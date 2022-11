Додано: Нед 06 лис, 2022 11:28

Спроба вибрати квартиру в Іспанії

(частина 2 - нотатки економічнеого плану після перегляду досить цікавого відео вище)



1. Особисто я, який народивися та виріс у місті з майже мільйоном населення, мабуть, не зміг би жити в містечку з населенням, меншим за 100 000 мешканців. Не тому, що хочу/хотів би бачити багато людей, а тому що розумію обмежені можливості життя в такому містечку - наприклад, проблеми з авіа- та залізничним сполученням. В Україні я відвідав майже всі такі міста: це Новомосковськ, Ковель, Лисичанськ, Мукачеве, Умань, Бердичів, Бориспіль, Стрий, Лозова, Горішні плавні і ще з пару десятків міст. Чудові міста...

Можливо все ж, що невеличке місто на березі моря тут підійде, в кінці-кінців аналогами можуть бути Ялта, Євпаторія та Феодосія.



2. Ну квартира за 42 000 євро навряд чи має право називатися квартирою - класична назва за польскими мірками "Кавалірка". Майже в такій я жив пару тижнів в Seattle (It is the seat of King County, Washington) на півночі США - саме таку квартиру ( не таку занедбану ) я згадав, коли дивився на цю в Іспанії. Там в таку поселяють студента (живе один, але може тимчаство привести дівчину) або людину, яка приїхала у відрядження.

Але і тут є цікаве: а) внесок в ОСББ щомісяця 22 євро. б) Муніципальний податок 130 євро в рік.

Так: 22 євро - це близько 850 гривень - більше, ніж вдвічі, ніж люди платять за 2-к квартиру у Львові або втричі дорожче, ніж я плачу за 2-к квартиру в Анталії. Але ж це - "небо та земля"...

Муніципальний податок за рік в Туреччині - близько 20 євро, тобто в 7 разів менший.



3. Квартира за 89 000 євро вигладяє привабливіше і має право називатися "квартирою".

Більш-менш нормальна. Я сам деякий час жив в панельному будинку в Україні у стандартній двушці житловою площею в 27 кв. м, потім у стандартінй 3-к квартирі житловою площею в 39,9 кв. м та розумію, що це. Жити можна.

Але і тут є цікаве: а) внесок в ОСББ щомісяця 35 євро. б) Муніципальний податок 220 євро в рік. Угу...

На що тут я звернув увагу: панове ЧУДОМ припаркувалися.

Ну, киянам це зрозуміло... Мені - як у минулому мешканцю Львова із власною парковкою в нашому ОСББ - вже якось незручно...



4. Квартира за 186 000 євро викликає приємні враження свіжим ремонтом та звичайним для Європи (і Туреччини) відсутністю непотрібних - як всі вже з"ясували - "понтів": стіни пофарбовані у білий колір. Дуже зручно.

Коли я дививися на цю квартиру, то однозначнео згадував квартиру моїх приятелів, яку вони купили з моєї подачі в вересні 2019 року в Анталії в новобудові за 91 000 доларів. Зараз в ній живуть. Прямо реально копія: так саме два санвузли і прямо копія за обладнанням. Все було готове "під ключ", але докупили пральну машину, величезний холодильник Самсунг та ТВ.

Вони з Херсона. Цікаво, що зараз їх квартира оцінюється в 180 000 доларів. Це зігріває іх знервовану реально душу (тікаючи, лежали під обстріалами на дні окопу і стояли з піднятими руками перед п"ятьма бурятами з автоматами) після втрати 4-х квартир в Херсоні (2 квартири були під оренду).

Вважайте, що відвідуєте їх квартиру з такою різницею: в Іспанії встановлено бойлер для гарячої води та пристутнє "центральне кондиціювання".

В квартирі в Анталії встановлено двоконтурний газовий котел. Опалення - по кваратирі в кімнатах радіатори, в кожній кімнаті кондиціонери від Мітсубіші.

Що тут:

- зверніть увагу: на 45:00 простор жахливе розташування зовнішніх блоків кондиціонерів. В Туреччині за стандартами завжди будують окрему закриту "шахту" для зовнішніх блоків - їх ніколи не видно мешканцям. Або будують окремий "технічний балкон" для зовнішніх блоків.

- будинок побудований в старому мікрорайоні на місці розваленого. Таке практикується і в Анталії: викуповують старе та будують нове. Зазвичай в таких будинках значно дешевші квартири - поруч живуть - і це видно на цьому відео - досить бідні сусіди. Припаркуватися майже немає де...

- я пропустив - чи вони не сказали - яка квартплата та який податок в рік.

- жахливий вид з вікон.

Хоча в цілому в такій квартирі жити - мабуть - приємно.



Ну вирішувати вам...

Цікавий коментар під відео від реального мешканця там:

"Алексей, скажу свое мнение из реального опыта владения квартирой в Испании на протяжении более чем 10 лет. Испания - хорошая страна и для отдыха на море и для жизни. Но покупать квартиру там нужно только, если ты собираешься там реально жить, постоянно жить. Если нет, то лучше арендовать жилье на время отдыха. 1. Ты по приезду на отдых не должен будешь чинить то холодильник, то кондиционер, то кран, которые ломаются. Это дело владельца. 2. Тебе не надо контактировать и решать проблемы с банками, налоговыми органами, страховыми компаниями. Ты просто отдыхаешь. 3. Тебе не надо весь год платить коммунидады, страховки, коммунальные платежи. 4. Ты не привязан к одному месту. Через несколько лет владения квартирой понимаешь, что хочется отдохнуть то в разных местах Испании, то в Италии, то еще где-то. А при покупке, ты ездишь и ездишь в одно место. 5. Ты отдохнул в арендованной квартире, и уехал с моря с радостью вспоминая отдых, а не то, как ты то ремонтником был, то решалой проблем и вопросов, то что ты весь год должен платить что-то, то декларации сдавать, то банк счет заблокирует и надо его разблокировать и так по кругу. Надеюсь донес мысль. Пробовал и сдавать квартиру на время своего отсутствия. Там тоже все не просто, дохода на мороженку и на кофе только и хватит , а проблем добавляется очень много".



Останні три фрази економічного гатунку співпадають з думкою моїх приятелів, які купили в 2014 році квартиру спочатку на південь від Аліканте (вдавалося заробити тільки на витрати самому "побути в прєлєсті пару тижнів"), а потім продали там та купили квартиру в Аліканте за 75 000 євро: вдавалося заробити за рік на здачі в оренду не більше 1 500 євро.

Останні роки здавала "Управляющая компания" німецьким пенсіонерам.