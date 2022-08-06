Додано: П'ят 28 жов, 2022 22:38

Все, що ви написали - безумовно є вірним.



Невірним є тільки дві речі:

а) поняття наших форумчан про інфляіцію, тим більше в тих країнах, де вони не живуть і не знають всього. А тільки читають про якісь дивні цифри в 86% в інтернет-виданнях. Я теж читаю. І розумію, що писали "нульові" в економіці люди. Це звичайна річ: пишуть сторінки про що небудь за гроші. Їсти хочеться.

То не ті 86%. І рахувати їх треба не так.



б) цитувати фразу Брежнєва можна: "Економіка повинна бути економною", тому що НЕ він її придумав (хоча і сказав), і тому що при Брежнєві невірно трактувалася саме друга половина цієї фрази, яку не він придумав.

Треба звернути увагу саме на другу половину фрази.

Економіка саме повинна базуватися на економіці, бути економічно обгрунтованою, базуватися на економічних законах та розрахунках, а не на мріях та прогнозах гадалок та пророків.

Невірне трактування другої половини фрази і призвело до катастрофічних наслідків в економіці СРСР.



За Марксом: Цена — денежное выражение стоимости товара. Лишь будучи обменен на деньги, каждый товар — продукт непосредственно частного труда — получает общественное признание.



Якщо ціна ДП була три тіжні тому в Туреччині 25 лір за літр, а сьогодні 27,5 ліри за літр ДП, то не може щось, що використовується у визначенні ціни товару, і що впливає на витрати та собівартість вартувати втричі дешевше сьогодні, ніж три тижні тому.



Аналогічно: якщо накидна гайка для болта позавчора продавалася ни ринку в Україні за 5 гривень при закупівельній ціні в 1..2 гривні, а сьогодні продається тим же продавцем і там же за 8 гривень, то це означає, що витрати продавця гайки на ринку зросли і він не може продавати її як вчора за 5 гривень.

Ось що таке інфляція. Реальна і не на 1-2 відсотка.

І тому ремонт "квартир" зараз може вартувати більше, ніж стіни для тієї "квартири".

Те, що людина не може купити ту гайку за 8 гривень замість вчорашніх 5-ти, є проблемою Покупця, а не Продавця.

Просто економіка була, є і буде "економною", тобто базуватися на законах економіки.

Ось в цьому контексті я згадав ту стару фразу.



P.S. Національний інститут статистики Іспанії (INE) оголосив, що в третьому кварталі року, який охоплює період з липня по вересень, було зафіксовано економічне зростання на 0,2 відсотка порівняно з попереднім 3-місячним періодом.

Зменшення споживання, висока інфляція, енергетична криза та посилення фінансових умов були названі основними причинами уповільнення економіки Іспанії.

Хоч одна стаття про це є в "Українська правда" або "Економічна правда"?



Італійський національний інститут статистики (ISTAT) оприлюднив провідні жовтневі дані про зростання цін. Інфляція в Італії досягла максимуму за 38 років.

Річна інфляція в Італії, яка у вересні становила 8,9 відсотка, у жовтні зросла до 11,9 відсотка через підвищення цін на енергоносії.

Хоч одна стаття про це є в "Українська правда" або "Економічна правда"?



Статистичний інститут Бельгії (Statbel) оприлюднив дані про інфляцію в країні за жовтень.

У жовтні інфляція в Бельгії досягла 12,27 відсотка, що є найвищим рівнем з 1975 року.

Хоч одна стаття про це є в "Українська правда" або "Економічна правда"?



Ні. Немає. Зато без кінця пишуть та цитують про якісь там +86% по лірі (не по євро або долару) в Туреччині.