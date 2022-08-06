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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 619620621622
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 01:21

  BIGor написав:Цікаво що в оренді ситуація просто протилежна - квартири розлітаються як гарячі пиріжки.

Дякую, пане BIGor, за цікаву інформацію.

З приводу цієї фрази вище: в Туреччині так само: в оренду "квартири розлітаються як гарячі пиріжки", точніше вже практично всі розлетілися: рієлтори з наших прямо виють: "Немає з чим працювати".
Цікаво, що вже мені сказали таке: "Навіщо люди беруть в оренду, платять страшні гроші, краще б вже купили".
Навели таку статистику: на "першій лінії" вже зафіксовані ціни в 100 000 лір (5 400$ - в квартирах, які пару років тому продавалися за 340 000$, а зараз бачив ціну в 825 000$; не на першій лінії, але в ЖК преміум класу вже не возьмеш за 40 000 лір (2 200$).
Я відразу спитав про ситуацію з цінами на купівлю.
Тут почалося традиційне рієлторське: "А що саме, а який поверх, а яка квартира, а в сіте, чи не в сіте (з басейном чи без басейна), а на яку суму..." і так далі...
Я сказав: "Мені не дуріть голову. І не вішайте локшину на вуха: квартиру 2+1 нову в новому бeдинку за скільки реально МІНІМАЛЬНО можна зараз купити?"
- Якщо не шукати на "першій лінії", або "поближче до моря", а погодитися мати квартиру за критерієм "гори, ліс, свіже повітря" то можна взяти за 65 000 доларів нову в новому будинку. І назвали мікрорайон.
Ну, це реально дуже далеко, я там навіть рідко буваю, але є і таке...

Озвучили рієлтори з наших українців ціни на щось пристойне в спальному районі:
- квартира 2+1 - 100 000 доларів;
- квартира 3+1 - 155 000 доларів.
Це нове готове з повним ремонтом, в ЖК з плавальним басейном (!), поруч дитячий парк та хвойний ліс, з соняшною батареєю (гаряча вода), меблі в кухні, гардеробна кімната в майстер-спальні, варочна поверхня, духова електрична шафа кухні та витяжка.
Все як завжди "під ключ".
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 17:48

З паралельної теми.

  jump написав:Зростання споживчих цін у Туреччині прискорилося сімнадцятий місяць поспіль у жовтні – інфляція в країні сягнула 85,5% в умовах економічної політики президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє Financial Times.

Ціни на продукти харчування і транспорт подвоїлися в річному вимірі, що посилюється більш високими світовими цінами на енергоносії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган намагається запровадити власну економічну політику, в межах якої наказав центральному банку знизити облікову ставку до однозначних цифр напередодні виборів в наступному році. На думку Ердогана, підвищення процентних ставок центробанку допоможе стримувати інфляцію, що суперечить "традиційному" уявленню про монетарну політику.

Як наслідок, такі дії Ердогана спричинили найгіршу інфляції в країні за чверть століття. Після останнього пониження ставки на 250 б.п. облікова ставка Центробанку Туреччини становить 10,5%.

За темпами інфляції Туреччину випереджають лише Зімбабве, Венесуела, Сирія, Ліван і Судан.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 07:21

Перед тим, як розміщувати простирадла текстів, краще відвідайте Епіцентр та купіть нового молотка замість того, що Ви вкинули в димову трубу в сільській хаті в 74 км від Києва.
Буде більше зиску - дізнаєтеся, що таке "інфляція" - замість того, щоби писати про інфляцію там, де Ви в останні 1/2 сторіччя не були і за попередніми даними в найближчі 1/2 сторіччя вже не будете.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 07:36

Цікава статистика на ринку нерухомості Туреччини

Завершено реєстрацію бажаючих грромадян (іноземці не приймають участь) придбати квартиру в будинках, які будуть побудовані за 2 роки за ДЕРЖАВНИЙ кошт з відшкодуваннім ціни на протязі 15 років:
- кількість квартир, як будуть побудовані у всіх 81 провінціях країни: 250 000.
- подано заявок (розиграш права викупити буде як в лотерею): близько 8 000 000 (населення країни близько 85 000 000 людей).
- допущено до участі в розіграші ("відсіяні" ті, хто подав неправдиву інформацію) 5 135 324 учасника.
Таким чинм, конкурс 5135324/250000=20 осіб на 1 квартиру.
- квартири 2+1 або 3+1 (без права вибрати).
- Заявки подали 2 030 277 молодих людей (у віці від 18 до 25 років).

Цікаво, що паралельно йшла реєстрація бажаючих отримати під забудову власним будинком земельної ділянки. Ділянки будуть видаватися підготовленими з проведеною електрикою та водою.
Ціна ділянки фіксується в турецьких лірах, змінюватися не буде, термін погашення - 10 років.
В Анталії подано 15 000 заявок на земельні ділянки.

В ці дні різко активувалися фірми, які пропонують готові невеликі - але інколи і 2-о поверхові - будинки для встановлення іх на ділянці. Інколи дуже цікаві варіанти за матеріалами (дерево) та дизайном.

Вчора пан Мурат Курум, міністр інфраструктури, зробив ще одну цікаву заяву:
- в Туреччині будується 600 000 квартир на рік.
- з них 15-20% - квартири рівня "вище середнього".
- в листопаді 2022 року буде оголошено нову житлову Програму "для людей із середніми прибутками", тобто програма для грошовитих інвесторів і просто досить багатих людей.
- за цією Програмою буде побудовано 100 000 квартир в ЖК класу "вище середнього або преміум-класу".

За задумом авторів Проєкту "Соціальнрого житла" та "Житла для людей з прибутками вище середнього" це повинно суттєво вплинути на рівень цін на нерухомість в Туреччині, яка зросла найбльше в Європі (за даними Євростат) за підсумками 2021 року.

Для довідки: в тих чотирьох ЖК, які будуються неподалік від мого ЖК - а це ЖК преміум класу з квартирами двоповерховими, 3+1, площею в 160-180 кв. м, триває продаж квартир за ціною в 12 000 000 лір або близько 650 000 доларів США.
При купівлі такої квартитри не тільки отримує інвестор престижне житло в престижному районі, але і бонусом - громадянство на всю родину.
https://ozpinarlar.com.tr/ru/portfolio/casatrio-3/
akurt
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