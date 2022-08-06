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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 618619620621
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:02

Так я не лякаю - мені не треба лякати, я пробую розмірковувати як пересічний європеєць з двох позицій:
- ми ж всі чули про економію тепла та енергії в Німеччині, а тепер вже мені повідомляють про те мої респонденти і в Польщі.
- Закон сполучених судин ніхто не відміняв: суттєва різниця в ціні 1 кв.м житла в ЄС та в Туреччині.
Я не лякаю, а просто НЕ бачу підстав для зниження ціни на ТРЖН.
Ще місяць тому я би константував стабілізацію цін.
Зараз НЕ впевнений (не сильно слідкую за динамікою цін - мені релаьно не треба).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:15

Дотичні чінники якщо не зростання, то закріплення цін на нерухомість в Туреччині.

Фразу "Гроші повинні працювати на Вас" приписують Рокфеллеру.
Не буде секретом, якщо скажу, що не тільки в Монако або в Австрію переселилися наші заможні українці.
Велика частина з них зараз тут - в Туреччині.
Трохи освоїлися та почали думати, куди прилаштувати гроші, щоби вони почали "працювати на Вас".
Серед новинок - хоча немає ніякого "Винаходлу ровера" - наші люди тут - а я спілкуюся щоденно з десятками наших українців - почали думати, як змусити гроші працювати.
Так ось, зараз НЕ самі заможні (що вже планують робити самі заможні я знаю) почали обдумувати таке:
- чи може українець накупити дешевої нерухомості (звісно НЕ в Анталії) за ціною в 35 000 доларів та почати здавати її в оренду;
- якою може бути реальна еконмічна ефективнісь з орієнтацією на прийняту в Україні ефективність вкладень за формулою "Все вкладене повинно повністю відбитися за 8 років";
- який юридичній статус такого вкладення - чи є якісь обмеження фінасово-економічнеого або юридичного плану.

Цікаво, що ніхто з них не опікуються - за українською звичкою - оподаткуванням таких прибутків.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 лис, 2022 10:18, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:15

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:- ми ж всі чули про економію тепла та енергії в Німеччині, а тепер вже мені повідомляють про те мої респонденти і в Польщі.
- Закон сполучених судин ніхто не відміняв: суттєва різниця в ціні 1 кв.м житла в ЄС та в Туреччині.

Доповідаю - тепло і енергію використовую як зазвичай, вчора було сонячно +24 вдень.
За цінами в ТРЖН можна шукати нормальне житло в середнячках ЄС - Іспанії та Польщі. Де там суттєва різниця - я не бачу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:22

Про Іспанію мабуть погоджуюся на 100% - мене особисто здивувало вкладення в нерухомість Іспанії приятеля - нещодавно після пошуків квартири за 50 000 доларів (нічого не зайшов) в Анталії або в Аланії купив нерухомість в Алікане за цю саму ціну - дав посилання на сайт оголошень - я подивився - там і за 20 000 євро можна купити щось ніби-то нормальне.
Температура +24 - гарна температура - цифра мені подобається - це температура води в Середземному морі у берегів Анталії прямо зараз.
Вже реально прямо зараз виключаю ноутбук i вирушаю на пляж.
Там вже чекає компанія наших «Чорних рієлторів» - мабуть розкажуть свіжі новини.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:10

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Про Іспанію мабуть погоджуюся на 100% - мене особисто здивувало вкладення в нерухомість Іспанії приятеля - нещодавно після пошуків квартири за 50 000 доларів (нічого не зайшов) в Анталії або в Аланії купив нерухомість в Алікане за цю саму ціну - дав посилання на сайт оголошень - я подивився - там і за 20 000 євро можна купити щось ніби-то нормальне.

Іспанію недооцінюють - інформація по аеропорту Аліканте (https://www.flightradar24.com/airport/alc)
AIRPORTS SERVED 105
COUNTRIES SERVED 23
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:55

Пляжна арифметика

«Чорні рієлтори» навіть на пляжі працюють, приймаючи дзвінки.
Черговий - показовий: «Надійшла в оренду квартира. 2+1. Ціна 23000 лір (1245$) на місяць.
- Розташування?
- За DEEPO (торговий центр в районі аеропорта).

[лаються дуже сильно: «та хай їм чорт, не повеземо туди клієнта. Це так далеко в там так погано, що стидно їхати].

Я беру калькулятор, питаючи який орієнтир ціни на цю квартиру: приблизно 1 700 000 лір в сучасних цінах:
1700000 - 100%
12*23000 - х%
х= 12*23000*100/1700000=16,23%
Реально прибуток буде менший а можливо і більший.
Менший в тому смислі, що з цього прибутку орендодавець реально заплатить податок на прибуток в сумі 18%:
Тобто 16,23%*(100-18)%=11,68% річних.

Прибуток може бути значно більший, якщо врахувати що квартира не нова і купувалася точно років 5 тому.
Якщо це так, то прибутковість може складати 11,68*2=23,36% річних або більше.

Ще рієлтори розказали, якиц гидомирний гадюшник вчора відвідували.
Сказали, що захотілося в оголошенні дописати: «Якщо ви повний довбур, то візьміть через нас цей гадюшник за 10000 лір».
От що значить дефіцит житла…
Рієлтори і ті плюються…

Да. Пік цін на нерухомість пройшов…
Аж бігом…
akurt
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  #<1 ... 618619620621
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