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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 617618619620
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 10:34

Нашо воно саме Вам чути про іжу.
Навіщо Вам особисто чути про гарячу воду, бо Ви не знаєте, що то таке, та про кумуналку в селі за 74 км від Києва.

Мені подобаєтьсяч, що саме Ви зараз є основним доповідачем по КРЖН, до якої не мали, не маєте та не будете мати ніколи ніякого відношення.
Вищій пілотаж!
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:17

  Faceless написав:Але якщо вам тим ділитися не цікаво, то що поробиш, ваше право, але можна було одразу сказати це прямо.

Мабуть, це було б чудово, якщо би я замінив декілька міністерств Туреччини, проаналізував би ситуацію в економіці та дав би універсальні методи рішення.
Можна і прямо сказати, що мені це не цікаво.

Я тільки говорю, що безкінечні публікації про інфляцію в 74, 84 і 186% не є інформативними, не відображають реальність та до них треба відноситися по-іншому. Не так, як всі ми звикли.
Тому що інша держава та інша економіка.

І саме так: відбулася майже поступова і майже непомітна зміна масшатбу цін на товари/послуги та на прибутки.
І реально немає і не було ніякої ні катастрофи, ні буревію, ні катаклазмів.
Тим більше для іноземців, які мешкають в Туреччині.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 12:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:
  Faceless написав:Але якщо вам тим ділитися не цікаво, то що поробиш, ваше право, але можна було одразу сказати це прямо.

Мабуть, це було б чудово, якщо би я замінив декілька міністерств Туреччини, проаналізував би ситуацію в економіці та дав би універсальні методи рішення.
Можна і прямо сказати, що мені це не цікаво.

Я тільки говорю, що безкінечні публікації про інфляцію в 74, 84 і 186% не є інформативними, не відображають реальність та до них треба відноситися по-іншому. Не так, як всі ми звикли.
Тому що інша держава та інша економіка.

І саме так: відбулася майже поступова і майже непомітна зміна масшатбу цін на товари/послуги та на прибутки.
І реально немає і не було ніякої ні катастрофи, ні буревію, ні катаклазмів.
Тим більше для іноземців, які мешкають в Туреччині.
Просто зазвичай у вас доволі детальна інформація, то я й звернувся, може, ви вивчали питання. Ну в будь якому разі дякую, що відповіли
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 15:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:І саме так: відбулася майже поступова і майже непомітна зміна масшатбу цін на товари/послуги та на прибутки.

Виходячи з зменшившихся у Євро зарплат місцевих тубільців, і росту цін на ТРЖН в рази в Євро - для місцевих це реальна інфляція, можна так сказати фіаско. Для туристів це звичайно набагато приємніше - коли у місцевих падають зарплати і всякі послуги дешевшають у ВКВ.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 16:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  akurt написав:І саме так: відбулася майже поступова і майже непомітна зміна масшатбу цін на товари/послуги та на прибутки.

Виходячи з зменшившихся у Євро зарплат місцевих тубільців, і росту цін на ТРЖН в рази в Євро - для місцевих це реальна інфляція, можна так сказати фіаско. Для туристів це звичайно набагато приємніше - коли у місцевих падають зарплати і всякі послуги дешевшають у ВКВ.
А місцеві навіть не заробляють на оренду отнушки в Анталії, а замдиректора готелю не може собі дозволити тиждень відпочинку у власному готелі
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 18:05

  Faceless написав:А місцеві навіть не заробляють на оренду отнушки в Анталії, а замдиректора готелю не може собі дозволити тиждень відпочинку у власному готелі


Для місцевих дійсно є проблема.
В тому числі ціна квартир і ціна оренди квартир.
Ось два приклади за сьогодні:
- в квартиру 1+1 в сусідній будинок заїжджають орендарі - меблі підімають на поверх 3 спеціальним підйомником - спитав про ціну оренди - 850 доларів. Ну для місцевого точно карколомна ціна.
- їду додому - коли вивішують наві плакати продажу квартир в новому комплексі SurYapi - я не так давно згадував:
Інвестуємо в нерухомість закордоном
І там я писав - ще місяця не минуло!!!!! - ціна в лірах така, що получається від 110 000 доларів.
Так ось на новому плкаті НОВА ціна і що цікаво - вперше таке бачу - відразу написана в доларах: від 130 000 доларів.
Реально здивувався - аж зупинився...

Висновки.
Висновок 1.
- читай цю гілку - думай - інвестуй - і гроші будуть падати просто з неба.
Динаміка проста, як турецький мандарин (зараз на ринку по 10 лір - це по 20 гривень кіло):
- грудень 2020 - цей форум - точна віверена інформація - про можливість купити прямо у Забудовника напряму квартиру 1+1 готову нову "під ключ" з підземним паркінгом в будинку - він "входить" в ціну) - 230 000 лір або 34000 доларів.
- Літо 2022 - там же - вже 1 100 000 лір.
- вересень 2022 - цей форум - точна віверена інформація - квартира 1+1 готова нова "під ключ" з підземним паркінгом в будинку - він "входить" в ціну) - там же - 1 300 000 лір або 110 000$.
- 29 жовтня 2022 - цей форум - точна віверена інформація - квартира 1+1 готова нова "під ключ" з підземним паркінгом в будинку - він "входить" в ціну) - від 130 000 доларів.
І вже відразу - ціна в доларах.

Висновок 2.
І він корелюється з думкою пана Faceless, і це реальна правда: не всім жити на Лазурному узбережжі, або в Монако, або в Анталії.
Це - мабуть - є несправедливим, але ж C'est La Vie...
І власне завжди так було: не всім було жити в Києві... Хтось мешкав в Першотравенську або в Нікополі...
І весь час на цьому форумі писали кияни, що всі мешканці сіл поблизу Києва і не тільки сіл електричками їздили на роботу в Київ.
Нічого дивного...

В мене особисто "око чисте": я з квітня 2018 року давав точну перевірену інформацію і приблизно раз на мсяць/квартал - поради/рекомендації куди ще подивитися.
Та куди прилаштувати викопані з попід груші гроші.
Так і писав: легко просто дешево без нотаріусів, адвокатів, юристів, посередників та у більшості випадків без рієлтерів створіть "запсний аеродром" для себе, для родини, для батьків та для дітей.

А кого слухали? А того красеня, що закінчив сторінку 619...
Отримав 2564 "подяки"... Ну груша там може і була...
Сусідська...
akurt
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