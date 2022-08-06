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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 лис, 2022 10:02
Так я не лякаю - мені не треба лякати, я пробую розмірковувати як пересічний європеєць з двох позицій:
- ми ж всі чули про економію тепла та енергії в Німеччині, а тепер вже мені повідомляють про те мої респонденти і в Польщі.
- Закон сполучених судин ніхто не відміняв: суттєва різниця в ціні 1 кв.м житла в ЄС та в Туреччині.
Я не лякаю, а просто НЕ бачу підстав для зниження ціни на ТРЖН.
Ще місяць тому я би константував стабілізацію цін.
Зараз НЕ впевнений (не сильно слідкую за динамікою цін - мені релаьно не треба).
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Додано: Вів 01 лис, 2022 10:15
Дотичні чінники якщо не зростання, то закріплення цін на нерухомість в Туреччині.
Фразу "Гроші повинні працювати на Вас" приписують Рокфеллеру.
Не буде секретом, якщо скажу, що не тільки в Монако або в Австрію переселилися наші заможні українці.
Велика частина з них зараз тут - в Туреччині.
Трохи освоїлися та почали думати, куди прилаштувати гроші, щоби вони почали "працювати на Вас".
Серед новинок - хоча немає ніякого "Винаходлу ровера" - наші люди тут - а я спілкуюся щоденно з десятками наших українців - почали думати, як змусити гроші працювати.
Так ось, зараз НЕ самі заможні (що вже планують робити самі заможні я знаю) почали обдумувати таке:
- чи може українець накупити дешевої нерухомості (звісно НЕ в Анталії) за ціною в 35 000 доларів та почати здавати її в оренду;
- якою може бути реальна еконмічна ефективнісь з орієнтацією на прийняту в Україні ефективність вкладень за формулою "Все вкладене повинно повністю відбитися за 8 років";
- який юридичній статус такого вкладення - чи є якісь обмеження фінасово-економічнеого або юридичного плану.
Цікаво, що ніхто з них не опікуються - за українською звичкою - оподаткуванням таких прибутків.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 01 лис, 2022 10:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 10:15
akurt написав:
- ми ж всі чули про економію тепла та енергії
в Німеччині, а тепер вже мені повідомляють про те мої респонденти і в Польщі.
- Закон сполучених судин ніхто не відміняв: суттєва різниця в ціні 1 кв.м
житла в ЄС та в Туреччині.
Доповідаю - тепло і енергію використовую як зазвичай, вчора було сонячно +24 вдень.
За цінами в ТРЖН можна шукати нормальне житло в середнячках ЄС - Іспанії та Польщі. Де там суттєва різниця - я не бачу.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 10:22
Про Іспанію мабуть погоджуюся на 100% - мене особисто здивувало вкладення в нерухомість Іспанії приятеля - нещодавно після пошуків квартири за 50 000 доларів (нічого не зайшов) в Анталії або в Аланії купив нерухомість в Алікане за цю саму ціну - дав посилання на сайт оголошень - я подивився - там і за 20 000 євро можна купити щось ніби-то нормальне.
Температура +24 - гарна температура - цифра мені подобається - це температура води в Середземному морі у берегів Анталії прямо зараз.
Вже реально прямо зараз виключаю ноутбук i вирушаю на пляж.
Там вже чекає компанія наших «Чорних рієлторів» - мабуть розкажуть свіжі новини.
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akurt
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