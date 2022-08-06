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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 жов, 2022 10:34
Нашо воно саме Вам чути про іжу.
Навіщо Вам особисто чути про гарячу воду, бо Ви не знаєте, що то таке, та про кумуналку в селі за 74 км від Києва.
Мені подобаєтьсяч, що саме Ви зараз є основним доповідачем по КРЖН, до якої не мали, не маєте та не будете мати ніколи ніякого відношення.
Вищій пілотаж!
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Додано: Суб 29 жов, 2022 12:17
Faceless написав:
Але якщо вам тим ділитися не цікаво, то що поробиш, ваше право, але можна було одразу сказати це прямо.
Мабуть, це було б чудово, якщо би я замінив декілька міністерств Туреччини, проаналізував би ситуацію в економіці та дав би універсальні методи рішення.
Можна і прямо сказати, що мені це не цікаво.
Я тільки говорю, що безкінечні публікації про інфляцію в 74, 84 і 186% не є інформативними
, не відображають реальність та до них треба відноситися по-іншому. Не так, як всі ми звикли.
Тому що інша держава та інша економіка.
І саме так: відбулася майже поступова і майже непомітна зміна масшатбу цін на товари/послуги та на прибутки.
І реально немає і не було ніякої ні катастрофи, ні буревію, ні катаклазмів.
Тим більше для іноземців, які мешкають в Туреччині.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 12:29
akurt написав: Faceless написав:
Але якщо вам тим ділитися не цікаво, то що поробиш, ваше право, але можна було одразу сказати це прямо.
Мабуть, це було б чудово, якщо би я замінив декілька міністерств Туреччини, проаналізував би ситуацію в економіці та дав би універсальні методи рішення.
Можна і прямо сказати, що мені це не цікаво.
Я тільки говорю, що безкінечні публікації про інфляцію в 74, 84 і 186% не є інформативними
, не відображають реальність та до них треба відноситися по-іншому. Не так, як всі ми звикли.
Тому що інша держава та інша економіка.
І саме так: відбулася майже поступова і майже непомітна зміна масшатбу цін на товари/послуги та на прибутки.
І реально немає і не було ніякої ні катастрофи, ні буревію, ні катаклазмів.
Тим більше для іноземців, які мешкають в Туреччині.
Просто зазвичай у вас доволі детальна інформація, то я й звернувся, може, ви вивчали питання. Ну в будь якому разі дякую, що відповіли
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Додано: Суб 29 жов, 2022 15:38
akurt написав:
І саме так: відбулася майже поступова і майже непомітна зміна масшатбу цін на товари/послуги та на прибутки.
Виходячи з зменшившихся у Євро зарплат місцевих тубільців, і росту цін на ТРЖН в рази в Євро - для місцевих це реальна інфляція
, можна так сказати фіаско. Для туристів це звичайно набагато приємніше - коли у місцевих падають зарплати і всякі послуги дешевшають у ВКВ.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 16:05
BIGor написав: akurt написав:
І саме так: відбулася майже поступова і майже непомітна зміна масшатбу цін на товари/послуги та на прибутки.
Виходячи з зменшившихся у Євро зарплат місцевих тубільців, і росту цін на ТРЖН в рази в Євро - для місцевих це реальна інфляція
, можна так сказати фіаско. Для туристів це звичайно набагато приємніше - коли у місцевих падають зарплати і всякі послуги дешевшають у ВКВ.
А місцеві навіть не заробляють на оренду отнушки в Анталії, а замдиректора готелю не може собі дозволити тиждень відпочинку у власному готелі
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Додано: Суб 29 жов, 2022 18:05
Faceless написав:
А місцеві навіть не заробляють на оренду отнушки в Анталії, а замдиректора готелю не може собі дозволити тиждень відпочинку у власному готелі
Для місцевих дійсно є проблема.
В тому числі ціна квартир і ціна оренди квартир.
Ось два приклади за сьогодні:
- в квартиру 1+1 в сусідній будинок заїжджають орендарі - меблі підімають на поверх 3 спеціальним підйомником - спитав про ціну оренди - 850 доларів. Ну для місцевого точно карколомна ціна.
- їду додому - коли вивішують наві плакати продажу квартир в новому комплексі SurYapi
- я не так давно згадував:Інвестуємо в нерухомість закордоном
І там я писав - ще місяця не минуло!!!!! - ціна в лірах така, що получається від 110 000 доларів.
Так ось на новому плкаті НОВА ціна і що цікаво - вперше таке бачу - відразу написана в доларах: від 130 000 доларів.
Реально здивувався - аж зупинився...Висновки.
Висновок 1.
- читай цю гілку - думай - інвестуй - і гроші будуть падати просто з неба.
Динаміка проста, як турецький мандарин:
- Грудень 2020 - цей форум - точна віверена інформація - про можливість купити прямо у Забудовника напряму квартиру 1+1 готову нову "під ключ" з підземним паркінгом в будинку - він "входить" в ціну - 230 000 лір або 34000 доларів.
- Літо 2022 - там же - вже 1 100 000 лір.
- вересень 2022 - там же - 1 300 000 лір або 110 000$.
- 29 жовтня 2022 - там же - від 130 000 доларів.
І вже відразу навіть в рекламі - вперше таке побачив - ціна в доларах.
Висновок 2.
І він корелюється з думкою пана Faceless
, і це реальна правда: не всім жити на Лазурному узбережжі, або в Монако, або в Анталії.
Це - мабуть - є несправедливим, але ж C'est La Vie
...
І власне завжди так було: не всім було жити в Києві... Хтось мешкав в Першотравенську або в Нікополі...
І весь час на цьому форумі писали кияни, що всі мешканці сіл поблизу Києва - і не тільки сіл - електричками їздили на роботу в Київ. І вони не могли купити квартиру в Києві...
Хоча працювали не тільки двірниками, але й заступниками директорів готелів...
Але парадокс полягає в тому, що майже кожен, хто приіздив на електричці на роботу в Київ, мав можливість купити квартиру якщо і не в Монако, то в Анталії точно.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 04:57
Новини для інвесторів в нерухомість
(нагадаю: Туреччина - єдина країни в світі, де іноземць міг та має можливість купити нерухомість без юристів, адвокатів, нотаріусів та в більшості випадків без послуг рієлторів та оформити собі і родині ВНП самостійно з витратами в сумі 145$+Поліс медичного страхування іноземця в сумі від 80 до 150$ на рік)
1. Як відомо, 01.07.2022 року розширено перелік мікрорайонів міст, "закритих" для поселення іноземців - точніше, взяти в оренду квартиру тут можна, але отримати ВНП неможливо. В Анталії таких мікрорайонів з 4-х великих районів міста - 6: в 4-х звичайні будинки з квартирами, в двох - досить дорогі вілли. В Аланії закрито 4 із 6 мікрорайонів - самі популярні у минулому в інвесторів.
2. Якщо за Актом незалежної експертизи квартири ціна більша за 50 000 доларів - отримати ВНП можна без права отримати у подальшому громадянство.
3. Якщо за Актом експертизи квартири ціна більша за 75 000 доларів і квартиру куплено НЕ в "закритому" мікрорайоні - отримати ВНП можна з правом отримати у подальшому громадянство (через 5 років після майже постійного проживання).
4. Якщо інвестор раніше жив або мав нерухомість в "закритому" мікрорайоні - має право на зміну адреси реєстрації при купівлі іншої квартири (наприкдад, більшої, або в новішому будинку) та продовження ВНП з проживанням в "закритому" мікрорайоні.
(Блін, я з квітня 2018 рроку писав, що варто продати всі оті "Шевченкові хати", гаражі та дачі - та інвестувати гроші в сумі від 33 000 до 53 000 в нерухомість за кордоном - не було жодних обмежень (!!!)).
Але слухали тічку горе-дуже велике невиправне горе- хВахівців - безхатніх та безробітних.
Одному з них вже поставили майже 3000 "подяк"... Перехрещуся...
Цікавий орієнир в житті для багатьох...
На сьогодні - за даними "чорних рієлторів" з числа української діаспори - можна купити на вторинному ринку досить непогану квартиру 2+1 у віддаленому мікрорайоні за ціною близько 65 000 доларів.
Громадянство у подальшому не отримаєш, але для ВНП на родину - підходить.
На сьогодні - за даними "чорних рієлторів" з числа української діаспори можна взяти в оренду на 1 рік (на 6 місяців пропозицій немає) реально гидомирний страшний гадюшник за ціною не менше за 12 500 лір (675$). Як сказали "чорні рієлтори" навіть показувати таке соромно. Цікаво, що через 3 доби позиціюнювання іншими рієлторами - з числа казахів - це неподобство було вдало здано. Наші - з українців - до такого не опустилися, навіть втрачаючи 12 500 лір (675$) комісійних.
На сьогодні - за даними "чорних рієлторів" з числа української діаспори - ціни на оренду нерухомості так зросли, що турецькі громадяни переосмислюють умови свого життя, аналізують, чи можна переїхати жити до родичів/батьків, або у власний приміський (дачний/сільський) будинок, щоби здати свою квартиру за реально карколомні гроші іноземцям.
Нічого дивного: звичайний ринок, так було раніше і в Ялті, і в Сочі, і інших курортних містах світу...
Вдалих інвестицій та порада намагатися відокремлювати зерна від полови.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 08:09
akurt написав:
Блін, я з квітня 2018 рроку писав, що варто продати всі оті "Шевченкові хати", гаражі та дачі - та інвестувати гроші в сумі від 33 000 до 53 000 в нерухомість за кордоном - не було жодних обмежень (!!!))
Пане Акурт, ті часи росту ТРЖН в х2-х3 разів давно минули, треба жити сьогоденням і майбутнім. Ринок дуже перегріт. Це навіть видно по Північному Кіпру (окупованому) - ціни скоро будуть як в нормальному Кіпрі.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 09:10
BIGor написав: akurt написав:
Пане Акурт, ті часи росту ТРЖН в х2-х3 разів давно минули, треба жити сьогоденням і майбутнім. Ринок дуже перегріт. Це навіть видно по Північному Кіпру (окупованому) - ціни скоро будуть як в нормальному Кіпрі.
Це частково вірно. Але я НЕ впевнений, що "часи росту ТРЖН в х2-х3 разів давно минули
".Попереду в Європі - дуже важка зима.
І особисто я не бачу причин відсутності попиту на ТРЖН.
Всі думають про:
- тепле містечко на Земній кулі.
- не все так просто на тому і Кіпрі, і ТРПК.
Не все просто на ринку ТРЖН для громадян самої Туреччини: на днях завершилася реєстрація турків на участь у Програмі соціального житла - там держава на протязі 2-х років за власний кошт побудує 250 000 квартир та продасть ії за державними розцінками
в кредит на 15 років. Так ось, за попередінми даним на участі у розіграші права отримати квартиру взяли участь більше 2 000 000 родин. На 250 000 квартир.
Якщо до цього додати приріст населення в 1 500 000 людей щорічно, то...
Більше того: напруження на ТРЖН викликають біглі від призову росіяни.
Саме вони могли б спровокувати ще більше зростання цін, тому що я чую, що їх кількість зростає.
Поки що є проблеми фінансового плану:
вони не можуть швидко вивести свої гроші з росії.
4 вересня 2022 року в аеропорту Кишинева я розмовляв з українцем, але він має громадянство РФ після багаторічної роботи там (він говорив виключно українською мовою
) - він мені сказав, що як тільки витягне з РФ свої гроші - миттєво буде вкладатися в нерухомість Туреччини.
Так це був не призовник. І це було ще до призову чмобіків.
Вони реально втекли дуже швидко, але без грошей реально. Але всі, з ким я спілкувався, це чоловіки у віці від 25 до 35 років.
Вони зараз вигребли все, що було можливо взяти в оренду - багато з них зараз через жінок завершуть справи на росії - чекають своїх жінок та дітей десь після Нового року, чекають процесу виведення коштів - та будуть тиснути на ринок ТРЖН.
Я не думаю, що з тих 200 000, що втекли в Казахстан або в Грузію, там і залишаться.
І маю підстави так думати:
- в ТОП-20 інвесторів в ТРЖН на 5-6 місцях є громадяни Казахстану. Як я писав раніше: "Багаті казахи НЕ живуть в Казахстані" - всі їх родини тут. І мають неймоваірно невихованих дітей. І думаю жити серед бідних казахів в Казахстані те ще задоволення...
- я був в Грузії не так давно: ціни на все вдвічі більші за Туреччину.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 01 лис, 2022 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 09:54
akurt написав:
Попереду в Європі - дуже важка зима.
Мене росіяни лякали важкою зимою ще з 2012 року, тепер Ви лякаєте
доповідаю, вчора було вдень +24 сонячно. Опалення ще не включав (тут автономне).
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