Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Цікаво що в оренді ситуація просто протилежна - квартири розлітаються як гарячі пиріжки.
Дякую, пане BIGor, за цікаву інформацію.
З приводу цієї фрази вище: в Туреччині так само: в оренду "квартири розлітаються як гарячі пиріжки", точніше вже практично всі розлетілися: рієлтори з наших прямо виють: "Немає з чим працювати". Цікаво, що вже мені сказали таке: "Навіщо люди беруть в оренду, платять страшні гроші, краще б вже купили". Навели таку статистику: на "першій лінії" вже зафіксовані ціни в 100 000 лір (5 400$ - в квартирах, які пару років тому продавалися за 340 000$, а зараз бачив ціну в 825 000$; не на першій лінії, але в ЖК преміум класу вже не возьмеш за 40 000 лір (2 200$). Я відразу спитав про ситуацію з цінами на купівлю. Тут почалося традиційне рієлторське: "А що саме, а який поверх, а яка квартира, а в сіте, чи не в сіте (з басейном чи без басейна), а на яку суму..." і так далі... Я сказав: "Мені не дуріть голову. І не вішайте локшину на вуха: квартиру 2+1 нову в новому бeдинку за скільки реально МІНІМАЛЬНО можна зараз купити?" - Якщо не шукати на "першій лінії", або "поближче до моря", а погодитися мати квартиру за критерієм "гори, ліс, свіже повітря" то можна взяти за 65 000 доларів нову в новому будинку. І назвали мікрорайон. Ну, це реально дуже далеко, я там навіть рідко буваю, але є і таке...
Озвучили рієлтори з наших українців ціни на щось пристойне в спальному районі: - квартира 2+1 - 100 000 доларів; - квартира 3+1 - 155 000 доларів. Це нове готове з повним ремонтом, в ЖК з плавальним басейном (!), поруч дитячий парк та хвойний ліс, з соняшною батареєю (гаряча вода), меблі в кухні, гардеробна кімната в майстер-спальні, варочна поверхня, духова електрична шафа кухні та витяжка. Все як завжди "під ключ".
jump написав:Зростання споживчих цін у Туреччині прискорилося сімнадцятий місяць поспіль у жовтні – інфляція в країні сягнула 85,5% в умовах економічної політики президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Про це повідомляє Financial Times.
Ціни на продукти харчування і транспорт подвоїлися в річному вимірі, що посилюється більш високими світовими цінами на енергоносії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган намагається запровадити власну економічну політику, в межах якої наказав центральному банку знизити облікову ставку до однозначних цифр напередодні виборів в наступному році. На думку Ердогана, підвищення процентних ставок центробанку допоможе стримувати інфляцію, що суперечить "традиційному" уявленню про монетарну політику.
Як наслідок, такі дії Ердогана спричинили найгіршу інфляції в країні за чверть століття. Після останнього пониження ставки на 250 б.п. облікова ставка Центробанку Туреччини становить 10,5%.
За темпами інфляції Туреччину випереджають лише Зімбабве, Венесуела, Сирія, Ліван і Судан.
Перед тим, як розміщувати простирадла текстів, краще відвідайте Епіцентр та купіть нового молотка замість того, що Ви вкинули в димову трубу в сільській хаті в 74 км від Києва. Буде більше зиску - дізнаєтеся, що таке "інфляція" - замість того, щоби писати про інфляцію там, де Ви в останні 1/2 сторіччя не були і за попередніми даними в найближчі 1/2 сторіччя вже не будете.
Завершено реєстрацію бажаючих грромадян (іноземці не приймають участь) придбати квартиру в будинках, які будуть побудовані за 2 роки за ДЕРЖАВНИЙ кошт з відшкодуваннім ціни на протязі 15 років: - кількість квартир, як будуть побудовані у всіх 81 провінціях країни: 250 000. - подано заявок (розиграш права викупити буде як в лотерею): близько 8 000 000 (населення країни близько 85 000 000 людей). - допущено до участі в розіграші ("відсіяні" ті, хто подав неправдиву інформацію) 5 135 324 учасника. Таким чинм, конкурс 5135324/250000=20 осіб на 1 квартиру. - квартири 2+1 або 3+1 (без права вибрати). - Заявки подали 2 030 277 молодих людей (у віці від 18 до 25 років).
Цікаво, що паралельно йшла реєстрація бажаючих отримати під забудову власним будинком земельної ділянки. Ділянки будуть видаватися підготовленими з проведеною електрикою та водою. Ціна ділянки фіксується в турецьких лірах, змінюватися не буде, термін погашення - 10 років. В Анталії подано 15 000 заявок на земельні ділянки.
В ці дні різко активувалися фірми, які пропонують готові невеликі - але інколи і 2-о поверхові - будинки для встановлення іх на ділянці. Інколи дуже цікаві варіанти за матеріалами (дерево) та дизайном.
Вчора пан Мурат Курум, міністр інфраструктури, зробив ще одну цікаву заяву: - в Туреччині будується 600 000 квартир на рік. - з них 15-20% - квартири рівня "вище середнього". - в листопаді 2022 року буде оголошено нову житлову Програму "для людей із середніми прибутками", тобто програма для грошовитих інвесторів і просто досить багатих людей. - за цією Програмою буде побудовано 100 000 квартир в ЖК класу "вище середнього або преміум-класу".
За задумом авторів Проєкту "Соціальнрого житла" та "Житла для людей з прибутками вище середнього" це повинно суттєво вплинути на рівень цін на нерухомість в Туреччині, яка зросла найбльше в Європі (за даними Євростат) за підсумками 2021 року.
Для довідки: в тих чотирьох ЖК, які будуються неподалік від мого ЖК - а це ЖК преміум класу з квартирами двоповерховими, 3+1, площею в 160-180 кв. м, триває продаж квартир за ціною в 12 000 000 лір або близько 650 000 доларів США. При купівлі такої квартитри не тільки отримує інвестор престижне житло в престижному районі, але і бонусом - громадянство на всю родину. https://ozpinarlar.com.tr/ru/portfolio/casatrio-3/
Цирк запалює вогні, або що таке «перегрітий ринок нерухомості»
Ажіотаж на рику нерухомості призводить до виникнення несподіваних рішень. Класика: «Нічого особистого, просто бізнес!» З 01 липня ті мікрорайони Туреччини, в яких склад мешканців став таким, що кількість іноземців, які проживають в них, перевищила 25%, оголошені «закритими» для нового поселення іноземців. Тобто, орендувати квартиру тут можна, але отримати ВНП на цій підставі, не зможете. Це зроблено для того, щоби «збити» ціну на оренду в найбільш привабливих мікрорайонах. Це призвело вже до того, що реально в цих закритих мікрорайонах знизилися ціни на оренду.
Попит народив пропозицію: - можна орендувати квартиру в «закритому» - читай «привабливому» - мікрорайоні, а реєстрацію адреси проживання - читай адресу в Договорі оренди - зазначити іншу. Звісно, це порушення законодавства, але що може зупинити сміливих та відважних? За таку послугу вже сформувалася ціна - теоретично обґрунтована - в 6000 лір на місяць (близько 325$). Економіка тут зрозуміла: фактично хочуть отримати «компенсацію» за недоотриману вигоду. Блін, ну треба ж…