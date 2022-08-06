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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 617618619620
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 10:34

Нашо воно саме Вам чути про іжу.
Навіщо Вам особисто чути про гарячу воду, бо Ви не знаєте, що то таке, та про кумуналку в селі за 74 км від Києва.

Мені подобаєтьсяч, що саме Ви зараз є основним доповідачем по КРЖН, до якої не мали, не маєте та не будете мати ніколи ніякого відношення.
Вищій пілотаж!
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:17

  Faceless написав:Але якщо вам тим ділитися не цікаво, то що поробиш, ваше право, але можна було одразу сказати це прямо.

Мабуть, це було б чудово, якщо би я замінив декілька міністерств Туреччини, проаналізував би ситуацію в економіці та дав би універсальні методи рішення.
Можна і прямо сказати, що мені це не цікаво.

Я тільки говорю, що безкінечні публікації про інфляцію в 74, 84 і 186% не є інформативними, не відображають реальність та до них треба відноситися по-іншому. Не так, як всі ми звикли.
Тому що інша держава та інша економіка.

І саме так: відбулася майже поступова і майже непомітна зміна масшатбу цін на товари/послуги та на прибутки.
І реально немає і не було ніякої ні катастрофи, ні буревію, ні катаклазмів.
Тим більше для іноземців, які мешкають в Туреччині.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:
  Faceless написав:Але якщо вам тим ділитися не цікаво, то що поробиш, ваше право, але можна було одразу сказати це прямо.

Мабуть, це було б чудово, якщо би я замінив декілька міністерств Туреччини, проаналізував би ситуацію в економіці та дав би універсальні методи рішення.
Можна і прямо сказати, що мені це не цікаво.

Я тільки говорю, що безкінечні публікації про інфляцію в 74, 84 і 186% не є інформативними, не відображають реальність та до них треба відноситися по-іншому. Не так, як всі ми звикли.
Тому що інша держава та інша економіка.

І саме так: відбулася майже поступова і майже непомітна зміна масшатбу цін на товари/послуги та на прибутки.
І реально немає і не було ніякої ні катастрофи, ні буревію, ні катаклазмів.
Тим більше для іноземців, які мешкають в Туреччині.
Просто зазвичай у вас доволі детальна інформація, то я й звернувся, може, ви вивчали питання. Ну в будь якому разі дякую, що відповіли
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 15:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:І саме так: відбулася майже поступова і майже непомітна зміна масшатбу цін на товари/послуги та на прибутки.

Виходячи з зменшившихся у Євро зарплат місцевих тубільців, і росту цін на ТРЖН в рази в Євро - для місцевих це реальна інфляція, можна так сказати фіаско. Для туристів це звичайно набагато приємніше - коли у місцевих падають зарплати і всякі послуги дешевшають у ВКВ.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  akurt написав:І саме так: відбулася майже поступова і майже непомітна зміна масшатбу цін на товари/послуги та на прибутки.

Виходячи з зменшившихся у Євро зарплат місцевих тубільців, і росту цін на ТРЖН в рази в Євро - для місцевих це реальна інфляція, можна так сказати фіаско. Для туристів це звичайно набагато приємніше - коли у місцевих падають зарплати і всякі послуги дешевшають у ВКВ.
А місцеві навіть не заробляють на оренду отнушки в Анталії, а замдиректора готелю не може собі дозволити тиждень відпочинку у власному готелі
Faceless
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