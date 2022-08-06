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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 619620621622
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 01:21

  BIGor написав:Цікаво що в оренді ситуація просто протилежна - квартири розлітаються як гарячі пиріжки.

Дякую, пане BIGor, за цікаву інформацію.

З приводу цієї фрази вище: в Туреччині так само: в оренду "квартири розлітаються як гарячі пиріжки", точніше вже практично всі розлетілися: рієлтори з наших прямо виють: "Немає з чим працювати".
Цікаво, що вже мені сказали таке: "Навіщо люди беруть в оренду, платять страшні гроші, краще б вже купили".
Навели таку статистику: на "першій лінії" вже зафіксовані ціни в 100 000 лір (5 400$ - в квартирах, які пару років тому продавалися за 340 000$, а зараз бачив ціну в 825 000$; не на першій лінії, але в ЖК преміум класу вже не возьмеш за 40 000 лір (2 200$).
Я відразу спитав про ситуацію з цінами на купівлю.
Тут почалося традиційне рієлторське: "А що саме, а який поверх, а яка квартира, а в сіте, чи не в сіте (з басейном чи без басейна), а на яку суму..." і так далі...
Я сказав: "Мені не дуріть голову. І не вішайте локшину на вуха: квартиру 2+1 нову в новому бeдинку за скільки реально МІНІМАЛЬНО можна зараз купити?"
- Якщо не шукати на "першій лінії", або "поближче до моря", а погодитися мати квартиру за критерієм "гори, ліс, свіже повітря" то можна взяти за 65 000 доларів нову в новому будинку. І назвали мікрорайон.
Ну, це реально дуже далеко, я там навіть рідко буваю, але є і таке...

Озвучили рієлтори з наших українців ціни на щось пристойне в спальному районі:
- квартира 2+1 - 100 000 доларів;
- квартира 3+1 - 155 000 доларів.
Це нове готове з повним ремонтом, в ЖК з плавальним басейном (!), поруч дитячий парк та хвойний ліс, з соняшною батареєю (гаряча вода), меблі в кухні, гардеробна кімната в майстер-спальні, варочна поверхня, духова електрична шафа кухні та витяжка.
Все як завжди "під ключ".
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 17:48

З паралельної теми.

  jump написав:Зростання споживчих цін у Туреччині прискорилося сімнадцятий місяць поспіль у жовтні – інфляція в країні сягнула 85,5% в умовах економічної політики президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє Financial Times.

Ціни на продукти харчування і транспорт подвоїлися в річному вимірі, що посилюється більш високими світовими цінами на енергоносії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган намагається запровадити власну економічну політику, в межах якої наказав центральному банку знизити облікову ставку до однозначних цифр напередодні виборів в наступному році. На думку Ердогана, підвищення процентних ставок центробанку допоможе стримувати інфляцію, що суперечить "традиційному" уявленню про монетарну політику.

Як наслідок, такі дії Ердогана спричинили найгіршу інфляції в країні за чверть століття. Після останнього пониження ставки на 250 б.п. облікова ставка Центробанку Туреччини становить 10,5%.

За темпами інфляції Туреччину випереджають лише Зімбабве, Венесуела, Сирія, Ліван і Судан.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 07:21

Перед тим, як розміщувати простирадла текстів, краще відвідайте Епіцентр та купіть нового молотка замість того, що Ви вкинули в димову трубу в сільській хаті в 74 км від Києва.
Буде більше зиску - дізнаєтеся, що таке "інфляція" - замість того, щоби писати про інфляцію там, де Ви в останні 1/2 сторіччя не були і за попередніми даними в найближчі 1/2 сторіччя вже не будете.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 07:36

Цікава статистика на ринку нерухомості Туреччини

Завершено реєстрацію бажаючих грромадян (іноземці не приймають участь) придбати квартиру в будинках, які будуть побудовані за 2 роки за ДЕРЖАВНИЙ кошт з відшкодуваннім ціни на протязі 15 років:
- кількість квартир, як будуть побудовані у всіх 81 провінціях країни: 250 000.
- подано заявок (розиграш права викупити буде як в лотерею): близько 8 000 000 (населення країни близько 85 000 000 людей).
- допущено до участі в розіграші ("відсіяні" ті, хто подав неправдиву інформацію) 5 135 324 учасника.
Таким чинм, конкурс 5135324/250000=20 осіб на 1 квартиру.
- квартири 2+1 або 3+1 (без права вибрати).
- Заявки подали 2 030 277 молодих людей (у віці від 18 до 25 років).

Цікаво, що паралельно йшла реєстрація бажаючих отримати під забудову власним будинком земельної ділянки. Ділянки будуть видаватися підготовленими з проведеною електрикою та водою.
Ціна ділянки фіксується в турецьких лірах, змінюватися не буде, термін погашення - 10 років.
В Анталії подано 15 000 заявок на земельні ділянки.

В ці дні різко активувалися фірми, які пропонують готові невеликі - але інколи і 2-о поверхові - будинки для встановлення іх на ділянці. Інколи дуже цікаві варіанти за матеріалами (дерево) та дизайном.

Вчора пан Мурат Курум, міністр інфраструктури, зробив ще одну цікаву заяву:
- в Туреччині будується 600 000 квартир на рік.
- з них 15-20% - квартири рівня "вище середнього".
- в листопаді 2022 року буде оголошено нову житлову Програму "для людей із середніми прибутками", тобто програма для грошовитих інвесторів і просто досить багатих людей.
- за цією Програмою буде побудовано 100 000 квартир в ЖК класу "вище середнього або преміум-класу".

За задумом авторів Проєкту "Соціальнрого житла" та "Житла для людей з прибутками вище середнього" це повинно суттєво вплинути на рівень цін на нерухомість в Туреччині, яка зросла найбльше в Європі (за даними Євростат) за підсумками 2021 року.

Для довідки: в тих чотирьох ЖК, які будуються неподалік від мого ЖК - а це ЖК преміум класу з квартирами двоповерховими, 3+1, площею в 160-180 кв. м, триває продаж квартир за ціною в 12 000 000 лір або близько 650 000 доларів США.
При купівлі такої квартитри не тільки отримує інвестор престижне житло в престижному районі, але і бонусом - громадянство на всю родину.
https://ozpinarlar.com.tr/ru/portfolio/casatrio-3/
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 06:00

С "Киевской ветки":
  rjkz написав:Можно ставить ниже глубины промерзания огромную емкость, которая будет проточной, чтобы воды обновлялась и ставить повысительный насос на ИБП.
Но это очень недешевый проект.

На самом деле этот "велосипед" реализован давно в жилых домах в Турции и успешно применяется:
- в подвале дома - этаж минус 1, кроме зала для фитнеса и сауны, находится бассейн с резервной водой - выполнен по примеру и качеству бассейна на улице у дома.
- я лично с рулеткой внутрь не залазил (система занимает 2 помещения - в одном трубопроводы, вентили, электрооборудование, а доступ во второе - через первое помещение с "окном ревизии"), но на взгляд размеры резервного бассейна 2,5мх3мх4м. Туда поступает вода из городского водопровода. Внутри расположен поплавок подачи воды. Доступ закрыт на замок и ключи имеют председатель ОСББ и его зам.
- бассейн заполнен не полностью, а зрительно на высоту в 1,5-2 м. Стены отделаны керамической плиткой.
- в бассейн поступает вода обычно ночью, и используется эта вода при падении давления в водопроводе. То есть она постоянно обновляется и пополняется. Я иногда слышу при входе в подъезд, как включается гидрофор или как шумит вода при подаче. Двери в это помещение имеют верхнюю часть с решеткой и можно слышать.
- для этого установлена и работает система подачи воды, которую тут называют "гидрофор" (электрический насос).
- этот бассейн осушают 2 раза в год и тщательно моют с дезинфекцией, предупреждая жильцов о том, что возможным есть падение воды в системе. Обычно процедура занимает 3 дня. Работает единственный нанятый работник ОСББ дома. За 5 лет я имел доступ внутрь этих двух помещений всего 2 раза - звал председатель ОСББ похвастаться, как они тщательно вымыли продезинфицировали и осушили бассейн.
- за последние 5 лет был поврежден гидрофор 1 раз, меняли на новый (за счет взносов жильцов в ОСББ). В дни когда он не работал, лично я не заметил проблем в подаче воды (этаж 4).
Кажется, жилец двухуровневой квартиры на этаже 5/6 жаловался.

Не далее двух недель назад ушлый специалист в КРЖН - безработный житель полуподвала на территории Киевской области - привычно ёрничал на этой ветке по поводу "бака" и солнечных панелей в той стране мира, где он никогда жизни не был - так вот, в эту систему подвязана и система установленных на крыше солнечных панелей - горячую воду жильцы получают бесплатно не менее 300 дней в году.
И все это делает устанавливает Застройщик.
Жильцы все получают готовое.
Судя по тому, что так сделано почти во всех домах, где я был, видимо СНИП для Застройщика.

P.S. В пятницу наши люди спрашивали у меня, где и как купить в Турции с доставкой в Украину однофазный бензогенератор мощностью 5 кВА. Дал телефон человека - есть автобусы с багажными отделениями и из Анталии в Киев, и из Стамбула в Черновцы.
Самый "ходовой" на 3 кВА стоит в Турции 6 870 лиры или 375$.
https://www.hepsiburada.com/aksa-aap-35 ... c&v=1.10.7
Made in Turkey: Aksa Power Generation — турецкая корпорация, которая проектирует, производит, распространяет, продает и обслуживает генераторы электроэнергии по всему миру. Штаб-квартира Aksa Power Generation находится в Стамбуле, Турция.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 08:52

Ажіотаж з отримання ВНП в Туреччині

Сьогодні виповнюється рівно 7 днів, як Міграційна служба Туреччини нікому не призначає дати особистої подачі документів - принаймні в Анталії - на отримання ВНП - тут цю просту процедуру називають "рандеву".
Ажіотаж... Немає вільних "слотів"...

У зв"язку з масовим напливом іноземців страхові компанії підняли ціни на Поліс медичного страхування іноземців. Це НЕ туристичне страхування.
Тепер ціни на рік (залежать від віку іноземця):
- діти до 16 років - 3060 лір або 165$;
- дорослі у віці 26-35 років - 1890 лір або 100$;
- дорослі у віці 46-55 років - 3168 лір або 170$;
- дорослі у віці 56-60 років - 3950 лір або 215$.
- дорослі у віці 61-64 років - 4480 лір або 242$.
Введено Поліси медичного страхування для осіб старших за 65 років - 8850 лір або майже 500$ на рік.
Поліс надає можливість звернення до спеціалістів в приватні лікарні та стаціонарне лікування з покриттям від 60 до 100% ціни лікування.
Судячі з цін, а страховики мають - я гадаю - точну статистику, найменше хворіють люди у віці від 17 до 35 років.
Не хворійте!

P.S. Українці, які отримали в Туреччині статус "Міжнародного захисту", мають безоплатне медичне страхування з правом лікування в державнимх лікарнях (вважається, що вони краще обладнані та мають кращу діагностику). Іноземець також має право звертатися в ці лікарні, але Страховики в цьому випадку не відшкодовують витрати.
akurt
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