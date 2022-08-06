Додано: Вів 01 лис, 2022 10:15

Дотичні чінники якщо не зростання, то закріплення цін на нерухомість в Туреччині.



Фразу "Гроші повинні працювати на Вас" приписують Рокфеллеру.

Не буде секретом, якщо скажу, що не тільки в Монако або в Австрію переселилися наші заможні українці.

Велика частина з них зараз тут - в Туреччині.

Трохи освоїлися та почали думати, куди прилаштувати гроші, щоби вони почали "працювати на Вас".

Серед новинок - хоча немає ніякого "Винаходлу ровера" - наші люди тут - а я спілкуюся щоденно з десятками наших українців - почали думати, як змусити гроші працювати.

Так ось, зараз НЕ самі заможні (що вже планують робити самі заможні я знаю) почали обдумувати таке:

- чи може українець накупити дешевої нерухомості (звісно НЕ в Анталії) за ціною в 35 000 доларів та почати здавати її в оренду;

- якою може бути реальна еконмічна ефективнісь з орієнтацією на прийняту в Україні ефективність вкладень за формулою "Все вкладене повинно повністю відбитися за 8 років";

- який юридичній статус такого вкладення - чи є якісь обмеження фінасово-економічнеого або юридичного плану.



Цікаво, що ніхто з них не опікуються - за українською звичкою - оподаткуванням таких прибутків.