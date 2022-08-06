Додано: Суб 29 жов, 2022 18:05

Faceless написав: А місцеві навіть не заробляють на оренду отнушки в Анталії, а замдиректора готелю не може собі дозволити тиждень відпочинку у власному готелі А місцеві навіть не заробляють на оренду отнушки в Анталії, а замдиректора готелю не може собі дозволити тиждень відпочинку у власному готелі

Висновки.

Та куди прилаштувати викопані з попід груші гроші.

Для місцевих дійсно є проблема.В тому числі ціна квартир і ціна оренди квартир.Ось два приклади за сьогодні:- в квартиру 1+1 в сусідній будинок заїжджають орендарі - меблі підімають на поверх 3 спеціальним підйомником - спитав про ціну оренди - 850 доларів. Ну для місцевого точно карколомна ціна.- їду додому - коли вивішують наві плакати продажу квартир в новому комплексі SurYapi - я не так давно згадував:І там я писав - ще місяця не минуло!!!!! - ціна в лірах така, що получається від 110 000 доларів.Так ось на новому плкаті НОВА ціна і що цікаво - вперше таке бачу - відразу написана в доларах: відРеально здивувався - аж зупинився...Висновок 1.- читай цю гілку - думай - інвестуй - і гроші будуть падати просто з неба.Динаміка проста, як турецький мандарин (зараз на ринку по 10 лір - це по 20 гривень кіло):- грудень 2020 - цей форум - точна віверена інформація - про можливість купити прямо у Забудовника напряму квартиру 1+1 готову нову "під ключ" з підземним паркінгом в будинку - він "входить" в ціну) - 230 000 лір або 34000 доларів.- Літо 2022 - там же - вже 1 100 000 лір.- вересень 2022 - цей форум - точна віверена інформація - квартира 1+1 готова нова "під ключ" з підземним паркінгом в будинку - він "входить" в ціну) - там же - 1 300 000 лір або 110 000$.- 29 жовтня 2022 - цей форум - точна віверена інформація - квартира 1+1 готова нова "під ключ" з підземним паркінгом в будинку - він "входить" в ціну) - від 130 000 доларів.І вже відразу - ціна в доларах.Висновок 2.І він корелюється з думкою пана, і це реальна правда: не всім жити на Лазурному узбережжі, або в Монако, або в Анталії.Це - мабуть - є несправедливим, але ж C'est La Vie...І власне завжди так було: не всім було жити в Києві... Хтось мешкав в Першотравенську або в Нікополі...І весь час на цьому форумі писали кияни, що всі мешканці сіл поблизу Києва і не тільки сіл електричками їздили на роботу в Київ.Нічого дивного...В мене особисто "око чисте": я з квітня 2018 року давав точну перевірену інформацію і приблизно раз на мсяць/квартал - поради/рекомендації куди ще подивитися.Так і писав: легко просто дешево без нотаріусів, адвокатів, юристів, посередників та у більшості випадків без рієлтерів створіть "запсний аеродром" для себе, для родини, для батьків та для дітей.А кого слухали? А того красеня, що закінчив сторінку 619...Отримав 2564 "подяки"... Ну груша там може і була...Сусідська...