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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 619620621622
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 01:21

  BIGor написав:Цікаво що в оренді ситуація просто протилежна - квартири розлітаються як гарячі пиріжки.

Дякую, пане BIGor, за цікаву інформацію.

З приводу цієї фрази вище: в Туреччині так само: в оренду "квартири розлітаються як гарячі пиріжки", точніше вже практично всі розлетілися: рієлтори з наших прямо виють: "Немає з чим працювати".
Цікаво, що вже мені сказали таке: "Навіщо люди беруть в оренду, платять страшні гроші, краще б вже купили".
Навели таку статистику: на "першій лінії" вже зафіксовані ціни в 100 000 лір (5 400$ - в квартирах, які пару років тому продавалися за 340 000$, а зараз бачив ціну в 825 000$; не на першій лінії, але в ЖК преміум класу вже не возьмеш за 40 000 лір (2 200$).
Я відразу спитав про ситуацію з цінами на купівлю.
Тут почалося традиційне рієлторське: "А що саме, а який поверх, а яка квартира, а в сіте, чи не в сіте (з басейном чи без басейна), а на яку суму..." і так далі...
Я сказав: "Мені не дуріть голову. І не вішайте локшину на вуха: квартиру 2+1 нову в новому бeдинку за скільки реально МІНІМАЛЬНО можна зараз купити?"
- Якщо не шукати на "першій лінії", або "поближче до моря", а погодитися мати квартиру за критерієм "гори, ліс, свіже повітря" то можна взяти за 65 000 доларів нову в новому будинку. І назвали мікрорайон.
Ну, це реально дуже далеко, я там навіть рідко буваю, але є і таке...

Озвучили рієлтори з наших українців ціни на щось пристойне в спальному районі:
- квартира 2+1 - 100 000 доларів;
- квартира 3+1 - 155 000 доларів.
Це нове готове з повним ремонтом, в ЖК з плавальним басейном (!), поруч дитячий парк та хвойний ліс, з соняшною батареєю (гаряча вода), меблі в кухні, гардеробна кімната в майстер-спальні, варочна поверхня, духова електрична шафа кухні та витяжка.
Все як завжди "під ключ".
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 17:48

З паралельної теми.

  jump написав:Зростання споживчих цін у Туреччині прискорилося сімнадцятий місяць поспіль у жовтні – інфляція в країні сягнула 85,5% в умовах економічної політики президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє Financial Times.

Ціни на продукти харчування і транспорт подвоїлися в річному вимірі, що посилюється більш високими світовими цінами на енергоносії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган намагається запровадити власну економічну політику, в межах якої наказав центральному банку знизити облікову ставку до однозначних цифр напередодні виборів в наступному році. На думку Ердогана, підвищення процентних ставок центробанку допоможе стримувати інфляцію, що суперечить "традиційному" уявленню про монетарну політику.

Як наслідок, такі дії Ердогана спричинили найгіршу інфляції в країні за чверть століття. Після останнього пониження ставки на 250 б.п. облікова ставка Центробанку Туреччини становить 10,5%.

За темпами інфляції Туреччину випереджають лише Зімбабве, Венесуела, Сирія, Ліван і Судан.
flyman
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  #<1 ... 619620621622
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