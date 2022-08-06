Нашо воно саме Вам чути про іжу.
Ліпіть чергові відосики.
Мені подобаєтьсяч, що саме Ви зараз є основним доповідачем по КРЖН, до якої не мали, не маєте та не будете мати ніколи ніякого відношення.
Вищій пілотаж!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 жов, 2022 10:34
Нашо воно саме Вам чути про іжу.
Ліпіть чергові відосики.
Мені подобаєтьсяч, що саме Ви зараз є основним доповідачем по КРЖН, до якої не мали, не маєте та не будете мати ніколи ніякого відношення.
Вищій пілотаж!
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