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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 жов, 2022 10:34
Нашо воно саме Вам чути про іжу.
Навіщо Вам особисто чути про гарячу воду, бо Ви не знаєте, що то таке, та про кумуналку в селі за 74 км від Києва.
Мені подобаєтьсяч, що саме Ви зараз є основним доповідачем по КРЖН, до якої не мали, не маєте та не будете мати ніколи ніякого відношення.
Вищій пілотаж!
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akurt
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Додано: Суб 29 жов, 2022 12:17
Faceless написав:
Але якщо вам тим ділитися не цікаво, то що поробиш, ваше право, але можна було одразу сказати це прямо.
Мабуть, це було б чудово, якщо би я замінив декілька міністерств Туреччини, проаналізував би ситуацію в економіці та дав би універсальні методи рішення.
Можна і прямо сказати, що мені це не цікаво.
Я тільки говорю, що безкінечні публікації про інфляцію в 74, 84 і 186% не є інформативними
, не відображають реальність та до них треба відноситися по-іншому. Не так, як всі ми звикли.
Тому що інша держава та інша економіка.
І саме так: відбулася майже поступова і майже непомітна зміна масшатбу цін на товари/послуги та на прибутки.
І реально немає і не було ніякої ні катастрофи, ні буревію, ні катаклазмів.
Тим більше для іноземців, які мешкають в Туреччині.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 12:29
akurt написав: Faceless написав:
Але якщо вам тим ділитися не цікаво, то що поробиш, ваше право, але можна було одразу сказати це прямо.
Мабуть, це було б чудово, якщо би я замінив декілька міністерств Туреччини, проаналізував би ситуацію в економіці та дав би універсальні методи рішення.
Можна і прямо сказати, що мені це не цікаво.
Я тільки говорю, що безкінечні публікації про інфляцію в 74, 84 і 186% не є інформативними
, не відображають реальність та до них треба відноситися по-іншому. Не так, як всі ми звикли.
Тому що інша держава та інша економіка.
І саме так: відбулася майже поступова і майже непомітна зміна масшатбу цін на товари/послуги та на прибутки.
І реально немає і не було ніякої ні катастрофи, ні буревію, ні катаклазмів.
Тим більше для іноземців, які мешкають в Туреччині.
Просто зазвичай у вас доволі детальна інформація, то я й звернувся, може, ви вивчали питання. Ну в будь якому разі дякую, що відповіли
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