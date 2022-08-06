Додано: Чет 03 лис, 2022 01:21

BIGor написав: Цікаво що в оренді ситуація просто протилежна - квартири розлітаються як гарячі пиріжки. Цікаво що в оренді ситуація просто протилежна - квартири розлітаються як гарячі пиріжки.

в оренду

Дякую, пане, за цікаву інформацію.З приводу цієї фрази вище: в Туреччині так само:"квартири розлітаються як гарячі пиріжки", точніше вже практично всі розлетілися: рієлтори з наших прямо виють: "Немає з чим працювати".Цікаво, що вже мені сказали таке: "Навіщо люди беруть в оренду, платять страшні гроші, краще б вже купили".Навели таку статистику: на "першій лінії" вже зафіксовані ціни в 100 000 лір (5 400$ - в квартирах, які пару років тому продавалися за 340 000$, а зараз бачив ціну в 825 000$; не на першій лінії, але в ЖК преміум класу вже не возьмеш за 40 000 лір (2 200$).Я відразу спитав про ситуацію з цінами на купівлю.Тут почалося традиційне рієлторське: "А що саме, а який поверх, а яка квартира, а в сіте, чи не в сіте (з басейном чи без басейна), а на яку суму..." і так далі...Я сказав: "Мені не дуріть голову. І не вішайте локшину на вуха: квартиру 2+1 нову в новому бeдинку за скільки реально МІНІМАЛЬНО можна зараз купити?"- Якщо не шукати на "першій лінії", або "поближче до моря", а погодитися мати квартиру за критерієм "гори, ліс, свіже повітря" то можна взяти за 65 000 доларів нову в новому будинку. І назвали мікрорайон.Ну, це реально дуже далеко, я там навіть рідко буваю, але є і таке...Озвучили рієлтори з наших українців ціни на щось пристойне в спальному районі:- квартира 2+1 - 100 000 доларів;- квартира 3+1 - 155 000 доларів.Це нове готове з повним ремонтом, в ЖК з плавальним басейном (!), поруч дитячий парк та хвойний ліс, з соняшною батареєю (гаряча вода), меблі в кухні, гардеробна кімната в майстер-спальні, варочна поверхня, духова електрична шафа кухні та витяжка.Все як завжди "під ключ".