Додано: Вів 01 лис, 2022 04:57

Новини для інвесторів в нерухомість

(нагадаю: Туреччина - єдина країни в світі, де іноземць міг та має можливість купити нерухомість без юристів, адвокатів, нотаріусів та в більшості випадків без послуг рієлторів та оформити собі і родині ВНП самостійно з витратами в сумі 145$+Поліс медичного страхування іноземця в сумі від 80 до 150$ на рік)



1. Як відомо, 01.07.2022 року розширено перелік мікрорайонів міст, "закритих" для поселення іноземців - точніше, взяти в оренду квартиру тут можна, але отримати ВНП неможливо. В Анталії таких мікрорайонів з 4-х великих районів міста - 6: в 4-х звичайні будинки з квартирами, в двох - досить дорогі вілли. В Аланії закрито 4 із 6 мікрорайонів - самі популярні у минулому в інвесторів.



2. Якщо за Актом незалежної експертизи квартири ціна більша за 50 000 доларів - отримати ВНП можна без права отримати у подальшому громадянство.



3. Якщо за Актом експертизи квартири ціна більша за 75 000 доларів і квартиру куплено НЕ в "закритому" мікрорайоні - отримати ВНП можна з правом отримати у подальшому громадянство (через 5 років після майже постійного проживання).



4. Якщо інвестор раніше жив або мав нерухомість в "закритому" мікрорайоні - має право на зміну адреси реєстрації при купівлі іншої квартири (наприкдад, більшої, або в новішому будинку) та продовження ВНП з проживанням в "закритому" мікрорайоні.

(Блін, я з квітня 2018 рроку писав, що варто продати всі оті "Шевченкові хати", гаражі та дачі - та інвестувати гроші в сумі від 33 000 до 53 000 в нерухомість за кордоном - не було жодних обмежень (!!!)).

Але слухали тічку горе- дуже велике невиправне горе - хВахівців - безхатніх та безробітних.

Одному з них вже поставили майже 3000 "подяк"... Перехрещуся...

Цікавий орієнир в житті для багатьох...



На сьогодні - за даними "чорних рієлторів" з числа української діаспори - можна купити на вторинному ринку досить непогану квартиру 2+1 у віддаленому мікрорайоні за ціною близько 65 000 доларів.

Громадянство у подальшому не отримаєш, але для ВНП на родину - підходить.



На сьогодні - за даними "чорних рієлторів" з числа української діаспори можна взяти в оренду на 1 рік (на 6 місяців пропозицій немає) реально гидомирний страшний гадюшник за ціною не менше за 12 500 лір (675$). Як сказали "чорні рієлтори" навіть показувати таке соромно. Цікаво, що через 3 доби позиціюнювання іншими рієлторами - з числа казахів - це неподобство було вдало здано. Наші - з українців - до такого не опустилися, навіть втрачаючи 12 500 лір (675$) комісійних.



На сьогодні - за даними "чорних рієлторів" з числа української діаспори - ціни на оренду нерухомості так зросли, що турецькі громадяни переосмислюють умови свого життя, аналізують, чи можна переїхати жити до родичів/батьків, або у власний приміський (дачний/сільський) будинок, щоби здати свою квартиру за реально карколомні гроші іноземцям.

Нічого дивного: звичайний ринок, так було раніше і в Ялті, і в Сочі, і інших курортних містах світу...



Вдалих інвестицій та порада намагатися відокремлювати зерна від полови.