Додано: Нед 06 лис, 2022 05:04

Рієлтору - 5 балів!

Ми тут часто згадували цю країну, і я декілька разів давав короткі огляди квартир мох друзів (троє мають там нерухомість, цікаво, що всі троє НЕ живуть і НЕ бувають в своїх квартирах).Варто подивитися: відео актуальне, НА ТЕМУ гілки, і яке реально несе конкретну точну інформацію про можливі інвестиції в нерухомість.Мені сподобалося декількома фактами та тим, що можна отримати багато корисної цифрової/фінансової інформації, незважаючи на те, що ведучий - Олексій Крилов - наш українець - батько двох дітей (не кинув їх напризволяще в Тернополі) - біженець - не є фахівцем з нерухомості, виглядає досить наївним, та зараз сам орендує квартиру в Іспанії за 590 євро.Між іншим його відео мають майже 100 мільйонів переглядів.Для довідки:- Торревьеха Torrevieja - містечко, яке важо відразу знайти на мапі Іспанії. Скажімо так, на південь від Аліканте.- населення - менше 100 000 мешканців.- практично ідентична погода з Анталією: вночі в листопаді +14...+16, вдень +22...+24.Що мені сподобалося:- називають конкретні ціни на утримання квартир, ціну обслуговування та податки за рік;- ведучий або кепкує з глядача, або дійсно не жив в нормальних кватирах (що може бути), а від цього ще цікавіше;- ну рієлтор - просто красень - видно, що він сам ці квартири бачить вперше, але язика підвішено добре та швидко-швидко орієнтується в тому, як показати/продати товар краще.Працює добре, тому і їздить не як бідолага флайман на ровері, купленому у циган за 40 доларів в 2019 році, а на Лексусі.Однаково цікаво дивитися і на квартиру за ціною в 42 000 євро, і на квартиру за 186 000 євро.Спробую пізніше написати, на що я сам - точніше, на які цифри/гроші - звернув увагу.