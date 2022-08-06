Додано: Вів 08 лис, 2022 09:57

Цікаві тенденції на ринку нерухомості Анталії



Найбільш часто на цьому форумі були рекомендації вкладатися в нерухомість від відомого Забудовника Ali Kemal Gurdal İnşaat:

- 23 роки на ринку нерухомості;

- 100% гарантія виконати умови Договору;

- десятки реалізованих проектів.

За моєю порадою декілька учасників форуму вклалися та суттєво виграли: квартири 1+1 можна було взяти за 60000€, а 2+1 за ціною в 96000…118000€.

Перші з переліку зараз оцінюються в 180000€, а другі найнижча ціна в 250000€.

Цікаво, що один із завзятих форумчан, відомих фахівців з нерухомості за кордоном (сам ніде нічого не має), оцінюючи один з останніх проектів за фото, визначив, що на його думку не дуже широким є літній басейн довжиною в 50 м. Цю свою міцну думку навіть з фото розмістив на цьому форумі. Ну то таке… яку тільки дурню тут не писали, аби збити щ пантелику учасників форуму: не перерахувати.

В останньому проєкті старт цін був 4 000 000 лір, потім ціну змінили на 6 000 000 лір, останні квартири було продано за 8 000 000 лір або більше за 450 000$.

Забудовник після здачі цього об‘єкта оголосив про початок нових відразу двох.

Про другий - колись в непопулярному спальному оайоні Кепез - далеко від моря - інформації ще немає, але цікаво є тим, що вже майже немає, де будувати, і навіть такий потужний Забудовник рухається далі від моря. Те, що на відстані в 1500 м - ділянка плрщею в 81 сотку - не так давно продавалася на аукціоні зі стартовою ціною в 9 300 000$. Яка ціна продажу - комерційний секрет, але ділянку вже огородили парканом.

Так ось про новий проєкт:

- один із самих престижних мікрорайонів - Uncali району Konyaaltı.

- поруч тільки дорогі будинки нової або майже нової побудови. Злидні тут не живуть. Квартиру тут вже не можна винайняти і за 40000 лір (2200$).

- ЖК складається з 4-х корпусів, всі корпуси в 4 поверха.

- тільки квартири 3+1 площею в 175 кв.м.

- все готове, під ключ, найвища якість матеріалів та комплектуючих.

- ціна на «нульовому» поверсі (перший) 730 000$ (за прайс-листом). На інших поверхах 780 000$.

- перший внесок 50%. Безвідсоткове розтермінування на 18 місяців.

Цікаво, що цей Забудовник раніше завжди виставляв ціни в €, зараз - в $.