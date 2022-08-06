RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 618619620621
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:02

Так я не лякаю - мені не треба лякати, я пробую розмірковувати як пересічний європеєць з двох позицій:
- ми ж всі чули про економію тепла та енергії в Німеччині, а тепер вже мені повідомляють про те мої респонденти і в Польщі.
- Закон сполучених судин ніхто не відміняв: суттєва різниця в ціні 1 кв.м житла в ЄС та в Туреччині.
Я не лякаю, а просто НЕ бачу підстав для зниження ціни на ТРЖН.
Ще місяць тому я би константував стабілізацію цін.
Зараз НЕ впевнений (не сильно слідкую за динамікою цін - мені релаьно не треба).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7028
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2771 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:15

Дотичні чінники якщо не зростання, то закріплення цін на нерухомість в Туреччині.

Фразу "Гроші повинні працювати на Вас" приписують Рокфеллеру.
Не буде секретом, якщо скажу, що не тільки в Монако або в Австрію переселилися наші заможні українці.
Велика частина з них зараз тут - в Туреччині.
Трохи освоїлися та почали думати, куди прилаштувати гроші, щоби вони почали "працювати на Вас".
Серед новинок - хоча немає ніякого "Винаходлу ровера" - наші люди тут - а я спілкуюся щоденно з десятками наших українців - почали думати, як змусити гроші працювати.
Так ось, зараз НЕ самі заможні (що вже планують робити самі заможні я знаю) почали обдумувати таке:
- чи може українець накупити дешевої нерухомості (звісно НЕ в Анталії) за ціною в 35 000 доларів та почати здавати її в оренду;
- якою може бути реальна еконмічна ефективнісь з орієнтацією на прийняту в Україні ефективність вкладень за формулою "Все вкладене повинно повністю відбитися за 8 років";
- який юридичній статус такого вкладення - чи є якісь обмеження фінасово-економічнеого або юридичного плану.

Цікаво, що ніхто з них не опікуються - за українською звичкою - оподаткуванням таких прибутків.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 лис, 2022 10:18, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7028
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2771 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:15

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:- ми ж всі чули про економію тепла та енергії в Німеччині, а тепер вже мені повідомляють про те мої респонденти і в Польщі.
- Закон сполучених судин ніхто не відміняв: суттєва різниця в ціні 1 кв.м житла в ЄС та в Туреччині.

Доповідаю - тепло і енергію використовую як зазвичай, вчора було сонячно +24 вдень.
За цінами в ТРЖН можна шукати нормальне житло в середнячках ЄС - Іспанії та Польщі. Де там суттєва різниця - я не бачу.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6832
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:22

Про Іспанію мабуть погоджуюся на 100% - мене особисто здивувало вкладення в нерухомість Іспанії приятеля - нещодавно після пошуків квартири за 50 000 доларів (нічого не зайшов) в Анталії або в Аланії купив нерухомість в Алікане за цю саму ціну - дав посилання на сайт оголошень - я подивився - там і за 20 000 євро можна купити щось ніби-то нормальне.
Температура +24 - гарна температура - цифра мені подобається - це температура води в Середземному морі у берегів Анталії прямо зараз.
Вже реально прямо зараз виключаю ноутбук i вирушаю на пляж.
Там вже чекає компанія наших «Чорних рієлторів» - мабуть розкажуть свіжі новини.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7028
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2771 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 618619620621
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2318, 2319, 2320
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23199 13825917
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лис, 2022 10:44
UA
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 949, 950, 951
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9506 4573843
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 жов, 2022 06:12
lejko_vit
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 372130
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.