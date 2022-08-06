Faceless написав:
А місцеві навіть не заробляють на оренду отнушки в Анталії, а замдиректора готелю не може собі дозволити тиждень відпочинку у власному готелі
Для місцевих дійсно є проблема.
В тому числі ціна квартир і ціна оренди квартир.
Ось два приклади за сьогодні:
- в квартиру 1+1 в сусідній будинок заїжджають орендарі - меблі підімають на поверх 3 спеціальним підйомником - спитав про ціну оренди - 850 доларів. Ну для місцевого точно карколомна ціна.
- їду додому - коли вивішують наві плакати продажу квартир в новому комплексі SurYapi
- я не так давно згадував:Інвестуємо в нерухомість закордоном
І там я писав - ще місяця не минуло!!!!! - ціна в лірах така, що получається від 110 000 доларів.
Так ось на новому плкаті НОВА ціна і що цікаво - вперше таке бачу - відразу написана в доларах: від 130 000 доларів.
Реально здивувався - аж зупинився...Висновки.
Висновок 1.
- читай цю гілку - думай - інвестуй - і гроші будуть падати просто з неба.
Динаміка проста, як турецький мандарин (зараз на ринку по 10 лір - це по 20 гривень кіло
):
- грудень 2020 - цей форум - точна віверена інформація - про можливість купити прямо у Забудовника напряму квартиру 1+1 готову нову "під ключ" з підземним паркінгом в будинку - він "входить" в ціну) - 230 000 лір або 34000 доларів.
- Літо 2022 - там же - вже 1 100 000 лір.
- вересень 2022 - цей форум - точна віверена інформація - квартира 1+1 готова нова "під ключ" з підземним паркінгом в будинку - він "входить" в ціну) - там же - 1 300 000 лір або 110 000$.
- 29 жовтня 2022 - цей форум - точна віверена інформація - квартира 1+1 готова нова "під ключ" з підземним паркінгом в будинку - він "входить" в ціну) - від 130 000 доларів.
І вже відразу - ціна в доларах.
Висновок 2.
І він корелюється з думкою пана Faceless
, і це реальна правда: не всім жити на Лазурному узбережжі, або в Монако, або в Анталії.
Це - мабуть - є несправедливим, але ж C'est La Vie
...
І власне завжди так було: не всім було жити в Києві... Хтось мешкав в Першотравенську або в Нікополі...
І весь час на цьому форумі писали кияни, що всі мешканці сіл поблизу Києва і не тільки сіл електричками їздили на роботу в Київ.
Нічого дивного...
В мене особисто "око чисте
": я з квітня 2018 року давав точну перевірену інформацію і приблизно раз на мсяць/квартал - поради/рекомендації куди ще подивитися. Та куди прилаштувати викопані з попід груші гроші.
Так і писав: легко просто дешево без нотаріусів, адвокатів, юристів, посередників та у більшості випадків без рієлтерів створіть "запсний аеродром" для себе, для родини, для батьків та для дітей.
А кого слухали? А того красеня, що закінчив сторінку 619...
Отримав 2564 "подяки"... Ну груша там може і була...
Сусідська...