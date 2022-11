Додано: Нед 06 лис, 2022 11:28

Спроба вибрати квартиру в Іспанії

(частина 2 - нотатки економічнеого плану після перегляду досить цікавого відео вище)



1. Особисто я, який народивися та виріс у місті з майже мільйоном населення, мабуть, не зміг би жити в містечку з населенням, меншим за 100 000 мешканців. Не тому, що хочу/хотів би бачити багато людей, а тому що розумію обмежені можливості життя в такому містечку - наприклад, проблеми з авіа- та залізничним сполученням. В Україні я відвідав майже всі такі міста: це Новомосковськ, Ковель, Лисичанськ, Мукачеве, Умань, Бердичів, Бориспіль, Стрий, Лозова, Горішні плавні і ще з пару десятків міст. Чудові міста...

Можливо все ж, що невеличке місто на березі моря тут підійде, в кінці-кінців аналогами можуть бути Ялта, Євпаторія та Феодосія.



2. Ну квартира за 42 000 євро навряд чи має право називатися квартирою - класична назва за польскими мірками "Кавалірка". Майже в такій я жив пару тижнів в Seattle (It is the seat of King County, Washington) на півночі США - саме таку квартиру ( не таку занедбану ) я згадав, коли дивився на цю в Іспанії. Там в таку поселяють студента (живе один, але може тимчаство привести дівчину) або людину, яка приїхала у відрядження.

Але і тут є цікаве: а) внесок в ОСББ щомісяця 22 євро. б) Муніципальний податок 130 євро в рік.

Так: 22 євро - це близько 850 гривень - більше, ніж вдвічі, ніж люди платять за 2-к квартиру у Львові або втричі дорожче, ніж я плачу за 2-к квартиру в Анталії. Але ж це - "небо та земля"...

Муніципальний податок за рік в Туреччині - близько 20 євро, тобто в 7 разів менший.



3. Квартира за 89 000 євро вигладяє привабливіше і має право називатися "квартирою".

Більш-менш нормальна. Я сам деякий час жив в панельному будинку в Україні у стандартній двушці житловою площею в 27 кв. м, потім у стандартінй 3-к квартирі житловою площею в 39,9 кв. м та розумію, що це. Жити можна.

Але і тут є цікаве: а) внесок в ОСББ щомісяця 35 євро. б) Муніципальний податок 220 євро в рік. Угу...

На що тут я звернув увагу: панове ЧУДОМ припаркувалися.

Ну, киянам це зрозуміло... Мені - як у минулому мешканцю Львова із власною парковкою в нашому ОСББ - вже якось незручно...



4. Квартира за 186 000 євро викликає приємні враження свіжим ремонтом та звичайним для Європи (і Туреччини) відсутністю непотрібних - як всі вже з"ясували - "понтів": стіни пофарбовані у білий колір. Дуже зручно.

Коли я дививися на цю квартиру, то однозначнео згадував квартиру моїх приятелів, яку вони купили з моєї подачі в вересні 2019 року в Анталії в новобудові за 91 000 доларів. Зараз в ній живуть. Прямо реально копія: так саме два санвузли і прямо копія за обладнанням. Все було готове "під ключ", але докупили пральну машину, величезний холодильник Самсунг та ТВ.

Вони з Херсона. Цікаво, що зараз їх квартира оцінюється в 180 000 доларів. Це зігріває іх знервовану реально душу (тікаючи, лежали під обстріалами на дні окопу і стояли з піднятими руками перед п"ятьма бурятами з автоматами) після втрати 4-х квартир в Херсоні (2 квартири були під оренду).

Вважайте, що відвідуєте їх квартиру з такою різницею: в Іспанії встановлено бойлер для гарячої води та присутнє "центральне кондиціювання".

В квартирі в Анталії встановлено двоконтурний газовий котел. Опалення - по кваратирі в кімнатах радіатори, в кожній кімнаті кондиціонери від Мітсубіші.

Що тут:

- зверніть увагу: на 45:00 простор жахливе розташування зовнішніх блоків кондиціонерів. В Туреччині за стандартами завжди будують окрему закриту "шахту" для зовнішніх блоків - їх ніколи не видно мешканцям. Або будують окремий "технічний балкон" для зовнішніх блоків.

- з точки зору ОП та ТБ - якось зовсім погано.

- будинок побудований в старому мікрорайоні на місці розваленого. Таке практикується і в Анталії: викуповують старе та будують нове. Зазвичай в таких будинках значно дешевші квартири - поруч живуть - і це видно на цьому відео - досить бідні сусіди. Припаркуватися майже немає де...

- я пропустив - чи вони не сказали - яка квартплата та який податок в рік.

- жахливий вид з вікон.

Хоча в цілому в такій квартирі жити - мабуть - приємно.



Ну вирішувати вам...

Цікавий коментар під відео від реального інвестора, який починається зі слів:

"Алексей, скажу свое мнение из реального опыта владения квартирой в Испании... .

Відео рекомендую для перегляду.