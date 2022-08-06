Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Так я не лякаю - мені не треба лякати, я пробую розмірковувати як пересічний європеєць з двох позицій: - ми ж всі чули про економію тепла та енергії в Німеччині, а тепер вже мені повідомляють про те мої респонденти і в Польщі. - Закон сполучених судин ніхто не відміняв: суттєва різниця в ціні 1 кв.м житла в ЄС та в Туреччині. Я не лякаю, а просто НЕ бачу підстав для зниження ціни на ТРЖН. Ще місяць тому я би константував стабілізацію цін. Зараз НЕ впевнений (не сильно слідкую за динамікою цін - мені релаьно не треба).
Дотичні чінники якщо не зростання, то закріплення цін на нерухомість в Туреччині.
Фразу "Гроші повинні працювати на Вас" приписують Рокфеллеру. Не буде секретом, якщо скажу, що не тільки в Монако або в Австрію переселилися наші заможні українці. Велика частина з них зараз тут - в Туреччині. Трохи освоїлися та почали думати, куди прилаштувати гроші, щоби вони почали "працювати на Вас". Серед новинок - хоча немає ніякого "Винаходлу ровера" - наші люди тут - а я спілкуюся щоденно з десятками наших українців - почали думати, як змусити гроші працювати. Так ось, зараз НЕ самі заможні (що вже планують робити самі заможні я знаю) почали обдумувати таке: - чи може українець накупити дешевої нерухомості (звісно НЕ в Анталії) за ціною в 35 000 доларів та почати здавати її в оренду; - якою може бути реальна еконмічна ефективнісь з орієнтацією на прийняту в Україні ефективність вкладень за формулою "Все вкладене повинно повністю відбитися за 8 років"; - який юридичній статус такого вкладення - чи є якісь обмеження фінасово-економічнеого або юридичного плану.
Цікаво, що ніхто з них не опікуються - за українською звичкою - оподаткуванням таких прибутків.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 лис, 2022 10:18, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:- ми ж всі чули про економію тепла та енергії в Німеччині, а тепер вже мені повідомляють про те мої респонденти і в Польщі. - Закон сполучених судин ніхто не відміняв: суттєва різниця в ціні 1 кв.м житла в ЄС та в Туреччині.
Доповідаю - тепло і енергію використовую як зазвичай, вчора було сонячно +24 вдень. За цінами в ТРЖН можна шукати нормальне житло в середнячках ЄС - Іспанії та Польщі. Де там суттєва різниця - я не бачу.
Про Іспанію мабуть погоджуюся на 100% - мене особисто здивувало вкладення в нерухомість Іспанії приятеля - нещодавно після пошуків квартири за 50 000 доларів (нічого не зайшов) в Анталії або в Аланії купив нерухомість в Алікане за цю саму ціну - дав посилання на сайт оголошень - я подивився - там і за 20 000 євро можна купити щось ніби-то нормальне. Температура +24 - гарна температура - цифра мені подобається - це температура води в Середземному морі у берегів Анталії прямо зараз. Вже реально прямо зараз виключаю ноутбук i вирушаю на пляж. Там вже чекає компанія наших «Чорних рієлторів» - мабуть розкажуть свіжі новини.
akurt написав:Про Іспанію мабуть погоджуюся на 100% - мене особисто здивувало вкладення в нерухомість Іспанії приятеля - нещодавно після пошуків квартири за 50 000 доларів (нічого не зайшов) в Анталії або в Аланії купив нерухомість в Алікане за цю саму ціну - дав посилання на сайт оголошень - я подивився - там і за 20 000 євро можна купити щось ніби-то нормальне.
«Чорні рієлтори» навіть на пляжі працюють, приймаючи дзвінки. Черговий - показовий: «Надійшла в оренду квартира. 2+1. Ціна 23000 лір (1245$) на місяць. - Розташування? - За DEEPO (торговий центр в районі аеропорта).
[лаються дуже сильно: «та хай їм чорт, не повеземо туди клієнта. Це так далеко в там так погано, що стидно їхати].
Я беру калькулятор, питаючи який орієнтир ціни на цю квартиру: приблизно 1 700 000 лір в сучасних цінах: 1700000 - 100% 12*23000 - х% х= 12*23000*100/1700000=16,23% Реально прибуток буде менший а можливо і більший. Менший в тому смислі, що з цього прибутку орендодавець реально заплатить податок на прибуток в сумі 18%: Тобто 16,23%*(100-18)%=11,68% річних.
Прибуток може бути значно більший, якщо врахувати що квартира не нова і купувалася точно років 5 тому. Якщо це так, то прибутковість може складати 11,68*2=23,36% річних або більше.
Ще рієлтори розказали, якиц гидомирний гадюшник вчора відвідували. Сказали, що захотілося в оголошенні дописати: «Якщо ви повний довбур, то візьміть через нас цей гадюшник за 10000 лір». От що значить дефіцит житла… Рієлтори і ті плюються…