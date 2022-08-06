Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Цікаво що в оренді ситуація просто протилежна - квартири розлітаються як гарячі пиріжки.
Дякую, пане BIGor, за цікаву інформацію.
З приводу цієї фрази вище: в Туреччині так само: в оренду "квартири розлітаються як гарячі пиріжки", точніше вже практично всі розлетілися: рієлтори з наших прямо виють: "Немає з чим працювати". Цікаво, що вже мені сказали таке: "Навіщо люди беруть в оренду, платять страшні гроші, краще б вже купили". Навели таку статистику: на "першій лінії" вже зафіксовані ціни в 100 000 лір (5 400$ - в квартирах, які пару років тому продавалися за 340 000$, а зараз бачив ціну в 825 000$; не на першій лінії, але в ЖК преміум класу вже не возьмеш за 40 000 лір (2 200$). Я відразу спитав про ситуацію з цінами на купівлю. Тут почалося традиційне рієлторське: "А що саме, а який поверх, а яка квартира, а в сіте, чи не в сіте (з басейном чи без басейна), а на яку суму..." і так далі... Я сказав: "Мені не дуріть голову. І не вішайте локшину на вуха: квартиру 2+1 нову в новому бeдинку за скільки реально МІНІМАЛЬНО можна зараз купити?" - Якщо не шукати на "першій лінії", або "поближче до моря", а погодитися мати квартиру за критерієм "гори, ліс, свіже повітря" то можна взяти за 65 000 доларів нову в новому будинку. І назвали мікрорайон. Ну, це реально дуже далеко, я там навіть рідко буваю, але є і таке...
Озвучили рієлтори з наших українців ціни на щось пристойне в спальному районі: - квартира 2+1 - 100 000 доларів; - квартира 3+1 - 155 000 доларів. Це нове готове з повним ремонтом, в ЖК з плавальним басейном (!), поруч дитячий парк та хвойний ліс, з соняшною батареєю (гаряча вода), меблі в кухні, гардеробна кімната в майстер-спальні, варочна поверхня, духова електрична шафа кухні та витяжка. Все як завжди "під ключ".
jump написав:Зростання споживчих цін у Туреччині прискорилося сімнадцятий місяць поспіль у жовтні – інфляція в країні сягнула 85,5% в умовах економічної політики президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Про це повідомляє Financial Times.
Ціни на продукти харчування і транспорт подвоїлися в річному вимірі, що посилюється більш високими світовими цінами на енергоносії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган намагається запровадити власну економічну політику, в межах якої наказав центральному банку знизити облікову ставку до однозначних цифр напередодні виборів в наступному році. На думку Ердогана, підвищення процентних ставок центробанку допоможе стримувати інфляцію, що суперечить "традиційному" уявленню про монетарну політику.
Як наслідок, такі дії Ердогана спричинили найгіршу інфляції в країні за чверть століття. Після останнього пониження ставки на 250 б.п. облікова ставка Центробанку Туреччини становить 10,5%.
За темпами інфляції Туреччину випереджають лише Зімбабве, Венесуела, Сирія, Ліван і Судан.
Перед тим, як розміщувати простирадла текстів, краще відвідайте Епіцентр та купіть нового молотка замість того, що Ви вкинули в димову трубу в сільській хаті в 74 км від Києва. Буде більше зиску - дізнаєтеся, що таке "інфляція" - замість того, щоби писати про інфляцію там, де Ви в останні 1/2 сторіччя не були і за попередніми даними в найближчі 1/2 сторіччя вже не будете.
Завершено реєстрацію бажаючих грромадян (іноземці не приймають участь) придбати квартиру в будинках, які будуть побудовані за 2 роки за ДЕРЖАВНИЙ кошт з відшкодуваннім ціни на протязі 15 років: - кількість квартир, як будуть побудовані у всіх 81 провінціях країни: 250 000. - подано заявок (розиграш права викупити буде як в лотерею): близько 8 000 000 (населення країни близько 85 000 000 людей). - допущено до участі в розіграші ("відсіяні" ті, хто подав неправдиву інформацію) 5 135 324 учасника. Таким чинм, конкурс 5135324/250000=20 осіб на 1 квартиру. - квартири 2+1 або 3+1 (без права вибрати). - Заявки подали 2 030 277 молодих людей (у віці від 18 до 25 років).
Цікаво, що паралельно йшла реєстрація бажаючих отримати під забудову власним будинком земельної ділянки. Ділянки будуть видаватися підготовленими з проведеною електрикою та водою. Ціна ділянки фіксується в турецьких лірах, змінюватися не буде, термін погашення - 10 років. В Анталії подано 15 000 заявок на земельні ділянки.
В ці дні різко активувалися фірми, які пропонують готові невеликі - але інколи і 2-о поверхові - будинки для встановлення іх на ділянці. Інколи дуже цікаві варіанти за матеріалами (дерево) та дизайном.
Вчора пан Мурат Курум, міністр інфраструктури, зробив ще одну цікаву заяву: - в Туреччині будується 600 000 квартир на рік. - з них 15-20% - квартири рівня "вище середнього". - в листопаді 2022 року буде оголошено нову житлову Програму "для людей із середніми прибутками", тобто програма для грошовитих інвесторів і просто досить багатих людей. - за цією Програмою буде побудовано 100 000 квартир в ЖК класу "вище середнього або преміум-класу".
За задумом авторів Проєкту "Соціальнрого житла" та "Житла для людей з прибутками вище середнього" це повинно суттєво вплинути на рівень цін на нерухомість в Туреччині, яка зросла найбльше в Європі (за даними Євростат) за підсумками 2021 року.
Для довідки: в тих чотирьох ЖК, які будуються неподалік від мого ЖК - а це ЖК преміум класу з квартирами двоповерховими, 3+1, площею в 160-180 кв. м, триває продаж квартир за ціною в 12 000 000 лір або близько 650 000 доларів США. При купівлі такої квартитри не тільки отримує інвестор престижне житло в престижному районі, але і бонусом - громадянство на всю родину. https://ozpinarlar.com.tr/ru/portfolio/casatrio-3/
rjkz написав:Можно ставить ниже глубины промерзания огромную емкость, которая будет проточной, чтобы воды обновлялась и ставить повысительный насос на ИБП. Но это очень недешевый проект.
На самом деле этот "велосипед" реализован давно в жилых домах в Турции и успешно применяется: - в подвале дома - этаж минус 1, кроме зала для фитнеса и сауны, находится бассейн с резервной водой - выполнен по примеру и качеству бассейна на улице у дома. - я лично с рулеткой внутрь не залазил (система занимает 2 помещения - в одном трубопроводы, вентили, электрооборудование, а доступ во второе - через первое помещение с "окном ревизии"), но на взгляд размеры резервного бассейна 2,5мх3мх4м. Туда поступает вода из городского водопровода. Внутри расположен поплавок подачи воды. Доступ закрыт на замок и ключи имеют председатель ОСББ и его зам. - бассейн заполнен не полностью, а зрительно на высоту в 1,5-2 м. Стены отделаны керамической плиткой. - в бассейн поступает вода обычно ночью, и используется эта вода при падении давления в водопроводе. То есть она постоянно обновляется и пополняется. Я иногда слышу при входе в подъезд, как включается гидрофор или как шумит вода при подаче. Двери в это помещение имеют верхнюю часть с решеткой и можно слышать. - для этого установлена и работает система подачи воды, которую тут называют "гидрофор" (электрический насос). - этот бассейн осушают 2 раза в год и тщательно моют с дезинфекцией, предупреждая жильцов о том, что возможным есть падение воды в системе. Обычно процедура занимает 3 дня. Работает единственный нанятый работник ОСББ дома. За 5 лет я имел доступ внутрь этих двух помещений всего 2 раза - звал председатель ОСББ похвастаться, как они тщательно вымыли продезинфицировали и осушили бассейн. - за последние 5 лет был поврежден гидрофор 1 раз, меняли на новый (за счет взносов жильцов в ОСББ). В дни когда он не работал, лично я не заметил проблем в подаче воды (этаж 4). Кажется, жилец двухуровневой квартиры на этаже 5/6 жаловался.
Не далее двух недель назад ушлый специалист в КРЖН - безработный житель полуподвала на территории Киевской области - привычно ёрничал на этой ветке по поводу "бака" и солнечных панелей в той стране мира, где он никогда жизни не был - так вот, в эту систему подвязана и система установленных на крыше солнечных панелей - горячую воду жильцы получают бесплатно не менее 300 дней в году. И все это делает устанавливает Застройщик. Жильцы все получают готовое. Судя по тому, что так сделано почти во всех домах, где я был, видимо СНИП для Застройщика.
P.S. В пятницу наши люди спрашивали у меня, где и как купить в Турции с доставкой в Украину однофазный бензогенератор мощностью 5 кВА. Дал телефон человека - есть автобусы с багажными отделениями и из Анталии в Киев, и из Стамбула в Черновцы. Самый "ходовой" на 3 кВА стоит в Турции 6 870 лиры или 375$. https://www.hepsiburada.com/aksa-aap-35 ... c&v=1.10.7 Made in Turkey: Aksa Power Generation — турецкая корпорация, которая проектирует, производит, распространяет, продает и обслуживает генераторы электроэнергии по всему миру. Штаб-квартира Aksa Power Generation находится в Стамбуле, Турция.
Сьогодні виповнюється рівно 7 днів, як Міграційна служба Туреччини нікому не призначає дати особистої подачі документів - принаймні в Анталії - на отримання ВНП - тут цю просту процедуру називають "рандеву". Ажіотаж... Немає вільних "слотів"...
Цікаво, що з"являється повідомлення при спробі записатися людині на рандеву: "Оскільки вільних місць немає, ви можете перебувати на території Туреччини наступні 180 діб легально".
Сьогодні виповнюється рівно 7 днів, як Міграційна служба Туреччини нікому не призначає дати особистої подачі документів - принаймні в Анталії - на отримання ВНП - тут цю просту процедуру називають "рандеву". Ажіотаж... Немає вільних "слотів"...
Цікаво, що з"являється повідомлення при спробі записатися людині на рандеву: "Оскільки вільних місць немає, ви можете перебувати на території Туреччини наступні 180 діб легально".
всі слоти на рандеву замельдовано громадянами кацапстану?
Ми тут часто згадували цю країну, і я декілька разів давав короткі огляди квартир мох друзів (троє мають там нерухомість, цікаво, що всі троє НЕ живуть і НЕ бувають в своїх квартирах). Варто подивитися: відео актуальне, НА ТЕМУ гілки, і яке реально несе конкретну точну інформацію про можливі інвестиції в нерухомість. https://www.youtube.com/watch?v=k7jV1s8Fm2U Мені сподобалося декількома фактами та тим, що можна отримати багато корисної цифрової/фінансової інформації, незважаючи на те, що ведучий - Олексій Крилов - наш українець - батько двох дітей (не кинув їх напризволяще в Тернополі) - біженець - не є фахівцем з нерухомості, виглядає досить наївним, та зараз сам орендує квартиру в Іспанії за 590 євро. Між іншим його відео мають майже 100 мільйонів переглядів. Для довідки: - Торревьеха Torrevieja - містечко, яке важо відразу знайти на мапі Іспанії. Скажімо так, на південь від Аліканте. - населення - менше 100 000 мешканців. - практично ідентична погода з Анталією: вночі в листопаді +14...+16, вдень +22...+24.
Що мені сподобалося: - називають конкретні ціни на утримання квартир, ціну обслуговування та податки за рік; - ведучий або кепкує з глядача, або дійсно не жив в нормальних кватирах (що може бути), а від цього ще цікавіше; - ну рієлтор - просто красень - видно, що він сам ці квартири бачить вперше, але язика підвішено добре та швидко-швидко орієнтується в тому, як показати/продати товар краще. Рієлтору - 5 балів! Працює добре, тому і їздить не як бідолага флайман на ровері, купленому у циган за 40 доларів в 2019 році, а на Лексусі.
Однаково цікаво дивитися і на квартиру за ціною в 42 000 євро, і на квартиру за 186 000 євро. Спробую пізніше написати, на що я сам - точніше, на які цифри/гроші - звернув увагу.
Спроба вибрати квартиру в Іспанії (частина 2 - нотатки економічнеого плану після перегляду досить цікавого відео вище)
1. Особисто я, який народивися та виріс у місті з майже мільйоном населення, мабуть, не зміг би жити в містечку з населенням, меншим за 100 000 мешканців. Не тому, що хочу/хотів би бачити багато людей, а тому що розумію обмежені можливості життя в такому містечку - наприклад, проблеми з авіа- та залізничним сполученням. В Україні я відвідав майже всі такі міста: це Новомосковськ, Ковель, Лисичанськ, Мукачеве, Умань, Бердичів, Бориспіль, Стрий, Лозова, Горішні плавні і ще з пару десятків міст. Чудові міста... Можливо все ж, що невеличке місто на березі моря тут підійде, в кінці-кінців аналогами можуть бути Ялта, Євпаторія та Феодосія.
2. Ну квартира за 42 000 євро навряд чи має право називатися квартирою - класична назва за польскими мірками "Кавалірка". Майже в такій я жив пару тижнів в Seattle (It is the seat of King County, Washington) на півночі США - саме таку квартиру (не таку занедбану) я згадав, коли дивився на цю в Іспанії. Там в таку поселяють студента (живе один, але може тимчаство привести дівчину) або людину, яка приїхала у відрядження. Але і тут є цікаве: а) внесок в ОСББ щомісяця 22 євро. б) Муніципальний податок 130 євро в рік. Так: 22 євро - це близько 850 гривень - більше, ніж вдвічі, ніж люди платять за 2-к квартиру у Львові або втричі дорожче, ніж я плачу за 2-к квартиру в Анталії. Але ж це - "небо та земля"... Муніципальний податок за рік в Туреччині - близько 20 євро, тобто в 7 разів менший.
3. Квартира за 89 000 євро вигладяє привабливіше і має право називатися "квартирою". Більш-менш нормальна. Я сам деякий час жив в панельному будинку в Україні у стандартній двушці житловою площею в 27 кв. м, потім у стандартінй 3-к квартирі житловою площею в 39,9 кв. м та розумію, що це. Жити можна. Але і тут є цікаве: а) внесок в ОСББ щомісяця 35 євро. б) Муніципальний податок 220 євро в рік. Угу... На що тут я звернув увагу: панове ЧУДОМ припаркувалися. Ну, киянам це зрозуміло... Мені - як у минулому мешканцю Львова із власною парковкою в нашому ОСББ - вже якось незручно...
4. Квартира за 186 000 євро викликає приємні враження свіжим ремонтом та звичайним для Європи (і Туреччини) відсутністю непотрібних - як всі вже з"ясували - "понтів": стіни пофарбовані у білий колір. Дуже зручно. Коли я дививися на цю квартиру, то однозначнео згадував квартиру моїх приятелів, яку вони купили з моєї подачі в вересні 2019 року в Анталії в новобудові за 91 000 доларів. Зараз в ній живуть. Прямо реально копія: так саме два санвузли і прямо копія за обладнанням. Все було готове "під ключ", але докупили пральну машину, величезний холодильник Самсунг та ТВ. Вони з Херсона. Цікаво, що зараз їх квартира оцінюється в 180 000 доларів. Це зігріває іх знервовану реально душу (тікаючи, лежали під обстріалами на дні окопу і стояли з піднятими руками перед п"ятьма бурятами з автоматами) після втрати 4-х квартир в Херсоні (2 квартири були під оренду). Вважайте, що відвідуєте їх квартиру з такою різницею: в Іспанії встановлено бойлер для гарячої води та пристутнє "центральне кондиціювання". В квартирі в Анталії встановлено двоконтурний газовий котел. Опалення - по кваратирі в кімнатах радіатори, в кожній кімнаті кондиціонери від Мітсубіші. Що тут: - зверніть увагу: на 45:00 простор жахливе розташування зовнішніх блоків кондиціонерів. В Туреччині за стандартами завжди будують окрему закриту "шахту" для зовнішніх блоків - їх ніколи не видно мешканцям. Або будують окремий "технічний балкон" для зовнішніх блоків. - будинок побудований в старому мікрорайоні на місці розваленого. Таке практикується і в Анталії: викуповують старе та будують нове. Зазвичай в таких будинках значно дешевші квартири - поруч живуть - і це видно на цьому відео - досить бідні сусіди. Припаркуватися майже немає де... - я пропустив - чи вони не сказали - яка квартплата та який податок в рік. - жахливий вид з вікон. Хоча в цілому в такій квартирі жити - мабуть - приємно.
Ну вирішувати вам... Цікавий коментар під відео від реального мешканця там: "Алексей, скажу свое мнение из реального опыта владения квартирой в Испании на протяжении более чем 10 лет. Испания - хорошая страна и для отдыха на море и для жизни. Но покупать квартиру там нужно только, если ты собираешься там реально жить, постоянно жить. Если нет, то лучше арендовать жилье на время отдыха. 1. Ты по приезду на отдых не должен будешь чинить то холодильник, то кондиционер, то кран, которые ломаются. Это дело владельца. 2. Тебе не надо контактировать и решать проблемы с банками, налоговыми органами, страховыми компаниями. Ты просто отдыхаешь. 3. Тебе не надо весь год платить коммунидады, страховки, коммунальные платежи. 4. Ты не привязан к одному месту. Через несколько лет владения квартирой понимаешь, что хочется отдохнуть то в разных местах Испании, то в Италии, то еще где-то. А при покупке, ты ездишь и ездишь в одно место. 5. Ты отдохнул в арендованной квартире, и уехал с моря с радостью вспоминая отдых, а не то, как ты то ремонтником был, то решалой проблем и вопросов, то что ты весь год должен платить что-то, то декларации сдавать, то банк счет заблокирует и надо его разблокировать и так по кругу. Надеюсь донес мысль. Пробовал и сдавать квартиру на время своего отсутствия. Там тоже все не просто, дохода на мороженку и на кофе только и хватит, а проблем добавляется очень много".
Останні три фрази економічного гатунку співпадають з думкою моїх приятелів, які купили в 2014 році квартиру спочатку на південь від Аліканте (вдавалося заробити тільки на витрати самому "побути в прєлєсті пару тижнів"), а потім продали там та купили квартиру в Аліканте за 75 000 євро: вдавалося заробити за рік на здачі в оренду не більше 1 500 євро. Останні роки здавала "Управляющая компания" німецьким пенсіонерам.