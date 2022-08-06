Додано: Вів 01 лис, 2022 13:55

Пляжна арифметика



«Чорні рієлтори» навіть на пляжі працюють, приймаючи дзвінки.

Черговий - показовий: «Надійшла в оренду квартира. 2+1. Ціна 23000 лір (1245$) на місяць".

- Розташування?

- За DEEPO (торговий центр в районі аеропорта).



[лаються дуже сильно: «та хай їм чорт, не повеземо туди клієнта. Це так далеко в там так погано, що стидно їхати"].



Я беру калькулятор, питаючи який орієнтир ціни на цю квартиру: приблизно 1 700 000 лір в сучасних цінах:

1700000 - 100%

12*23000 - х%

х= 12*23000*100/1700000=16,23%

Реально прибуток буде менший, а можливо і більший.

Менший в тому смислі, що з цього прибутку орендодавець реально заплатить податок на прибуток в сумі 18%:

Тобто 16,23%*(100-18)%=11,68% річних.



Прибуток може бути значно більший, якщо врахувати, що квартира не нова і купувалася точно років 5 тому - дуже дешево.

Якщо це так, то прибутковість може складати 11,68*2=23,36% річних або більше.



Ще рієлтори розказали, який гидомирний гадюшник вчора відвідували.

Сказали, що захотілося в оголошенні дописати: «Якщо ви повний довбур, то візьміть через нас цей гадюшник за 10000 лір».

От що значить дефіцит житла…

Рієлтори і ті плюються…



P.S. Порадившись - ось що значить досвід - наші українські "чорні рієлтори" вирішили, шо цю квартиру можна здати комусь, хто хоче заїхати із 6-ми (хі-хі) собаками: його більше ніде не возьмуть, а тут квартира велика, вона на "нульовому поверсі", з неї є вихід на прибудинкову територію.

І то вірно: якийсь власник 6-ти собак дасть можливість нашим людям заробити 1245$....