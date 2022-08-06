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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 лис, 2022 16:29
Там самое интересное - оформление кредита в банке в Германии, то есть какие документы потребовал банк в Германии и что было предоставлено.
А вообще инвестор молодец, ибо я уже писал: по данным моих респондентов в Германии 1 кв.м недвиги там сейчас оценивается в 6 000 - 10 000 евро.
Как я сказал моим немецким респондентам: по цене коридора квартиры в Германии можно взять целую квартиру НЕ в Германии.
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akurt
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Додано: Нед 06 лис, 2022 17:11
akurt написав:
Там самое интересное - оформление кредита в банке в Германии, то есть какие документы потребовал банк в Германии и что было предоставлено.
А вообще инвестор молодец, ибо я уже писал: по данным моих респондентов в Германии 1 кв.м недвиги там сейчас оценивается в 6 000 - 10 000 евро.
Как я сказал моим немецким респондентам: по цене коридора квартиры в Германии можно взять целую квартиру НЕ в Германии.
Насколько я знаю в немецком банке если получать зарплату через его счет, никаких документов не надо. 6 месяцев получаешь з.п., пишешь заявку, подписываешь договор и деньги приходят на счет. Это про бланковые кредиты.
Сам не получал, если буду брать отпишусь.
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Хомякоид
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Додано: Нед 06 лис, 2022 17:18
akurt написав:
Там самое интересное - оформление кредита в банке в Германии, то есть какие документы потребовал банк в Германии и что было предоставлено.
А вообще инвестор молодец, ибо я уже писал: по данным моих респондентов в Германии 1 кв.м недвиги там сейчас оценивается в 6 000 - 10 000 евро.
Как я сказал моим немецким респондентам: по цене коридора квартиры в Германии можно взять целую квартиру НЕ в Германии.
Как где. В Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте да, в других городках и селах не так критично.
Что знаю. Городо 100 тыс. в Баварии, не депресивный.
Куплена в 2019-2020 за 200 тыс. 100+ метров, 4 комнатная, панельный дом 30 летний.
Там же куплен участок в пригороде за 100 тыс. для строительства дома.
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Хомякоид
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