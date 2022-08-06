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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 621622623624>
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 16:29

Там самое интересное - оформление кредита в банке в Германии, то есть какие документы потребовал банк в Германии и что было предоставлено.
А вообще инвестор молодец, ибо я уже писал: по данным моих респондентов в Германии 1 кв.м недвиги там сейчас оценивается в 6 000 - 10 000 евро.
Как я сказал моим немецким респондентам: по цене коридора квартиры в Германии можно взять целую квартиру НЕ в Германии.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:11

  akurt написав:Там самое интересное - оформление кредита в банке в Германии, то есть какие документы потребовал банк в Германии и что было предоставлено.
А вообще инвестор молодец, ибо я уже писал: по данным моих респондентов в Германии 1 кв.м недвиги там сейчас оценивается в 6 000 - 10 000 евро.
Как я сказал моим немецким респондентам: по цене коридора квартиры в Германии можно взять целую квартиру НЕ в Германии.


Насколько я знаю в немецком банке если получать зарплату через его счет, никаких документов не надо. 6 месяцев получаешь з.п., пишешь заявку, подписываешь договор и деньги приходят на счет. Это про бланковые кредиты.
Сам не получал, если буду брать отпишусь.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:18

  akurt написав:Там самое интересное - оформление кредита в банке в Германии, то есть какие документы потребовал банк в Германии и что было предоставлено.
А вообще инвестор молодец, ибо я уже писал: по данным моих респондентов в Германии 1 кв.м недвиги там сейчас оценивается в 6 000 - 10 000 евро.
Как я сказал моим немецким респондентам: по цене коридора квартиры в Германии можно взять целую квартиру НЕ в Германии.


Как где. В Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте да, в других городках и селах не так критично.
Что знаю. Городо 100 тыс. в Баварии, не депресивный.
Куплена в 2019-2020 за 200 тыс. 100+ метров, 4 комнатная, панельный дом 30 летний.
Там же куплен участок в пригороде за 100 тыс. для строительства дома.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:33

  Хомякоид написав:
  akurt написав:Там самое интересное - оформление кредита в банке в Германии, то есть какие документы потребовал банк в Германии и что было предоставлено.
А вообще инвестор молодец, ибо я уже писал: по данным моих респондентов в Германии 1 кв.м недвиги там сейчас оценивается в 6 000 - 10 000 евро.
Как я сказал моим немецким респондентам: по цене коридора квартиры в Германии можно взять целую квартиру НЕ в Германии.


Насколько я знаю в немецком банке если получать зарплату через его счет, никаких документов не надо. 6 месяцев получаешь з.п., пишешь заявку, подписываешь договор и деньги приходят на счет. Это про бланковые кредиты.
Сам не получал, если буду брать отпишусь.

в Польщі бланковий кредит, десь в два рази вищі відсотки чим під забезпечений заставаою, напр. іпотека. Тобто якщо іпотечний був би під 5% у злотих, то бланковий 10% (казали в банку, що можна "поторгуватися" щодо %, "граючися" терміном дії позики, довідкою про доходи, стажем роботи і т.д.).

Думаю, що там таки якась іпотека (напр. під ремонт), або інший вид гарантій/застави.
Інакше тому німцю позика буде майже на умовах споживчого кредиту, 20..30% річних в ойрах.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:57

Цікаві тенденції на ринку нерухомості Анталії

Найбільш часто на цьому форумі були рекомендації вкладатися в нерухомість від відомого Забудовника Ali Kemal Gurdal İnşaat:
- 23 роки на ринку нерухомості;
- 100% гарантія виконати умови Договору;
- десятки реалізованих проектів.
За моєю порадою декілька учасників форуму вклалися та суттєво виграли: квартири 1+1 можна було взяти за 60000€, а 2+1 за ціною в 96000…118000€.
Перші з переліку зараз оцінюються в 180000€, а другі найнижча ціна в 250000€.
Цікаво, що один із завзятих форумчан, відомих фахівців з нерухомості за кордоном (сам ніде нічого не має), оцінюючи один з останніх проектів за фото, визначив, що на його думку не дуже широким є літній басейн довжиною в 50 м. Цю свою міцну думку навіть з фото розмістив на цьому форумі. Ну то таке… яку тільки дурню тут не писали, аби збити щ пантелику учасників форуму: не перерахувати.
В останньому проєкті старт цін був 4 000 000 лір, потім ціну змінили на 6 000 000 лір, останні квартири було продано за 8 000 000 лір або більше за 450 000$.
Забудовник після здачі цього об‘єкта оголосив про початок нових відразу двох.
Про другий - колись в непопулярному спальному оайоні Кепез - далеко від моря - інформації ще немає, але цікаво є тим, що вже майже немає, де будувати, і навіть такий потужний Забудовник рухається далі від моря. Те, що на відстані в 1500 м - ділянка плрщею в 81 сотку - не так давно продавалася на аукціоні зі стартовою ціною в 9 300 000$. Яка ціна продажу - комерційний секрет, але ділянку вже огородили парканом.
Так ось про новий проєкт:
- один із самих престижних мікрорайонів - Uncali району Konyaaltı.
- поруч тільки дорогі будинки нової або майже нової побудови. Злидні тут не живуть. Квартиру тут вже не можна винайняти і за 40000 лір (2200$).
- ЖК складається з 4-х корпусів, всі корпуси в 4 поверха.
- тільки квартири 3+1 площею в 175 кв.м.
- все готове, під ключ, найвища якість матеріалів та комплектуючих.
- ціна на «нульовому» поверсі (перший) 730 000$ (за прайс-листом). На інших поверхах 780 000$.
- перший внесок 50%. Безвідсоткове розтермінування на 18 місяців.
Цікаво, що цей Забудовник раніше завжди виставляв ціни в €, зараз - в $.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 11:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:були рекомендації

шо було, то пройшло
зараз то що робити? :roll:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 12:17

  Amethyst написав:
  akurt написав:були рекомендації

шо було, то пройшло
зараз то що робити? :roll:

Просити продавця-ріелтора анталійської нерухомості, щоб він підібрав найдешевшу квартиру в 4-й лінії від моря???
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 12:34

  Frant написав:
  Amethyst написав:
  akurt написав:були рекомендації

шо було, то пройшло
зараз то що робити? :roll:

Просити продавця-ріелтора анталійської нерухомості, щоб він підібрав найдешевшу квартиру в 4-й лінії від моря???

Хм. Ну я бы може и попросил, удалено, без меня купить 1+1 дето в СурЯпи у Зоопарка
И выслал туда ноющих тёщу и жену, хай пока слушают муэтзина и учат турецкий :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 13:46

Але варіанти є і я про них писав на тому тижні: за повідомленням наших «чорних рієлторів», якщо не ганятися за «поближче до моря», а змиритися з тим, що до моря треба їхати на автобусі або на авто хвилин 20-30, то є новобудови з цінами на нові під ключ квартири за ціною від 65000$.
Говорив з інсайдерами будівельної компанії: власник та його брат ведуть одночасно чи 10 чи 15 об‘єктів. Всі дуже різні.
Між собою вони розрізняють терміном: «в сіте», чи «не в сіте». Різниця в наявності плавального басейна.
Завтра буду у справах в тому мікрорайоні (треба забрати комплект важливих документів) ше раз гляну на місці.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 08 лис, 2022 14:45, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 13:50

  akurt написав:Але варіанти є і я про них писав на тому тижні: за повідомленням наших «чорних рієлторів», якщо не ганятися за «поближче до моря», а змиритися з тим, що до моря треба їхати на автобусі або на авто хвилин 20-30, то є новобудови з цінами на нові під ключ квартири за ціною від 65000$.

Якщо їхати не 20-30 хв, а 200-300 хв - тоді, можливо, є ще щось дешевше?
Frant
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