Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Цікаво що в оренді ситуація просто протилежна - квартири розлітаються як гарячі пиріжки.
Дякую, пане BIGor, за цікаву інформацію.
З приводу цієї фрази вище: в Туреччині так само: в оренду "квартири розлітаються як гарячі пиріжки", точніше вже практично всі розлетілися: рієлтори з наших прямо виють: "Немає з чим працювати". Цікаво, що вже мені сказали таке: "Навіщо люди беруть в оренду, платять страшні гроші, краще б вже купили". Навели таку статистику: на "першій лінії" вже зафіксовані ціни в 100 000 лір (5 400$ - в квартирах, які пару років тому продавалися за 340 000$, а зараз бачив ціну в 825 000$; не на першій лінії, але в ЖК преміум класу вже не возьмеш за 40 000 лір (2 200$). Я відразу спитав про ситуацію з цінами на купівлю. Тут почалося традиційне рієлторське: "А що саме, а який поверх, а яка квартира, а в сіте, чи не в сіте (з басейном чи без басейна), а на яку суму..." і так далі... Я сказав: "Мені не дуріть голову. І не вішайте локшину на вуха: квартиру 2+1 нову в новому бeдинку за скільки реально МІНІМАЛЬНО можна зараз купити?" - Якщо не шукати на "першій лінії", або "поближче до моря", а погодитися мати квартиру за критерієм "гори, ліс, свіже повітря" то можна взяти за 65 000 доларів нову в новому будинку. І назвали мікрорайон. Ну, це реально дуже далеко, я там навіть рідко буваю, але є і таке...
Озвучили рієлтори з наших українців ціни на щось пристойне в спальному районі: - квартира 2+1 - 100 000 доларів; - квартира 3+1 - 155 000 доларів. Це нове готове з повним ремонтом, в ЖК з плавальним басейном (!), поруч дитячий парк та хвойний ліс, з соняшною батареєю (гаряча вода), меблі в кухні, гардеробна кімната в майстер-спальні, варочна поверхня, духова електрична шафа кухні та витяжка. Все як завжди "під ключ".
jump написав:Зростання споживчих цін у Туреччині прискорилося сімнадцятий місяць поспіль у жовтні – інфляція в країні сягнула 85,5% в умовах економічної політики президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Про це повідомляє Financial Times.
Ціни на продукти харчування і транспорт подвоїлися в річному вимірі, що посилюється більш високими світовими цінами на енергоносії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган намагається запровадити власну економічну політику, в межах якої наказав центральному банку знизити облікову ставку до однозначних цифр напередодні виборів в наступному році. На думку Ердогана, підвищення процентних ставок центробанку допоможе стримувати інфляцію, що суперечить "традиційному" уявленню про монетарну політику.
Як наслідок, такі дії Ердогана спричинили найгіршу інфляції в країні за чверть століття. Після останнього пониження ставки на 250 б.п. облікова ставка Центробанку Туреччини становить 10,5%.
За темпами інфляції Туреччину випереджають лише Зімбабве, Венесуела, Сирія, Ліван і Судан.
Перед тим, як розміщувати простирадла текстів, краще відвідайте Епіцентр та купіть нового молотка замість того, що Ви вкинули в димову трубу в сільській хаті в 74 км від Києва. Буде більше зиску - дізнаєтеся, що таке "інфляція" - замість того, щоби писати про інфляцію там, де Ви в останні 1/2 сторіччя не були і за попередніми даними в найближчі 1/2 сторіччя вже не будете.
Завершено реєстрацію бажаючих грромадян (іноземці не приймають участь) придбати квартиру в будинках, які будуть побудовані за 2 роки за ДЕРЖАВНИЙ кошт з відшкодуваннім ціни на протязі 15 років: - кількість квартир, як будуть побудовані у всіх 81 провінціях країни: 250 000. - подано заявок (розиграш права викупити буде як в лотерею): близько 8 000 000 (населення країни близько 85 000 000 людей). - допущено до участі в розіграші ("відсіяні" ті, хто подав неправдиву інформацію) 5 135 324 учасника. Таким чинм, конкурс 5135324/250000=20 осіб на 1 квартиру. - квартири 2+1 або 3+1 (без права вибрати). - Заявки подали 2 030 277 молодих людей (у віці від 18 до 25 років).
Цікаво, що паралельно йшла реєстрація бажаючих отримати під забудову власним будинком земельної ділянки. Ділянки будуть видаватися підготовленими з проведеною електрикою та водою. Ціна ділянки фіксується в турецьких лірах, змінюватися не буде, термін погашення - 10 років. В Анталії подано 15 000 заявок на земельні ділянки.
В ці дні різко активувалися фірми, які пропонують готові невеликі - але інколи і 2-о поверхові - будинки для встановлення іх на ділянці. Інколи дуже цікаві варіанти за матеріалами (дерево) та дизайном.
Вчора пан Мурат Курум, міністр інфраструктури, зробив ще одну цікаву заяву: - в Туреччині будується 600 000 квартир на рік. - з них 15-20% - квартири рівня "вище середнього". - в листопаді 2022 року буде оголошено нову житлову Програму "для людей із середніми прибутками", тобто програма для грошовитих інвесторів і просто досить багатих людей. - за цією Програмою буде побудовано 100 000 квартир в ЖК класу "вище середнього або преміум-класу".
За задумом авторів Проєкту "Соціальнрого житла" та "Житла для людей з прибутками вище середнього" це повинно суттєво вплинути на рівень цін на нерухомість в Туреччині, яка зросла найбльше в Європі (за даними Євростат) за підсумками 2021 року.
Для довідки: в тих чотирьох ЖК, які будуються неподалік від мого ЖК - а це ЖК преміум класу з квартирами двоповерховими, 3+1, площею в 160-180 кв. м, триває продаж квартир за ціною в 12 000 000 лір або близько 650 000 доларів США. При купівлі такої квартитри не тільки отримує інвестор престижне житло в престижному районі, але і бонусом - громадянство на всю родину. https://ozpinarlar.com.tr/ru/portfolio/casatrio-3/
rjkz написав:Можно ставить ниже глубины промерзания огромную емкость, которая будет проточной, чтобы воды обновлялась и ставить повысительный насос на ИБП. Но это очень недешевый проект.
На самом деле этот "велосипед" реализован давно в жилых домах в Турции и успешно применяется: - в подвале дома - этаж минус 1, кроме зала для фитнеса и сауны, находится бассейн с резервной водой - выполнен по примеру и качеству бассейна на улице у дома. - я лично с рулеткой внутрь не залазил (система занимает 2 помещения - в одном трубопроводы, вентили, электрооборудование, а доступ во второе - через первое помещение с "окном ревизии"), но на взгляд размеры резервного бассейна 2,5мх3мх4м. Туда поступает вода из городского водопровода. Внутри расположен поплавок подачи воды. Доступ закрыт на замок и ключи имеют председатель ОСББ и его зам. - бассейн заполнен не полностью, а зрительно на высоту в 1,5-2 м. Стены отделаны керамической плиткой. - в бассейн поступает вода обычно ночью, и используется эта вода при падении давления в водопроводе. То есть она постоянно обновляется и пополняется. Я иногда слышу при входе в подъезд, как включается гидрофор или как шумит вода при подаче. Двери в это помещение имеют верхнюю часть с решеткой и можно слышать. - для этого установлена и работает система подачи воды, которую тут называют "гидрофор" (электрический насос). - этот бассейн осушают 2 раза в год и тщательно моют с дезинфекцией, предупреждая жильцов о том, что возможным есть падение воды в системе. Обычно процедура занимает 3 дня. Работает единственный нанятый работник ОСББ дома. За 5 лет я имел доступ внутрь этих двух помещений всего 2 раза - звал председатель ОСББ похвастаться, как они тщательно вымыли продезинфицировали и осушили бассейн. - за последние 5 лет был поврежден гидрофор 1 раз, меняли на новый (за счет взносов жильцов в ОСББ). В дни когда он не работал, лично я не заметил проблем в подаче воды (этаж 4). Кажется, жилец двухуровневой квартиры на этаже 5/6 жаловался.
Не далее двух недель назад ушлый специалист в КРЖН - безработный житель полуподвала на территории Киевской области - привычно ёрничал на этой ветке по поводу "бака" и солнечных панелей в той стране мира, где он никогда жизни не был - так вот, в эту систему подвязана и система установленных на крыше солнечных панелей - горячую воду жильцы получают бесплатно не менее 300 дней в году. И все это делает устанавливает Застройщик. Жильцы все получают готовое. Судя по тому, что так сделано почти во всех домах, где я был, видимо СНИП для Застройщика.
P.S. В пятницу наши люди спрашивали у меня, где и как купить в Турции с доставкой в Украину однофазный бензогенератор мощностью 5 кВА. Дал телефон человека - есть автобусы с багажными отделениями и из Анталии в Киев, и из Стамбула в Черновцы. Самый "ходовой" на 3 кВА стоит в Турции 6 870 лиры или 375$. https://www.hepsiburada.com/aksa-aap-35 ... c&v=1.10.7 Made in Turkey: Aksa Power Generation — турецкая корпорация, которая проектирует, производит, распространяет, продает и обслуживает генераторы электроэнергии по всему миру. Штаб-квартира Aksa Power Generation находится в Стамбуле, Турция.