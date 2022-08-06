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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:40
akurt написав:Міністр не переплутав.
Якщо поділити 44 000 000 000 на 50 000 000, то отримаємо 880$ - витрати одного туриста в Туреччині. Цілком адекватна, якщо не сказати "мала" - сума витрат 1 туриста.
У порівнянні з 2019 роком - з виступу міністра:
«Коли ми порівнюємо дані за 7 місяців 2019 і 2022 років, то:
- Іспанія відстає на 18 відсотків за кількістю туристів.
- Італія відстає на 29%.
- Греція відстає на 12 відсотків.
- Туреччина відстає від 7 відсотків на рівні 7 місяців 2022 року. Тобто збитки 2019 року ми компенсували з лишком.
На кінець року ми розраховуємо завершити з показником мінус 3% по відношенню до 2019 року.
Тобто ми майже наздоженемо дані 2019 року за кількістю туристів»
(наведено цитату в перекладі з турецької).
Мені одне цікаво. Якщо все так добре, чому така інфляція в країні?
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 13:55
Я вже втимився розказувати та пояснювати, що то хибюні цифри про інфляцію, яка шалена.
Вся справа в математиці.
Я₴кщо дивтися на цінник на все навкуруги то дійсно здається, що все здлорожчало в 2 рази.
Ніби-то інфляція 100%.
А тепер беремо калькулятор:
- мінімалка була 2600 лір стала 5 500 дір.
- долар був 7,5 ліри а став 18,5 ліри.
Таким чином, диявол ховається в кнопмках калькулятора.
Я спейіально спиатв у приятелів про зарплдатню:
- заступнимк диреткоар готеля рік тому отрммував 5000...6000 лір. а зараз 12 500.
- заступник диреткора лдепаортамену вінтернету Турк телеком отимував 4000 лір а зараз 20 000 лір.
Вірно говорити так: пройша плавна зміна масштабів цін на все навкурги.
Саме так: плавна і майже непомітна зміна МАСШТАБІВ цін, зарплатіні, пенсій та прибутків.
Якщо бути точним, то здорожчало реально:
- свіжа риба (Сібас та Дорадо коштували приблизно 30/7,5=4$; тепер 110/18,5=6$).
Яловичина та баранина як коштували приблизно 60/7,5=7...8$; тепер 120/18,5=6,5$.
Бензин був 0,94 доалар зараз близько 1.04 долара за літр.
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akurt
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 14:09
akurt написав:Я вже втимився розказувати та пояснювати, що то хибюні цифри про інфляцію, яка шалена.
Вся справа в математиці.
Я₴кщо дивтися на цінник на все навкуруги то дійсно здається, що все здлорожчало в 2 рази.
Ніби-то інфляція 100%.
А тепер беремо калькулятор:
- мінімалка була 2600 лір стала 5 500 дір.
- долар був 7,5 ліри а став 18,5 ліри.
Таким чином, диявол ховається в кнопмках калькулятора.
Я спейіально спиатв у приятелів про зарплдатню:
- заступнимк диреткоар готеля рік тому отрммував 5000...6000 лір. а зараз 12 500.
- заступник диреткора лдепаортамену вінтернету Турк телеком отимував 4000 лір а зараз 20 000 лір.
Вірно говорити так: пройша плавна зміна масштабів цін на все навкурги.
Саме так: плавна і майже непомітна зміна МАСШТАБІВ цін, зарплатіні, пенсій та прибутків.
Якщо бути точним, то здорожчало реально:
- свіжа риба (Сібас та Дорадо коштували приблизно 30/7,5=4$; тепер 110/18,5=6$).
Яловичина та баранина як коштували приблизно 60/7,5=7...8$; тепер 120/18,5=6,5$.
Бензин був 0,94 доалар зараз близько 1.04 долара за літр.
Та ні, нічого хибного, те, що під час інфляції зростають номінальні доходи - це нормально, я навіть сказав би - типово.
На початку 90-х у нас теж номінальні доходи зростали, аж гай шумів, разом з цінами, але ж ніхто не скаже, що інфляції не було.
Інфляція це і є зміна "масштабів" цін. Полегшує ситуацію вочевидь висока локалізація і відносно невисока доля імпорту у споживчих товарах.
Отже, ми просто маємо сильне знецінення ліри і як наслідок відповідне номінальне зростання доходів (і мінімальних і не дуже). Хоча, 675 доларів доходів у менеджера вище середнього, це насправді, дуже мало. Та й колишні 670-800 теж були низькими.
Так от власне. Якщо туризм зростає, туристи привозять валюту - в чому причина, що курс росте а з ним і інфляція ? Ви ж явно більше слідкуєте за ситуацією, то які ще фактори призводять до того?
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 20:45
Я гадаю, що вся справа в тому, що наші люди НЕВІРНО проєктують економічні реалії України на економічні реалії інших країн.
Наприклад, мої респонденти в Дюссельдорфі розказують щодня що все здорожчало в Німеччині в 2 рази.
За свіжими повідомленнями: Річна інфляція в Німеччині, яка становила 10 відсотків у вересні, зросла до 10,4 відсотка в жовтні завдяки останньому зростанню цін на енергоносії та продукти харчування, досягнувши найвищого рівня з 1951 року. Прирівняна до ЄС інфляція зросла до 11,6 відсотка.
І що - хтось розміщує страшні реляції в газеті "Українська правда" про економічну "катастрофу" в Німеччині?
Ніхто не розміщує та ніхто не читає.
За те через день - публікації про страшну інфляцію в Туреччині, що мене сильно дивує.
Дуже різна економіка в Україні та в Туреччині.
В Україні рідко що не з Китаю та рідко що не імпорте.
А якщо і не імпортне - якийсь там помідор, чи кавун, чи огірок - так ціна така, наче завозили з Антарктиди на дирижаблях. І зщавозили виклюбчно цнотливі дівчата абьо монахині. Тому ціна карколомна.
В Туреччині навпаки РІДКО що імпорте.
Тому згадаємо, що таке інфляція - давайте згадаємо:
Інфля́ція (від лат. inflatio) — тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.
Тепер дивимося: якщо батон білий коштував 3 ліри і мінімалка була 2640 лір, то звчайний працівник міг купити рік тому 2650/3=833 батона за місяць.
Зараз батон коштує 5 лір і мінімалка 5500, тобто звичайний двірник на вулиці може купити 5 500/5=1100 батонів за місяць.
Так це падіння чогось там чи зростання?
Тепер зробіть те саме для українських реалій: поділіть середню пенсію або мінімалку на вартість хлібини хліба в 32 гривні або ціну батона білого (не знаю ціну) і зрозумієте, що таке інфляція.
І де саме вона є.
30 хвилин тому я купив в супермаркеті 5-л пляшку води: три тижні тому вона коштувала 7,5 ліри, а тепер 8,5 ліри.
Здорожчало? Здорожчало: була ціна в 7,5 ліри при ціні на ДП в 25 лір за літр, а стала 8,5 лір при цін сьогодні ДП в 27,5 ліри.
А хіба повинно було бути інакше?
І Карла Маркса, і Фріда Енгельс сказали б, що так і повинно бути.
Еконoміка повинна бути економною, хіба не так?
P.S. Беремо калькулятор: пляшка води в 5 л з гірських джерел коштує в роздріб сьогодні 8,5 ліри або 8,5/18,5=0,459$. Три роки тому вона коштувала 4 ліри і долар був 7,5, тобто пляшка коштувала 4/7,5=0,533$.
Ну а Ви за яку ціну купуєте: за 0,000000000459? Точно за 0,459х36=16,54 гривні?
І вона точно гірська джерельна?
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akurt
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 21:35
akurt написав:Я гадаю, що вся справа в тому, що наші люди НЕВІРНО проєктують економічні реалії України на економічні реалії інших країн.
Наприклад, мої респонденти в Дюссельдорфі розказують щодня що все здорожчало в Німеччині в 2 рази.
За свіжими повідомленнями: Річна інфляція в Німеччині, яка становила 10 відсотків у вересні, зросла до 10,4 відсотка в жовтні завдяки останньому зростанню цін на енергоносії та продукти харчування, досягнувши найвищого рівня з 1951 року. Прирівняна до ЄС інфляція зросла до 11,6 відсотка.
І що - хтось розміщує страшні реляції в газеті "Українська правда" про економічну "катастрофу" в Німеччині?
Ніхто не розміщує та ніхто не читає.
За те через день - публікації про страшну інфляцію в Туреччині, що мене сильно дивує.
Дуже різна економіка в Україні та в Туреччині.
В Україні рідко що не з Китаю та рідко що не імпорте.
А якщо і не імпортне - якийсь там помідор, чи кавун, чи огірок - так ціна така, наче завозили з Антарктиди на дирижаблях. І зщавозили виклюбчно цнотливі дівчата абьо монахині. Тому ціна карколомна.
В Туреччині навпаки РІДКО що імпорте.
Тому згадаємо, що таке інфляція - давайте згадаємо:
Інфля́ція (від лат. inflatio) — тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.
Тепер дивимося: якщо батон білий коштував 3 ліри і мінімалка була 2640 лір, то звчайний працівник міг купити рік тому 2650/3=833 батона за місяць.
Зараз батон коштує 5 лір і мінімалка 5500, тобто звичайний двірник на вулиці може купити 5 500/5=1100 батонів за місяць.
Так це падіння чогось там чи зростання?
Тепер зробіть те саме для українських реалій: поділіть середню пенсію або мінімалку на вартість хлібини хліба в 32 гривні або ціну батона білого (не знаю ціну) і зрозумієте, що таке інфляція.
І де саме вона є.
30 хвилин тому я купив в супермаркеті 5-л пляшку води: три тижні тому вона коштувала 7,5 ліри, а тепер 8,5 ліри.
Здорожчало? Здорожчало: була ціна в 7,5 ліри при ціні на ДП в 25 лір за літр, а стала 8,5 лір при цін сьогодні ДП в 27,5 ліри.
А хіба повинно було бути інакше?
І Карла Маркса, і Фріда Енгельс сказали б, що так і повинно бути.
Еконoміка повинна бути економною, хіба не так?
P.S. Беремо калькулятор: пляшка води в 5 л з гірських джерел коштує в роздріб сьогодні 8,5 ліри або 8,5/18,5=0,459$. Три роки тому вона коштувала 4 ліри і долар був 7,5, тобто пляшка коштувала 4/7,5=0,533$.
Ну а Ви за яку ціну купуєте: за 0,000000000459? Точно за 0,459х36=16,54 гривні?
І вона точно гірська джерельна?
Не треба тільки Брєжнєва цитувати
Все вірно, інфляція - падіння купівельної спроможності грошей. І те що раніше коштувало 100 лір, тепер умовно коштує 200 лір, тобто купівельна спроможність впала вдвічі.
Ви ж намагаєтеся звести до купівельної спроможності зарплат, про них ніхто не питав.
Те що ніхто тут особливо не переймається "шаленою" інфляцією в умовні 10% в Німеччині чи США - це тому, що для нас це інфляція невисока. А от десятки відсотків - висока інфляція навіть для України.
І в будь якому разі, хоч індексуються зарплати, чи ні, але інфляція в десятки відсотків без явних форсмажорів - у Туреччині ні бойових дій, ні стихійних лих, ні світова криза ще не вдарила щоб був такий результат - явно вказує, що щось коїться недобре. Просто так купівельна спроможність вдвічі не складається. І дивно, що ви, замість конструктивного діалогу, на те, які можуть бути причини такої інфляції, намагаєтеся перевести тему.
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:18
Faceless написав:
вказує, що щось коїться недобре
схоже, що таким макаром Турція гнобить імпортера. Тобто краще в Турцію не гроші везти у мошні, а перегнати пару мерсів, загнати іх там за пів ціни і купити хату на 2й лінії )
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Amethyst
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Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:38
Все, що ви написали - безумовно є вірним.
Невірним є тільки дві речі:
а) поняття наших форумчан про інфляіцію, тим більше в тих країнах, де вони не живуть і не знають всього. А тільки читають про якісь дивні цифри в 86% в інтернет-виданнях. Я теж читаю. І розумію, що писали "нульові" в економіці люди. Це звичайна річ: пишуть сторінки про що небудь за гроші. Їсти хочеться.
То не ті 86%. І рахувати їх треба не так.
б) цитувати фразу Брежнєва можна: "Економіка повинна бути економною", тому що НЕ він її придумав (хоча і сказав), і тому що при Брежнєві невірно трактувалася саме друга половина цієї фрази, яку не він придумав.
Треба звернути увагу саме на другу половину фрази.
Економіка саме повинна базуватися на економіці, бути економічно обгрунтованою, базуватися на економічних законах та розрахунках, а не на мріях та прогнозах гадалок та пророків.
Невірне трактування другої половини фрази і призвело до катастрофічних наслідків в економіці СРСР.
За Марксом: Цена — денежное выражение стоимости товара. Лишь будучи обменен на деньги, каждый товар — продукт непосредственно частного труда — получает общественное признание.
Якщо ціна ДП була три тіжні тому в Туреччині 25 лір за літр, а сьогодні 27,5 ліри за літр ДП, то не може щось, що використовується у визначенні ціни товару, і що впливає на витрати та собівартість вартувати втричі дешевше сьогодні, ніж три тижні тому.
Аналогічно: якщо накидна гайка для болта позавчора продавалася ни ринку в Україні за 5 гривень при закупівельній ціні в 1..2 гривні, а сьогодні продається тим же продавцем і там же за 8 гривень, то це означає, що витрати продавця гайки на ринку зросли і він не може продавати її як вчора за 5 гривень.
Ось що таке інфляція. Реальна і не на 1-2 відсотка.
І тому ремонт "квартир" зараз може вартувати більше, ніж стіни для тієї "квартири".
Те, що людина не може купити ту гайку за 8 гривень замість вчорашніх 5-ти, є проблемою Покупця, а не Продавця.
Просто економіка була, є і буде "економною", тобто базуватися на законах економіки.
Ось в цьому контексті я згадав ту стару фразу.
P.S. Національний інститут статистики Іспанії (INE) оголосив, що в третьому кварталі року, який охоплює період з липня по вересень, було зафіксовано економічне зростання на 0,2 відсотка порівняно з попереднім 3-місячним періодом.
Зменшення споживання, висока інфляція, енергетична криза та посилення фінансових умов були названі основними причинами уповільнення економіки Іспанії.
Хоч одна стаття про це є в "Українська правда" або "Економічна правда"?
Італійський національний інститут статистики (ISTAT) оприлюднив провідні жовтневі дані про зростання цін. Інфляція в Італії досягла максимуму за 38 років.
Річна інфляція в Італії, яка у вересні становила 8,9 відсотка, у жовтні зросла до 11,9 відсотка через підвищення цін на енергоносії.
Хоч одна стаття про це є в "Українська правда" або "Економічна правда"?
Статистичний інститут Бельгії (Statbel) оприлюднив дані про інфляцію в країні за жовтень.
У жовтні інфляція в Бельгії досягла 12,27 відсотка, що є найвищим рівнем з 1975 року.
Хоч одна стаття про це є в "Українська правда" або "Економічна правда"?
Ні. Немає. Зато без кінця пишуть та цитують про якісь там +86% по лірі (не по євро або долару) в Туреччині.
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akurt
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Додано: Суб 29 жов, 2022 00:12
Amethyst написав: Faceless написав:
вказує, що щось коїться недобре
схоже, що таким макаром Турція гнобить імпортера. Тобто краще в Турцію не гроші везти у мошні, а перегнати пару мерсів, загнати іх там за пів ціни і купити хату на 2й лінії )
перегнати" пару Мерсів в Туреччину та продати за 1/2 ціни зовсім ніяк не получиться: немає механізму продажу авто іноземної реєстрації в Туреччині. Хіба що через Доручення з вивезенням в Україну. І то з великими обмеженнями на подальше ввезення такого товару назад в країну - тепер вже Покупцем.
Іноземець ніяк і ні за які гроші НЕ може продати тут авто (з невеликими виключеннями та великимим обмеженнями цього процесу
).
І подарувати не може. І втопити в морі не може: митниця ретельно слідкує за ввезеним на митну територію країни нерозмитненим підакцизним товаром. І вивезти авто з території країни повинен той, хто його завіз. За Митним кодексом Туреччини саме він є реальним власником нерозмитненого підакцизного товару, а не та особа, яка зазначена в Технічному паспорті на товар під назвою "автомобіль
".
Ідея про Мерси цікава, але така, яку практично неможливо реалізувати.Мерс треба продавати в Україні.
А житло купувати за кордоном.Понти виявилися справжніми і нікому непотрібними понтами.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 29 жов, 2022 01:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 00:32
Інфляція в ряді країн зараз доволі (відносно) висока. Безумовно.
Я не питаю за Іспанію, Італію, США чи Польщу.
Я вас питав за причини інфляції в Туреччині як резидента Туреччини.
Про теорію інфляції мені розповідати не треба, дякую. Про 86% ніби пишуть офіційні джерела самої Туреччини, а не Українська правда.
Чи то інфляція витрат, чи то ропиту, чи що інше, що саме, на вашу думку, робиться в Туреччині - це я хотів почути. Але якщо вам тим ділитися не цікаво, то що поробиш, ваше право, але можна було одразу сказати це прямо.
Наразі що я бачу (суто з ваших дописів):
Мінімалка була ~350 дол, стала <300 дол
Людина з дуже непоганою посадою, менеджер вище середнього, замдиректора готелю "схуднув" в ЗП з 800 до 675 дол. І, судячи з усього, навіть замдиректора не може зараз собі дозволити оренду невеликої "однушки" у віддаленому районі Анталії. І за місяць заробляє менше, ніж залишає в країні типовий турист (з тиждень мабуть в середньому).
Все вищезгадане не виглядає здоровою ситуацією для країни, де локалізовано купу виробництва, одного з найбільших місцевих агроекспортерів (при зростанні світових цін на агропродукцію), і при жвавому зростанні турпотоку. То ж що трапилося - оце мені й цікаво.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 06:50
Faceless написав:
Інфляція в ряді країн зараз доволі (відносно) висока. Безумовно.
Я не питаю за Іспанію, Італію, США чи Польщу.
Я вас питав за причини інфляції в Туреччині як резидента Туреччини.
Про теорію інфляції мені розповідати не треба, дякую. Про 86% ніби пишуть офіційні джерела самої Туреччини, а не Українська правда.
Чи то інфляція витрат, чи то ропиту, чи що інше, що саме, на вашу думку, робиться в Туреччині - це я хотів почути. Але якщо вам тим ділитися не цікаво, то що поробиш, ваше право, але можна було одразу сказати це прямо.
Наразі що я бачу (суто з ваших дописів):
Мінімалка була ~350 дол, стала <300 дол
Людина з дуже непоганою посадою, менеджер вище середнього, замдиректора готелю "схуднув" в ЗП з 800 до 675 дол. І, судячи з усього, навіть замдиректора не може зараз собі дозволити оренду невеликої "однушки" у віддаленому районі Анталії. І за місяць заробляє менше, ніж залишає в країні типовий турист (з тиждень мабуть в середньому).
Все вищезгадане не виглядає здоровою ситуацією для країни, де локалізовано купу виробництва, одного з найбільших місцевих агроекспортерів (при зростанні світових цін на агропродукцію), і при жвавому зростанні турпотоку. То ж що трапилося - оце мені й цікаво.
а ще давно не було репортажів про йогурти і дораду,
а також звітів про дешеву комуналку і гарячу воду з бака.
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