Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Цікаво що в оренді ситуація просто протилежна - квартири розлітаються як гарячі пиріжки.
Дякую, пане BIGor, за цікаву інформацію.
З приводу цієї фрази вище: в Туреччині так само: в оренду "квартири розлітаються як гарячі пиріжки", точніше вже практично всі розлетілися: рієлтори з наших прямо виють: "Немає з чим працювати". Цікаво, що вже мені сказали таке: "Навіщо люди беруть в оренду, платять страшні гроші, краще б вже купили". Навели таку статистику: на "першій лінії" вже зафіксовані ціни в 100 000 лір (5 400$ - в квартирах, які пару років тому продавалися за 340 000$, а зараз бачив ціну в 825 000$; не на першій лінії, але в ЖК преміум класу вже не возьмеш за 40 000 лір (2 200$). Я відразу спитав про ситуацію з цінами на купівлю. Тут почалося традиційне рієлторське: "А що саме, а який поверх, а яка квартира, а в сіте, чи не в сіте (з басейном чи без басейна), а на яку суму..." і так далі... Я сказав: "Мені не дуріть голову. І не вішайте локшину на вуха: квартиру 2+1 нову в новому бeдинку за скільки реально МІНІМАЛЬНО можна зараз купити?" - Якщо не шукати на "першій лінії", або "поближче до моря", а погодитися мати квартиру за критерієм "гори, ліс, свіже повітря" то можна взяти за 65 000 доларів нову в новому будинку. І назвали мікрорайон. Ну, це реально дуже далеко, я там навіть рідко буваю, але є і таке...
Озвучили рієлтори з наших українців ціни на щось пристойне в спальному районі: - квартира 2+1 - 100 000 доларів; - квартира 3+1 - 155 000 доларів. Це нове готове з повним ремонтом, в ЖК з плавальним басейном (!), поруч дитячий парк та хвойний ліс, з соняшною батареєю (гаряча вода), меблі в кухні, гардеробна кімната в майстер-спальні, варочна поверхня, духова електрична шафа кухні та витяжка. Все як завжди "під ключ".
jump написав:Зростання споживчих цін у Туреччині прискорилося сімнадцятий місяць поспіль у жовтні – інфляція в країні сягнула 85,5% в умовах економічної політики президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Про це повідомляє Financial Times.
Ціни на продукти харчування і транспорт подвоїлися в річному вимірі, що посилюється більш високими світовими цінами на енергоносії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган намагається запровадити власну економічну політику, в межах якої наказав центральному банку знизити облікову ставку до однозначних цифр напередодні виборів в наступному році. На думку Ердогана, підвищення процентних ставок центробанку допоможе стримувати інфляцію, що суперечить "традиційному" уявленню про монетарну політику.
Як наслідок, такі дії Ердогана спричинили найгіршу інфляції в країні за чверть століття. Після останнього пониження ставки на 250 б.п. облікова ставка Центробанку Туреччини становить 10,5%.
За темпами інфляції Туреччину випереджають лише Зімбабве, Венесуела, Сирія, Ліван і Судан.
Завершено реєстрацію бажаючих грромадян (іноземці не приймають участь) придбати квартиру в будинках, які будуть побудовані за 2 роки за ДЕРЖАВНИЙ кошт з відшкодуваннім ціни на протязі 15 років: - кількість квартир, як будуть побудовані у всіх 81 провінціях країни: 250 000. - подано заявок (розиграш права викупити буде як в лотерею): близько 8 000 000 (населення країни близько 85 000 000 людей). - допущено до участі в розіграші ("відсіяні" ті, хто подав неправдиву інформацію) 5 135 324 учасника. Таким чинм, конкурс 5135324/250000=20 осіб на 1 квартиру. - квартири 2+1 або 3+1 (без права вибрати). - Заявки подали 2 030 277 молодих людей (у віці від 18 до 25 років).
Цікаво, що паралельно йшла реєстрація бажаючих отримати під забудову власним будинком земельної ділянки. Ділянки будуть видаватися підготовленими з проведеною електрикою та водою. Ціна ділянки фіксується в турецьких лірах, змінюватися не буде, термін погашення - 10 років. В Анталії подано 15 000 заявок на земельні ділянки.
В ці дні різко активувалися фірми, які пропонують готові невеликі - але інколи і 2-о поверхові - будинки для встановлення іх на ділянці. Інколи дуже цікаві варіанти за матеріалами (дерево) та дизайном.
Вчора пан Мурат Курум, міністр інфраструктури, зробив ще одну цікаву заяву: - в Туреччині будується 600 000 квартир на рік. - з них 15-20% - квартири рівня "вище середнього". - в листопаді 2022 року буде оголошено нову житлову Програму "для людей із середніми прибутками", тобто програма для грошовитих інвесторів і просто досить багатих людей. - за цією Програмою буде побудовано 100 000 квартир в ЖК класу "вище середнього або преміум-класу".
За задумом авторів Проєкту "Соціальнрого житла" та "Житла для людей з прибутками вище середнього" це повинно суттєво вплинути на рівень цін на нерухомість в Туреччині, яка зросла найбльше в Європі (за даними Євростат) за підсумками 2021 року.
Для довідки: в тих чотирьох ЖК, які будуються неподалік від мого ЖК - а це ЖК преміум класу з квартирами двоповерховими, 3+1, площею в 160-180 кв. м, триває продаж квартир за ціною в 12 000 000 лір або близько 650 000 доларів США. При купівлі такої квартитри не тільки отримує інвестор престижне житло в престижному районі, але і бонусом - громадянство на всю родину. https://ozpinarlar.com.tr/ru/portfolio/casatrio-3/
rjkz написав:Можно ставить ниже глубины промерзания огромную емкость, которая будет проточной, чтобы воды обновлялась и ставить повысительный насос на ИБП. Но это очень недешевый проект.
На самом деле этот "велосипед" реализован давно в жилых домах в Турции и успешно применяется: - в подвале дома - этаж минус 1, кроме зала для фитнеса и сауны, находится бассейн с резервной водой - выполнен по примеру и качеству бассейна на улице у дома. - я лично с рулеткой внутрь не залазил (система занимает 2 помещения - в одном трубопроводы, вентили, электрооборудование, а доступ во второе - через первое помещение с "окном ревизии"), но на взгляд размеры резервного бассейна 2,5мх3мх4м. Туда поступает вода из городского водопровода. Внутри расположен поплавок подачи воды. Доступ закрыт на замок и ключи имеют председатель ОСББ и его зам. - бассейн заполнен не полностью, а зрительно на высоту в 1,5-2 м. Стены отделаны керамической плиткой. - в бассейн поступает вода обычно ночью, и используется эта вода при падении давления в водопроводе. То есть она постоянно обновляется и пополняется. Я иногда слышу при входе в подъезд, как включается гидрофор или как шумит вода при подаче. Двери в это помещение имеют верхнюю часть с решеткой и можно слышать. - для этого установлена и работает система подачи воды, которую тут называют "гидрофор" (электрический насос). - этот бассейн осушают 2 раза в год и тщательно моют с дезинфекцией, предупреждая жильцов о том, что возможным есть падение воды в системе. Обычно процедура занимает 3 дня. Работает единственный нанятый работник ОСББ дома. За 5 лет я имел доступ внутрь этих двух помещений всего 2 раза - звал председатель ОСББ похвастаться, как они тщательно вымыли продезинфицировали и осушили бассейн. - за последние 5 лет был поврежден гидрофор 1 раз, меняли на новый (за счет взносов жильцов в ОСББ). В дни когда он не работал, лично я не заметил проблем в подаче воды (этаж 4). Кажется, жилец двухуровневой квартиры на этаже 5/6 жаловался.
Не далее двух недель назад ушлый специалист в КРЖН - безработный житель полуподвала на территории Киевской области - привычно ёрничал на этой ветке по поводу "бака" и солнечных панелей в той стране мира, где он никогда жизни не был - так вот, в эту систему подвязана и система установленных на крыше солнечных панелей - горячую воду жильцы получают бесплатно не менее 300 дней в году. И все это делает устанавливает Застройщик. Жильцы все получают готовое. Судя по тому, что так сделано почти во всех домах, где я был, видимо СНИП для Застройщика.
P.S. В пятницу наши люди спрашивали у меня, где и как купить в Турции с доставкой в Украину однофазный бензогенератор мощностью 5 кВА. Дал телефон человека - есть автобусы с багажными отделениями и из Анталии в Киев, и из Стамбула в Черновцы. Самый "ходовой" на 3 кВА стоит в Турции 6 870 лиры или 375$. https://www.hepsiburada.com/aksa-aap-35 ... c&v=1.10.7 Made in Turkey: Aksa Power Generation — турецкая корпорация, которая проектирует, производит, распространяет, продает и обслуживает генераторы электроэнергии по всему миру. Штаб-квартира Aksa Power Generation находится в Стамбуле, Турция.
Сьогодні виповнюється рівно 7 днів, як Міграційна служба Туреччини нікому не призначає дати особистої подачі документів - принаймні в Анталії - на отримання ВНП - тут цю просту процедуру називають "рандеву". Ажіотаж... Немає вільних "слотів"...
Цікаво, що з"являється повідомлення при спробі записатися людині на рандеву: "Оскільки вільних місць немає, ви можете перебувати на території Туреччини наступні 180 діб легально".
Сьогодні виповнюється рівно 7 днів, як Міграційна служба Туреччини нікому не призначає дати особистої подачі документів - принаймні в Анталії - на отримання ВНП - тут цю просту процедуру називають "рандеву". Ажіотаж... Немає вільних "слотів"...
Цікаво, що з"являється повідомлення при спробі записатися людині на рандеву: "Оскільки вільних місць немає, ви можете перебувати на території Туреччини наступні 180 діб легально".
всі слоти на рандеву замельдовано громадянами кацапстану?
Ми тут часто згадували цю країну, і я декілька разів давав короткі огляди квартир мох друзів (троє мають там нерухомість, цікаво, що всі троє НЕ живуть і НЕ бувають в своїх квартирах). Варто подивитися: відео актуальне, НА ТЕМУ гілки, і яке реально несе конкретну точну інформацію про можливі інвестиції в нерухомість. https://www.youtube.com/watch?v=k7jV1s8Fm2U Мені сподобалося декількома фактами та тим, що можна отримати багато корисної цифрової/фінансової інформації, незважаючи на те, що ведучий - Олексій Крилов - наш українець - батько двох дітей (не кинув їх напризволяще в Тернополі) - біженець - не є фахівцем з нерухомості, виглядає досить наївним, та зараз сам орендує квартиру в Іспанії за 590 євро. Між іншим його відео мають майже 100 мільйонів переглядів. Для довідки: - Торревьеха Torrevieja - містечко, яке важо відразу знайти на мапі Іспанії. Скажімо так, на південь від Аліканте. - населення - менше 100 000 мешканців. - практично ідентична погода з Анталією: вночі в листопаді +14...+16, вдень +22...+24.
Що мені сподобалося: - називають конкретні ціни на утримання квартир, ціну обслуговування та податки за рік; - ведучий або кепкує з глядача, або дійсно не жив в нормальних кватирах (що може бути), а від цього ще цікавіше; - ну рієлтор - просто красень - видно, що він сам ці квартири бачить вперше, але язика підвішено добре та швидко-швидко орієнтується в тому, як показати/продати товар краще. Рієлтору - 5 балів! Працює добре, тому і їздить не як бідолага флайман на ровері, купленому у циган за 40 доларів в 2019 році, а на Лексусі.
Однаково цікаво дивитися і на квартиру за ціною в 42 000 євро, і на квартиру за 186 000 євро. Спробую пізніше написати, на що я сам - точніше, на які цифри/гроші - звернув увагу.
Спроба вибрати квартиру в Іспанії (частина 2 - нотатки економічнеого плану після перегляду досить цікавого відео вище)
1. Особисто я, який народивися та виріс у місті з майже мільйоном населення, мабуть, не зміг би жити в містечку з населенням, меншим за 100 000 мешканців. Не тому, що хочу/хотів би бачити багато людей, а тому що розумію обмежені можливості життя в такому містечку - наприклад, проблеми з авіа- та залізничним сполученням. В Україні я відвідав майже всі такі міста: це Новомосковськ, Ковель, Лисичанськ, Мукачеве, Умань, Бердичів, Бориспіль, Стрий, Лозова, Горішні плавні і ще з пару десятків міст. Чудові міста... Можливо все ж, що невеличке місто на березі моря тут підійде, в кінці-кінців аналогами можуть бути Ялта, Євпаторія та Феодосія.
2. Ну квартира за 42 000 євро навряд чи має право називатися квартирою - класична назва за польскими мірками "Кавалірка". Майже в такій я жив пару тижнів в Seattle (It is the seat of King County, Washington) на півночі США - саме таку квартиру (не таку занедбану) я згадав, коли дивився на цю в Іспанії. Там в таку поселяють студента (живе один, але може тимчаство привести дівчину) або людину, яка приїхала у відрядження. Але і тут є цікаве: а) внесок в ОСББ щомісяця 22 євро. б) Муніципальний податок 130 євро в рік. Так: 22 євро - це близько 850 гривень - більше, ніж вдвічі, ніж люди платять за 2-к квартиру у Львові або втричі дорожче, ніж я плачу за 2-к квартиру в Анталії. Але ж це - "небо та земля"... Муніципальний податок за рік в Туреччині - близько 20 євро, тобто в 7 разів менший.
3. Квартира за 89 000 євро вигладяє привабливіше і має право називатися "квартирою". Більш-менш нормальна. Я сам деякий час жив в панельному будинку в Україні у стандартній двушці житловою площею в 27 кв. м, потім у стандартінй 3-к квартирі житловою площею в 39,9 кв. м та розумію, що це. Жити можна. Але і тут є цікаве: а) внесок в ОСББ щомісяця 35 євро. б) Муніципальний податок 220 євро в рік. Угу... На що тут я звернув увагу: панове ЧУДОМ припаркувалися. Ну, киянам це зрозуміло... Мені - як у минулому мешканцю Львова із власною парковкою в нашому ОСББ - вже якось незручно...
4. Квартира за 186 000 євро викликає приємні враження свіжим ремонтом та звичайним для Європи (і Туреччини) відсутністю непотрібних - як всі вже з"ясували - "понтів": стіни пофарбовані у білий колір. Дуже зручно. Коли я дививися на цю квартиру, то однозначнео згадував квартиру моїх приятелів, яку вони купили з моєї подачі в вересні 2019 року в Анталії в новобудові за 91 000 доларів. Зараз в ній живуть. Прямо реально копія: так саме два санвузли і прямо копія за обладнанням. Все було готове "під ключ", але докупили пральну машину, величезний холодильник Самсунг та ТВ. Вони з Херсона. Цікаво, що зараз їх квартира оцінюється в 180 000 доларів. Це зігріває іх знервовану реально душу (тікаючи, лежали під обстріалами на дні окопу і стояли з піднятими руками перед п"ятьма бурятами з автоматами) після втрати 4-х квартир в Херсоні (2 квартири були під оренду). Вважайте, що відвідуєте їх квартиру з такою різницею: в Іспанії встановлено бойлер для гарячої води та присутнє "центральне кондиціювання". В квартирі в Анталії встановлено двоконтурний газовий котел. Опалення - по кваратирі в кімнатах радіатори, в кожній кімнаті кондиціонери від Мітсубіші. Що тут: - зверніть увагу: на 45:00 простор жахливе розташування зовнішніх блоків кондиціонерів. В Туреччині за стандартами завжди будують окрему закриту "шахту" для зовнішніх блоків - їх ніколи не видно мешканцям. Або будують окремий "технічний балкон" для зовнішніх блоків. - з точки зору ОП та ТБ - якось зовсім погано. - будинок побудований в старому мікрорайоні на місці розваленого. Таке практикується і в Анталії: викуповують старе та будують нове. Зазвичай в таких будинках значно дешевші квартири - поруч живуть - і це видно на цьому відео - досить бідні сусіди. Припаркуватися майже немає де... - я пропустив - чи вони не сказали - яка квартплата та який податок в рік. - жахливий вид з вікон. Хоча в цілому в такій квартирі жити - мабуть - приємно.
Ну вирішувати вам... Цікавий коментар під відео від реального інвестора, який починається зі слів: "Алексей, скажу свое мнение из реального опыта владения квартирой в Испании... . Відео рекомендую для перегляду.
Треба продублювати особливо цінний текст, може хто ще не читав. Цікаво, що його спочатку розмістив jump в гілці про Еміграцію - мабуть, цей текст має безпосереднє відношення до еміграції. Читаємо та насолоджуємося: сам флайман продублював в гілці про інвестиції.
flyman написав:
jump написав:Зростання споживчих цін у Туреччині прискорилося сімнадцятий місяць поспіль у жовтні – інфляція в країні сягнула 85,5% в умовах економічної політики президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Про це повідомляє Financial Times.
Ціни на продукти харчування і транспорт подвоїлися в річному вимірі, що посилюється більш високими світовими цінами на енергоносії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган намагається запровадити власну економічну політику, в межах якої наказав центральному банку знизити облікову ставку до однозначних цифр напередодні виборів в наступному році. На думку Ердогана, підвищення процентних ставок центробанку допоможе стримувати інфляцію, що суперечить "традиційному" уявленню про монетарну політику.
Як наслідок, такі дії Ердогана спричинили найгіршу інфляції в країні за чверть століття. Після останнього пониження ставки на 250 б.п. облікова ставка Центробанку Туреччини становить 10,5%.
За темпами інфляції Туреччину випереджають лише Зімбабве, Венесуела, Сирія, Ліван і Судан.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 06 лис, 2022 16:45, всього редагувалось 1 раз.
Знакомый руский немец взял квартиру в батуми 30 метров студию с ремонтом за 50. Половину внес своих, половину в кредит в немецком банке под минимальный процент. Сразу здал летом за 600 у.е. Как оказалось взял нормально, хотя я его отговаривал.