова криза ще не вдарила щоб був такий результат - явно вказує, що щось коїться недобре. Просто так купівельна спроможність вдвічі не складається. І дивно, що ви, замість конструктивного діалогу, на те, які можуть бути причини такої інфляції, намагаєтеся перевести тему.
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